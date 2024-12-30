«Трагедия не забыта, люди продолжают поддерживать друг друга»

«Когда узнал, что подросток хочет стать актером, не мог не приехать, - улыбнулся актер театра Мухтар Косыбай. - Все мы слышали о тяжелых ситуациях в Январские дни, но эта тема как-то не обсуждалась в моем окружении. Позже, в Artkoshe, я узнал об этом проекте. То, через что прошли люди, пробуждает внутри тебя чувства, которые трудно передать словами. Это не жалость. Мы просто хотим порадовать их».

В дороге мы разговорились с парнями. Ислам Аманкос рассказал, что процесс выбора подарков доставил ему удовольствие.

«Я единственный ребенок в семье, у меня нет младших братьев и сестер. Поэтому мне до этого не приходилось выбирать подарки для детей, это оказалось интересно», - говорит он.

Мы приехали к выбранной Artkoshe семье через полчаса. Нас на улице встретил 15-летний улыбчивый подросток.

«Вам не было сложно найти наш адрес?» – спросил он.

Он пригласили нас войти, но Ислам Аманкос и Мухтар Косыбай постеснялись и вежливо отказались ему, сказав, что спешат.