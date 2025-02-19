«Выстрелы прекратились, силуэты упали»

Строитель Ерлан Жагипаров всегда мечтал стать археологом, но только семь лет назад начал ездить в экспедиции вместе с общественным объединением «Охотники за петроглифами». Опыт Жагипарова в строительстве помог команде археологов справляться с самыми сложными вызовами в поиске и сохранении древнего культурного наследия – петроглифов.

«Каждый раз, когда в экспедициях находили что-то, Ерлан спрашивал: “А это большое научное открытие?” Это, конечно, вызывало у нас большой смех, – вспоминает Ольга Гумирова, исполнительный директор «Охотников за петроглифами». – Ерлан помог найти наскальную живопись в урочище Архарлы, у него была какая-то чуйка на петроглифы».

Жагипаров обнаружил 16-метровую стену с петроглифами в урочище Архарлы, возраст рисунков – более 3,5 тысяч лет.

В ночь с 6 на 7 января 2022 года он погиб от огнестрельного ранения, полученного во время Январских событий в Алматы. Он вместе с Ауезом Капсалановым был расстрелян военнослужащим, суд над которым завершился две недели назад.

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