Анархист, арестант, начальник разведки

Гвардейский учебный центр имени Карасай батыра, готовящий специалистов для сухопутных войск, пережил сложные времена, создавшие вокруг 40-й военной базы «Отар» мрачный ореол. Если погуглить «Отар, Жамбылская область», то может показаться, что темница, в которую цензоры бросили Бейбарыса, была в сравнении с «Отаром» курортом. Самоубийства солдат, страшная дедовщина и деградация...

Тем удивительнее выглядела наурызно-жайляуная, почти открыточная атмосфера, царившая у второго КПП - палатки с едой и прохладой, мангалы, от которых тянулся вкусный дым, казан с пловом, бодрые и взбудораженные люди. Много людей, несколько сотен точно. Некоторые сидят на траве, подстелив корпешки. Часто сидят полукругом, целыми семьями. Много смеха, в том числе детского; создается впечатление, что люди разом, словно надеясь задобрить бога войны, стали лучше. Идиллическая картинка исчезает столь же резко, как появляется - едва объявляют, что присяга начнется через полчаса, как у узкой двери, ведущей в КПП, столпотворение. Если еще минуту назад было жарко, то теперь становится душно. Проходящих через КПП осматривают, просят открывать сумки. Очередь двигается медленно. Призрак Наурыза сгорает в раскаленном воздухе. Суворовой и Нурбулатовой приходится сдать технику. Эту меру объясняют тем, что они заходят на режимный объект. Когда друзьям и товарищам Бейбарыса удается пройти на территорию части, миновав тщательный досмотр, к ним подбегает мужчина средних лет в спортивке «Казахстан».

- Вы телевидение, да? Камеры не разрешили? Я здесь много лет снимаю, а тоже до камеры докопались что-то. Вы телевидение?

Это не первая теория о том, что это за пестрая компания прорвалась на территорию части. Позже кто-то из офицеров или младших сержантов скажет: «Родители у него очень приличные люди, а друзья - сектанты какие-то».