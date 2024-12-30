«Трагедия не забыта, люди продолжают поддерживать друг друга»

В одной из уютных кофеен в центре Алматы с самого утра последнего воскресенья года кипит работа. Здесь собрались люди, чтобы подготовить новогодние подарки для детей из семей, потерявших родных во время Январских событий 2022 года - по официальным данным погибло 238 человек.
До вечера необходимо доставить подарки почти 100 детям из 29 семей. Некоторые из них еще не родились, когда их отцы были убиты.
11:00
В центре комнаты трое девушек упаковывают подарки, двое мужчин подписывают открытки: “Добрые люди всегда рядом”. Несколько человек составляют маршрут.
На один день эта маленькая кофейня Steppe Coffee превратилась в мастерскую Деда Мороза.
Организует мероприятие сообщество Erkin Adamdar, которое уже третий год подряд помогает детям, потерявшим кормильцев во время Қаңтара. В первый год они открыли сбор и раздавали подарки детям, во второй – организовали мастер-классы по рисованию, а вырученные с продажи картин средства передали семьям.
В этом году каждый даритель сам выбрал семью и вручал подарок лично. На странице в Instagram Erkin Adamdar опубликовал информацию о 28 семьях (позже добавилась еще одна), не разглашая имена, а только количество детей, и желающие могли выбрать, кому помочь.
«Сейчас каждый из добрых людей получит адрес своей семьи и, если возможно, вручит подарок лично. Если нет, мы сами доставим. Например, есть те, кто отправил подарки из Америки, Шымкента, Астаны. Сегодня мы все это соберем, упакуем, подпишем пожелания и вручим детям», – рассказала одна из организаторов, Акерке Ораз.
Список семей был составлен в 2022 году на основе открытых данных. Организаторы поддерживают связь с семьями и приглашают их участвовать в мероприятиях. На этот раз они решили устроить сюрприз, не предупреждая семьи о подарках. Лишь утром в воскресенье позвонили матерям детей, чтобы уточнить, будут ли они дома.
Доставка подарков
В кофейне было многолюдно: одни приносили подарки, другие, наоборот, уносили. Ближе к 11:20 двое молодых людей, получив маршрут, поспешили к выходу, прихватив несколько пакетов с подарками.
«В этой семье четыре ребенка, старшему – 15 лет, младшему – три года. На самом деле, мы особо ничего не знаем об этой семье, но мне известно, что старший хочет стать актером. И как будто мы точно попали к ним», - сказал Ислам Аманкос, работающий в независимом театре Artkoshe. Именно творческая группа театра покупала подарки этой семье.
«Когда узнал, что подросток хочет стать актером, не мог не приехать, - улыбнулся актер театра Мухтар Косыбай. - Все мы слышали о тяжелых ситуациях в Январские дни, но эта тема как-то не обсуждалась в моем окружении. Позже, в Artkoshe, я узнал об этом проекте. То, через что прошли люди, пробуждает внутри тебя чувства, которые трудно передать словами. Это не жалость. Мы просто хотим порадовать их».
В дороге мы разговорились с парнями. Ислам Аманкос рассказал, что процесс выбора подарков доставил ему удовольствие.
«Я единственный ребенок в семье, у меня нет младших братьев и сестер. Поэтому мне до этого не приходилось выбирать подарки для детей, это оказалось интересно», - говорит он.
Мы приехали к выбранной Artkoshe семье через полчаса. Нас на улице встретил 15-летний улыбчивый подросток.
«Вам не было сложно найти наш адрес?» – спросил он.
Он пригласили нас войти, но Ислам Аманкос и Мухтар Косыбай постеснялись и вежливо отказались ему, сказав, что спешат.
Мухтар начал разговор с мальчиком о его мечтах стать актером.
«Вам в театр не нужен человек, который поет? — спросил мальчик с улыбкой. — А то в школе заставляют петь такие песни, которые я не могу исполнить. Например, “Желтоқсан желі” (Декабрьский ветер)».
Улыбнувшись, актер Мухтар Косыбай оставил свой номер телефона и пригласил мальчика прийти в театр.
Попрощавшись с этой семьей, мы направились обратно в кофейню.
«Я думал, будет труднее, но все прошло позитивно», — поделился Ислам Аманкос своими впечатлениями.
Обратно в кофейню
Мы вернулись в кофейню ближе к обеду. Здесь все подарки уже были упакованы, а людей, приносящих их, было меньше. Волонтеры продолжали сидеть за ноутбуками и контролировать процесс доставки подарков:
«Микрорайон “Думан” — это не в сторону Талгара? Вы заберете? И “Тұздыбастау” тоже».
«Мы распределили адреса по районам. Нұркент, Саялы, Қалқаман — все эти микрорайоны рядом. Там пять семей, мы отвезем подарки одной машиной. А в сторону Талгара направится другая группа», — объяснила нам одна из волонтерок Акдидар.
Она приехала сюда, так как сегодня был нужен человек с машиной для доставки подарков.
Другой волонтер, Базарлы, стоял в ожидании своего маршрута.
«Как тут можно сидеть сложа руки?! Хотим хоть немного помочь. Я так ждал этот день! Все свои дела отложил», - поделился он.
Базарлы должен доставить подарки семи-восьми семьям. Сам он тоже купил подарки для одной семьи.
В кофейне мы также случайно встретили женщину, которая после трагедии в январе требовала справедливости по делу о смерти её мужа. Сюда она приехала забрать подарки для своих детей, так как живёт за городом.
«Она сама приехала забрать подарки и мы немного посидели и поговорили, — рассказала Бибизада, которая приехала передать подарки от своего сообщества Qazaq Toastmasters. — Наши дети примерно одного возраста. Я тоже мать, понимаю, как тяжело растить детей в одиночку. Я хотела участвовать в этом проекте и предложила друзьями, и вот мы решили купить какой-то значимый подарок».
Когда все подарки были погружены в машины, Бэлла Орынбетова уточнила у одного из волонтеров, все ли адреса распределены и сможет ли он доставить подарки сразу на два адреса. В этот момент Ислам Аманкос радостно показал на своем телефоне фотографию, как дети из семьи, куда он утром отвез подарки, примеряют новую одежду.
Собираясь выходить из кофейни, организаторка Акерке Ораз спросила у Орынбетовой: «Как доставим подарки, соберемся вечером еще раз?»
«Если успеем до 8-9 вечера все доставить. Будем на связи», — коротко ответила Бэлла и направилась к выходу.
В кофейне осталось всего несколько человек, остальные спешили доставить заказы до вечера.
Событие, изменившее жизнь каждой семьи
Акдидар и Жанибек Амре — ответственные за доставку подарков пяти семьям, проживающим в западной части Алматы. Амре держит в одной руке бумагу с адресами, а в другой — телефон, периодически связываясь с семьями и сообщая им о доставке подарков. Он целый день сидел за ноутбуком, составляя списки, а теперь решил помочь с развозкой.
«Тема Қаңтара для меня очень личная. В тот момент я был студентом и не участвовал в событиях, узнал обо всем только через журналистов. Трагедия не забыта, и люди продолжают поддерживать друг друга. Словами трудно передать, но быть здесь — это особое ощущение», — поделился он.
Первые подарки они отвезли матери двух детей, которая работает в строительном магазине.
В машине с нами была еще одна волонтерка — Камшат. Она приехала, чтобы передать подарки от себя и друзей для семьи с пятью детьми. Она отметила, что то, что старшие дети любят рисовать, сильно помогло ей при выборе подарков.
На обратном пути Камшат вспомнила, что через месяц исполняется почти три года с момента Январских событий что участие в этом благотворительном мероприятии стало для нее очень важным.
«Тема Января уже стала чем-то привычным, новостью, которую мы часто слышим. Но это событие изменило жизнь каждой семьи. Не забывать их трагедию, поддерживать их, по возможности помогать — это знак того, что их не забыли», — сказала она.
«Мы не можем вернуть время, но можем хоть немного поднять настроение людям, которые ищут справедливости, подарить улыбку детям и поднимать их дух. Это небольшой вклад, но для каждой семьи его значение может быть огромным», — сказала Камшат.
Улыбаясь, она вспомнила, как один из детей - младший сын семьи принял их подарки.
«После четырех дочерей он, видимо, долгожданный сын», — добавила она, вздыхая.
Жанибек в это время признался, что теперь понял те чувства, которые не смог передать словами до того, как раздал подарки.
«Приятно слышать спасибо. Мать детей написала мне сообщение с благодарностью», — улыбаясь, сказал он.
Итоги
Около семи вечера, после того, как Бэлла Орынбетова сообщила, что подарки за город доставлены, волонтеры решили снова встретиться в кофейне. Когда мы туда приехали, там уже были организаторы Акерке Ораз, Бэлла Орынбетова, Базарлы и еще один волонтер. Они ужинали и обсуждали, как прошел день.
«Я хотел увидеть эмоции детей. В большинстве случаев этого не удалось, только в последней семье были малыши, и мы очень обрадовались, увидев их. Пусть это была небольшая помощь, но было приятно чувствовать, что я хоть как-то помог обществу», - поделился Базарлы.
Сегодня подарки должны были вручить 29 семьям, но две семьи не удалось застать.
«Мы не предупреждали никого заранее, так как хотели, чтобы это был сюрприз. Сегодня, когда мы приехали, оказалось, что они уехали за город», - пояснила Бэлла Орынбетова.
Акерке Ораз отметила, что в этом году людей, желающих помочь семьям, потерявшим кормильцев в Кантаре, стало больше по сравнению с прошлым годом. Изначально планировали помочь 13 семьям, но желающих было так много, что в итоге добавили еще 15 семей.
«Утром мы собирались в кофейне, чтобы все познакомились, пообщались и поняли, что они не одни, что есть другие люди, которые хотят помогать. Это одна из целей Erkin adamdar — объединить добрых людей. Таким образом, мы не только дарили подарки, но и расширяли наши ряды», — сказала она.
Бэлла Орынбетова добавила, что сейчас сложно строить планы на будущее, так как всегда думаешь, что будет трудно, но потом набираешься сил и забываешь об этом.
«Мы подумываем организовать мероприятие для матерей. Кажется, терапия нужна в основном им. Вся тяжесть и ответственность лежат на их плечах. Эти матери начинают возвращаться в строй, и теперь мы хотим уделить больше внимания именно им», — подытожила Орынбетова.
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