«Выстрелы прекратились, силуэты упали»

Строитель Ерлан Жагипаров всегда мечтал стать археологом, но только семь лет назад начал ездить в экспедиции вместе с общественным объединением «Охотники за петроглифами». Опыт Жагипарова в строительстве помог команде археологов справляться с самыми сложными вызовами в поиске и сохранении древнего культурного наследия – петроглифов.
«Каждый раз, когда в экспедициях находили что-то, Ерлан спрашивал: “А это большое научное открытие?” Это, конечно, вызывало у нас большой смех, – вспоминает Ольга Гумирова, исполнительный директор «Охотников за петроглифами». – Ерлан помог найти наскальную живопись в урочище Архарлы, у него была какая-то чуйка на петроглифы».
Жагипаров обнаружил 16-метровую стену с петроглифами в урочище Архарлы, возраст рисунков – более 3,5 тысяч лет.
В ночь с 6 на 7 января 2022 года он погиб от огнестрельного ранения, полученного во время Январских событий в Алматы. Он вместе с Ауезом Капсалановым был расстрелян военнослужащим, суд над которым завершился две недели назад.
«Власть» рассказывает о том, как три месяца шел судебный процесс.
Интерес к истории
Несколько лет команда «Охотников за петроглифами» не могла решить сложную задачу: исследователи нашли каменное изваяние тюркского воина среди полей в стороне Курдайского перевала, но не могли его вывезти. По словам Гумировой, оно весило около 800 килограммов и ни одна «Газель» не могла туда доехать. Гумирова обратилась за помощью к Бекболу Нурмуханбетову из команды тенгрианцев и он сказал, что знает одного человека, который решит эту проблему.
«Это был Ерлан Жагипаров. В назначенный день мы все собрались – несколько машин, вся команда тенгрианцев, наши охотники. И Ерлан смог вывезти изваяние на своем пикапе, он применил такую тактику, как при строительстве пирамид. Всего восемь крепких парней смогли загрузить эти 800 килограммов», - вспоминает Гумирова.
Сейчас это каменное изваяние находится в государственном историко-культурном музее-заповеднике «Есік».
«Мы называем его “Весельчаком”. Это имя ему дал Ерлан», - говорит Гумирова вспоминая про то, как Жагипаров присоединился к ее команде.
Он с детства интересовался историей и археологией, но в 90-е годы отец сказал, что нужно зарабатывать деньги, а ученые ничего не получают. Так Ерлан стал строителем, у него была своя компания. Отец трагически погиб, нужно было поднимать на ноги младшего брата, сестру и поддерживать маму.
В ноябре 2021 года, три года спустя после того, как Жагипаров присоединился к «Охотникам за петроглифами», во время очередной экспедиции в долину реки Каратал в Жетысу, археологи нашли на перекрестке дорог чудом уцелевшее каменное изваяние тюркского воина. Гумирова вспоминает, что тогда с Жагипаровым что-то произошло: он обнял камень, как старого друга и заплакал.
В дни Январских событий «охотники» старались поддерживать связь между собой, выясняли, кто где находится. Больше всего они беспокоились за тех, кто жил в центре Алматы, где разворачивались самые страшные события.
В день трагедии Гумирова узнала от коллеги, что Жагипаров на даче за городом, и все были в полной уверенности, что с ним все в порядке. Но в микрорайоне «Самал», рядом с площадью Республики, жила больная мама Ерлана.
О том, что с ним случилась беда, археологи узнали утром 7 января.
«Ерлану было 50 лет. Но он был всем как старший брат, с другой стороны, он был таким еркешкой, которого все баловали. Это такое необычное сочетание. У нас все женщины самый вкусный кусочек пирога оставляли ему. Он был очень оптимистичным человеком.
В ноябре 2024 года общественное объединение «Охотники за петроглифами» совместно с Ботаническим садом Алматы открыли парк петроглифов «Аркалан». Идея парка петроглифов принадлежит Ерлану Жагипарову. По словам его брата Нурлана Жагипарова, компенсация, выплаченная государством семье погибшего до начала главного судебного разбирательства, была направлена на создание парка петроглифов.
«Не бейте, мы же казахи». Ночь 6 января. Задержание Жагипарова
Дисклеймер: Хронология событий составлена исходя из обвинительного акта и показаний свидетелей.
5 января 2022 года в Алматы ввели чрезвычайное положение. В городе с вечера 4 января шли митинги в поддержку протестующих в Жанаозене и против повышения цен на газ. Все это время время Ерлан Жагипаров находился у себя на даче в Каменке. Только 6 января он выехал в город и около 16:30 отправился в гости к своему другу Аскару Увалиеву, который жил в нижней части Алматы.
«К вечеру он собирался домой, моя жена предложила ему остаться у нас дома, а не ехать в город. Но у него дома мать одна была, он сказал “мне надо ей помочь, она болеет”. Еще надо было лекарство для нее найти», - рассказал на суде Увалиев.
Около семи вечера Жагипаров выехал от друга. Спустя час он позвонил Увалиеву и сообщил, что его задержали сотрудники Национальной гвардии. При разговоре с Жагипаровым Увалиев слышал шум и крики, а также его слова: «Соқпандар, қазақпыз ғой» («Не бейте, мы же казахи»).
«Ерлан, наверное, услышал выстрелы и пошел туда (на площадь – В.). Он был очень бесстрашным. Всегда старался всем помочь, возможно, он подумал, что кто-то нуждался в его помощи», - полагает он.
Увалиев еще несколько раз звонил Жагипарову и в 20:30 трубку поднял военнослужащий. Увалиев услышал крики Жагипарова и понял, что его друга избивают. Он по телефону пытался объяснить военнослужащим, что Жагипаров живет рядом с площадью, и просил отпустить его, но в ответ услышал только мат. Он также позвонил знакомому сотруднику Нацгвардии и сообщил о задержании Жагипарова.
Больше трубку никто не брал.
Затем в соцсетях появились публикации о поисках Жагипарова от его родных и многочисленных друзей, и только 12 января его тело обнаружили в морге – на одной руке были наручники.
Начало суда
18 декабря 2024 года, спустя почти три года со дня гибели 49-летнего Ерлана Жагипарова и 35-летнего Ауеза Капсаланова от огнестрельных ранений, в военном суде Алматинского гарнизона начался процесс по этому делу.
На скамье подсудимых – 42-летний заместитель командира по воспитательной и социально-правовой работе воинской части 5571 Нацгвардии Айтчан Аубакиров. Его обвиняли в «превышении власти» – по части 2 статьи 451 Уголовного кодекса.
По словам Нурлана Жагипарова, следствие шло долго, затем дело никак не могли передать в суд.
«Все материалы дела оперативно были раскрыты, но дальше все двигалось долго. С помощью адвокатов приходилось восстанавливать дело. Мы не теряли надежды, добивались. Потому что в деле есть четкие улики, уже невозможно было это дело замолчать, спрятать. Были пули, свидетельские показания, поэтому мы настаивали, чтобы человека осудили», - сказал Нурлан Жагипаров «Власти».
Кроме того, сторона потерпевших не была согласна с квалификацией статьи «Превышение власти».
«Когда человек стреляет по безоружному, закованному в наручники человеку – это больше убийство, нежели превышение власти», - рассуждает адвокат потерпевшего Жагипарова Сауле Кобжанова.
Ожидалось, что это будет один из немногих открытых судебных процессов в отношении военнослужащих, обвиняемых в расстреле граждан во время Январских событий 2022 года. Другие аналогичные суды проходили в закрытом режиме, а еще во многих случаях дела были прекращены.
С самого начала сторона защиты ходатайствовала о проведении суда без участия СМИ, и государственный обвинитель поддержал ее, ссылаясь на то, что в материалах уголовного дела есть документы «для служебного пользования». Тем менее судья Айдар Секенов отклонил это ходатайство.
Но после трех заседаний суд все-таки закрыли для журналистов. Причем ходатайствовала об этом вызванная в качестве свидетеля эксперт-полиграфолог.
По словам адвоката Кобжановой, оснований для этого не было, суд мог бы исследовать документы для служебного пользования, попросив журналистов на время удалиться из зала суда.
В чем обвиняли Аубакирова?
Подполковник Айтчан Аубакиров и во время досудебного расследования, и во время суда находился на свободе. Его адвокаты смогли добиться запрета на съемку и записи подсудимого.
Согласно обвинению, 6 января Аубакиров вместе со вторым батальоном оперативного назначения находился на северо-западной стороне площади Республики. По данным прокурора Елжана Кобея, с 19:30 до 20:00 на площади Республики «неустановленными сотрудниками спецназначения КНБ были задержаны потерпевшие Жагипаров и Капсаланов».
До передачи задержанных сотрудникам полиции их охраняли командир первого батальона оперативного назначения и сержант автомобильного взвода в/ч 5571 Нацгвардии.
Но, как позже выяснилось, по эпизодам, где были пытки и избиение, расследуются отдельные уголовные дела, они находятся в производстве южного регионального военно-следственного управления. Следствию не удалось определить, кто и когда избил мужчин.
«Далее, примерно в промежутке от 23:00 часов 6 января до 0:30 часов 7 января Аубакиров, получив приказ от командира войсковой части 5571 полковника Оспанбекова отпустить задержанных Жагипарова и Капсалановa, позвал к себе военнослужащих по контракту и приказал вывести за баррикаду потерпевших и расстегнуть наручники», - говорил на суде прокурор.
Сначала один из капитанов Сагандыков А. отстегнул наручники у Капсаланова. Но в тот момент, когда он отстегнул наручники с правой руки Жагипарова, Ерлан, опасаясь дальнейшего избиения, резко оттолкнул Сагандыкова и, вырвавшись, вместе с Капсалановым побежал в сторону улицы Желтоксан.
В этот момент Аубакиров, увидев убегающих Ерлана Жагипарова и Ауеза Капсаланова, с расстояния более 10 метров выстрелил по ним из АК-74. Баллистическая экспертиза доказала, что все пули, попавшие в убитых, были выпущены именно из автомата Аубакирова.
Зачитывая обвинительный акт, прокурор отметил, что Аубакиров осознавал, что Жагипаров и Капсаланов не нападали на граждан, не совершали теракт и не представляли угрозы для военнослужащих.
Доводы защиты
Во время суда Айтчан Аубакиров разговаривал только со своими адвокатами. Вину свою он не признал.
По версии Аубакирова, задержанных впервые он увидел 6 января в 23:00. Он сказал, что его командир Оспанбеков не пояснял, кто и зачем задержал Жагипарова и Капсаланова, только приказал их отпустить, так как не смог вызвать патрульную службу для их транспортировки.
По словам Аубакирова, в тот момент, когда отстегивали наручники с Капсаланова и Жагипарова, на военных произошло нападение, все отвлеклись.
«Ориентировочно через час-полтора на нас двинулась машина, и я крикнул: “Таран”. И в этот же момент с правой стороны на нас было совершено нападение, я видел вспышку выстрелов, куда я предупредительно вверх стрельнул и открыл огонь <…> Затем машина на резкой скорости развернулась, вспышки прекратились. Так как это было ночное время, я не разглядел количество людей – несколько силуэтов было. Выстрелы прекратились, силуэты упали», - сказал он.
Вспышки, по его словам, были из той стороны, куда часом ранее побежали Жагипаров и Капсаланов. По его словам, в их сторону стреляли, возможно, из охотничьих ружей, потому что выстрелы были одиночными.
Но и в ходе досудебного расследования, и на суде было доказано, что задержанные не были вооружены и что их смерть наступила сразу после того, как их «отпустили».
По словам Аубакирова, он десять раз стрелял в воздух, еще десять – по этим «силуэтам». Кроме того, по его приказу стреляли и другие офицеры по машине, которая ехала к ним. Но после прекращения стрельбы ни он, ни другие военнослужащие не подошли и не проверили место происшествия, оставшись за баррикадами. Это действие Аубакиров объяснил тем, что жизням военнослужащих угрожала опасность.
При этом Аубакиров позже не доложил командиру о том, что открыл огонь и было нападение. По его словам, на это не было времени.
«Я не отклонялся от Закона, выполнял задачу, что при угрозе жизни и здоровью мирных жителей, а также военнослужащих, а также при нападении на военнослужащих и гражданских сил, применять оружие на поражение», - сказал Аубакиров.
На вопрос своего адвоката о том, что слышал ли он приказ «стрелять на поражение» и через какие средства он услышал, Аубакиров ответил, что по телевизору слышал, как выступал верховный главнокомандующий Республики Казахстан. Однако данный приказ президента появился в СМИ только 7 января, но был отдан правоохранительным органам еще раньше до этого.
«Вы все время ссылаетесь на приказ президента, скажите, в каких случаях применяется огонь на поражение?» - спросила адвокат Сауле Кобжанова.
«При явном нападении на военнослужащего, если жизни и здоровью угрожают опасность, при использовании специальных средств, техники, оружия», - ответил Аубакиров.
«За нарушение комендантского часа применяется оружие на поражение?» - уточнила Кобжанова.
«Нет», - сказал он.
Ауез Капсаланов копил на свадьбу
В суде всегда оставался тихим и незамеченным отец погибшего Ауеза Капсаланова – 62-летний Аватхан Капсаланов. Он не задал ни одного вопроса, просто сидел и наблюдал за происходящим. У него даже не было адвоката.
По словам Аватхана Капсаланова, о том, что будет суд, он узнал незадолго до начала процесса, а до этого его пару раз вызывали на допрос: спрашивали, каким был его сын, с кем он общался и т.д.
«Когда я узнал, что в моего сына стрелял сотрудник Нацгвардии, я подумал, что, наверное, это молодой солдат-срочник. Что им был дан приказ от командира стрелять и он должен был выполнить его. Но теперь вижу, что стрелявшим оказался командир одного батальона. У него был опыт, есть звание. После этого задумался о том, что мне надо было нанимать адвоката», - признался Капсаланов после первого судебного заседания.
Капсаланов на суд, проходивший в Алматы, приезжал из села Байсерке Алматинской области.
Его 35-летний сын Ауез Капсаланов также жил в Байсерке, а работал в селе Отеген батыра близ Алматы. Аватхан Капсаланов не знает, как его сын оказался на площади: 5 января он ушел на работу и больше не вернулся. А с Ерланом Жагипаровым они точно не были знакомы до той страшной ночи на площади.
«Мы стали искать сына 7 января. Тогда еще нельзя было заезжать в город. Он не носил телефон на работу. Телефон был дома», - рассказал его отец.
Только 11 января он опознал тело сына в морге, забрал и похоронил 12 января. По словам родителей погибшего, он был спокойным, непьющим и некурящим. Копил деньги на свадьбу.
Спасатели: «Мы забрали 16 тел»
В суде давали показания сотрудники службы спасения Алматы и военнослужащие, ставшие свидетелями убийства.
Как рассказал сотрудник спасательной службы Дмитрий Обельчак, 7 января утром их вызвали, чтобы забрать тела убитых с площади Республики и передать в морг. По его словам, они унесли с площади около 12 тел, Жагипарова и Капсаланова среди них не было, но слышал, что один из них был в наручниках.
Другой спасатель, Сакен Сисабаев, сообщил, что 7 января вторым рейсом забрали еще около 18-20 тел.
«Ближе к улице Желтоксан лежали два тела – вдоль улицы ближе к зданию “РБК Банка”. Один из них был в наручнике – на одной руке. Второе тело было худощавым. Они находились в двух-трех метрах друг от друга», - рассказал Сисабаев.
На вопрос судьи о том, видел ли он оружие возле тел, Сисабаев ответил, что нет.
Что говорили военные
Из-за того, что с момента событий прошло три года, многие свидетели не смогли вспомнить детали случившегося. Поэтому прокурору часто приходилось напоминать о том, что они говорили во время расследования.
Начальник второго центра службы специального назначения «А» КНБ Каирбек Тюлюшев рассказал, что во время Январских событий перед ними была поставлена задача освободить площадь, здание акимата и резиденцию президента. В его подразделении было 130 человек.
Всех, кто находился на площади, должны были передать сотрудникам Нацгвардии, а затем полиции. Тюлюшев до пяти утра 7 января находился перед входом в здание акимата.
Задержанных снаружи только осматривали на наличие оружия, надевали им на руки одноразовые хомуты, которые потом срезаются. По его словам, никто из задержанных не сопротивлялся.
Также в суде выступил тот самый сотрудник Нацгвардии Арлан Сейсембаев, которому после задержания Жагипарова позвонил друг Ерлана и просил его отпустить. 6 января Арлан Сейсембаев дежурил в своей воинской части.
«Я начал звонить Ерлану, он на третий раз поднял трубку, потом ее кто-то отобрал и начал спрашивать, кто я такой. Он сам не представился, я просил отпустить Жагипарова, сказал, что он просто шел домой», - вспомнил события той ночи Сейсембаев.
На следующий день к нему подошел сотрудник военной контрразведки и уточнил, звонил ли он Жагипарову.
«“А ты знаешь, что он террорист?”, - сказал мне он. Я ответил: “Не может быть такого», - сообщил Сейсембаев.
Бывший старший следователь по особо важным делам следственного управления департамента полиции Алматы Бакытжан Медетбеков в те дни был старшим во время осмотров тел погибших.
«Их количество, если память не изменяет, было около 286. Все постановления о назначении судебно-медицинской экспертизы выписаны мной», - сказал Медетбеков.
При этом по официальным данным по всему Казахстану в Январских событиях погибло 238 человек, наибольшее количество жертв в Алматы – 151 человек.
«В основном все тела были с признаками насильственной смерти. Кажется, один был в наручнике. Уже не помню, возможно, я говорю это исходя из слов других. Мы, кажется, проводили осмотр тел трое суток. Либо с 6 до 9 января, либо с 7 января до 10» - сказал Медетбеков.
Командир первого батальона оперативного назначения Даурен Баисбеков и сержант Ермек Сакеев рассказали, что вечером 6 января, когда они стояли в оцеплении на площади Республики, ближе к проспекту Назарбаева, сотрудники спецназа «Арыстан» привезли к ним двоих задержанных, попросили присмотреть за ними, а сами ушли в другую сторону, сказав, что идет перестрелка. Сакеев охранял задержанных около пяти часов.
Спустя пять часов Жагипарова и Капсаланова забрал Айтчан Аубакиров и приказал военнослужащим Бекмурату Издеу и Азамату Сагындыкову вывести двух неизвестных гражданских с баррикады. Издеу на суде подтвердил, что Жагипаров оттолкнул Сагындыкова и оба задержанных убежали в сторону улицы Желтоксан.
Дальше, по словам Издеу, они ушли за баррикады и сами защищались от неизвестной машины, которая ехала в их сторону. В это время Аубакиров сделал предупредительный выстрел. Когда уходили оттуда в четыре утра, Издеу не видел тел погибших.
Еще один замкомандира второго батальона Дидар Туралыков на многие вопросы отвечал коротко «не знаю», в том числе о том, применял ли Аубакиров оружие. На что судья сделал замечание: «Вы как будто скрываете или не хотите сказать».
Из показаний военных не было понятно, какой промежуток времени прошел между тем, когда Жагипаров и Капсаланов побежали, и тем, когда Аубакиров открыл огонь в сторону «силуэтов». Он постоянно менялся: от нескольких секунд до часа-полтора.
Засекреченный свидетель-военный, протокол допроса которого приведен в материалах уголовного дела, рассказал, что спустя 5-10 секунд с момента, как он увидел убегающих людей в сторону улицы Желтоксан, он услышал крик: «Стреляй, Стреляй!» После этого услышал выстрелы из нескольких автоматов.
По мнению Нурлана Жагипарова то, что многие военные не помнили детали событий, не должно помешать суду, потому что есть протоколы первых допросов.
«Как я заметил, амнезия возникает только у тех, кто был знаком с обвиняемым. Все остальные сотрудники МЧС спокойно все помнят, рассказывают. Те, кто своими показаниями не покрывают обвиняемого, все прекрасно помнят», - сказал он после первого дня показаний свидетелей.
26 декабря в суде выступили эксперты, проводившие судебно-медицинские и экспертные исследования тел погибших Ерлана Жагипарова и Ауеза Капсаланова.
Экспертка Асем Мухаметкаримова заявила, что 35-летний Ауез Капсаланов получил четыре прямых пулевых ранения, были затронуты различные органы.
«На правой руке – входное пулевое ранение, на спине – два входных и одно – на ноге. Ранения на руке и правой стороне живота были вызваны одним выстрелом – пуля прошла касательно. Выстрелы произведены не с близкой дистанции, но точное расстояние определить не удалось», - пояснила она.
По словам Мухаметкаримовой, по одежде Капсаланова удалось определить количество входных пулевых отверстий, тогда как в случае с Жагипаровым это оказалось сделать сложнее из-за складок одежды. Она также добавила, что часть ранений Жагипаров получил находясь в горизонтальном положении.
<...> Есть повреждение в ноге, в лопаточной области, ближе к позвоночнику. Третье повреждение – когда человек был наклонен и пуля шла касательно. Потом у него ранение в области плеча, руки, но мы не смогли его визировать, потому что рука подвижная. Еще были множественные огнестрельные оскольчатые повреждения», - добавила она.
Кроме того, на теле Жагипарова были обнаружены следы от ударов автоматом Калашникова.
Исследовал тело Жагипарова и Ержан Касымбеков. Он сообщил, что убитый первоначально получил ранения стоя, а потом уже – лежа. Эксперт зафиксировал 10 огнестрельных ранений.
«Это включая входные, касательные, выходные и слепые. Десятая пуля была обнаружена в теле. Три слепых ранения – это те, где пули остались в теле. Сквозные ранения – где пуля вошла и вышла», - разъяснил Касымбеков.
Кроме того, в заключении экспертизы сказано, что у Жагипарова множественные ссадины, раны и кровоподтеки на лице, грудной клетке, спине, а также в подмышечной области, предплечье, бедре, колене и плечах.
«Все повреждения на теле были получены при жизни», - отметил Касымбеков.
Закрытый суд. Приговор
После третьего заседания суд проходил в закрытом режиме. Представители СМИ и соратники Жагипарова смогли вернуться на процесс только в день вынесения приговора – 7 февраля.
С самого утра маленький судебный зал был полностью заполнен людьми. Секретарь суда несколько раз напоминала журналистам, что снимать лицо подсудимого и его адвокатов нельзя.
На приговор также пришла мать Аубакирова и другие родственники.
Суд приговорил Аубакирова к семи годам лишения свободы – это максимальный срок по статье 451, части 2 Уголовного кодекса. Отбывать наказание Аубакиров будет в учреждении средней безопасности. Также он лишен воинского звания подполковника.
По словам судьи Айдара Секенова, смягчающим обстоятельством стало то, что у подсудимого малолетние дети, а отягчающим – что уголовное правонарушение было совершено в условиях ЧП. Он также добавил, что никто из свидетелей, а именно военнослужащие и сотрудники службы спасения, не видели возле тел погибших оружия.
«Это означает, что потерпевшие Жагипаров и Капсаланов были без оружия и никакой опасности не представляли. Однако подсудимый Аубакиров не проявил необходимых качеств для военнослужащего, не дал объективной оценки и производил выстрелы из автомата. В результате Капсаланов и Жагипаров скончались на месте происшествия. Факт наступления смерти Жагипарова и Капсаланова от огнестрельного ранения именно из автомата Аубакирова доказывается заключениями экспертиз», - добавил судья.
Кроме того, гражданский иск Нурлана Жагипарова и его матери о взыскании морального вреда суд удовлетворил частично: вместо 50 млн тенге постановил выплатить Аубакирова 20 млн тенге.
Аубакирова взяли под стражу в зале суда. Его мать после приговора громко разрыдалась, обняла сына и долго не отпускала. Затем Аубакиров молча ушел вслед за конвоем.
«Бунтовщики это были!» - закричала мать Аубакирова.
Кто-то из зала ей ответил: «Убили безоружного. Ни в чем не повинных убили».
«Пусть таких убивают. Он (Аубакиров – В.) работал», - продолжала женщина.
Защита Аубакирова заявила, что не согласна с приговором.
«Мы считаем, что приговор вынесен на основании предположений и догадок. В ходе судебного разбирательства мы предъявили все материалы дела – нет ни одного свидетеля-очевидца. Более того, судебная медицинская экспертиза показала, что нет ни одного входного отверстия со стороны спины погибшего Жагипарова», - сказал адвокат Ерлан Избанов.
Нурлан Жагипаров в свою очередь сообщил, что у них была маленькая надежда на справедливость, и она оправдалась.
«Сказать, что мы испытываем радость, – нет, конечно. Наверное, это был маленький шаг к справедливости. Он расстрелял двух абсолютно мирных людей. Я считаю наказание недостаточным, понятно, что он получил максимально за превышение должностных полномочий. Но мы в ходе судебного процесса заявляли ходатайство о том, что считаем это убийством», - сказал Жагипаров.
Отец погибшего Ауеза Капсаланова – Аватхан Капсаланов после приговора сразу же покинул здание. Журналистам Радио Азаттык он рассказал, что планирует проконсультироваться с адвокатами и подать апелляционную жалобу.
«Расстроило то, что мать (подсудимого – В.) наговорила столько плохих слов. Хотя мы ей не говорили: ваш сын убил нашего сына. Наоборот, могла бы радоваться, что сын отделался легким наказанием. А наши сыновья погибли», - сказал Аватхан Капсаланов.
Теперь потерпевшей стороне предстоит еще довести до суда дело по пыткам, которым подверглись Жагипаров и Капсаланов перед тем, как их расстреляли.
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