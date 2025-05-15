Исчезающее пустынное чудо

– Пока фонд еще не создан, как можно защитить недзвецкию, если на территории ее произрастания добывают известняк. Как давно разрабатывается этот карьер в Жамбылском районе?

– Сейчас разработка приостановлена. Послужили ли причиной прекращения добычи наши письма в министерство экологии и природных ресурсов, не знаю. По космосъемке нашего расследования, по-моему, этому карьеру уже лет десять, т.е. он давно разрабатывается потихоньку, деталей мы не знаем. Еще неясно, была ли экспертиза по этому карьеру, но даже если она и была, то сделана была некачественно, потому что, видите, они вырыли, уничтожили популяцию недзвецкии, мимо нее сложно было пройти. Недзвецкия с 2006 года включена в Национальную Красную книгу. Если там был хоть какой-то ботаник, эксперт-биолог, то он должен был ее зафиксировать, и это должно было как-то повлиять, но не повлияло. Никто там растение не распознал, не увидел, никто даже не подумал, что нужно провести изучение растительности, сделать список. И нет никакой охраны или какого-то контроля за краснокнижными видами внутри Жусандалинской заповедной зоны.

– Если экспертиза происходила не весной, когда недзвецкия цветет, мог ли специалист не заметить ее?

– Недзвецкия – многолетнее растение, это полукустарник. Даже если это не в период цветения, ботаник чуть внимательнее посмотрит и увидит плоды, новые или старые, ее невозможно не определить. Там видов не так уж и много, на этом участке возле карьера видов растений 30-40, наверное, они сразу попадаются на глаза. Для этого экологическая экспертиза и придумана, чтобы приезжал специалист.

– 30-40 видов растений видите вы, как ботаник, но заметит ли их обычный человек, тот же водитель грузовика, вывозящего известняк из карьера?

– Решение принимают инициаторы бизнеса, которые оформляют лицензию на разработку, и те, кто непосредственно дает разрешение на разработку карьера в данном месте.

– Как становятся научными волонтерами?

– Это очень интересно, и я много времени этому посвящаю, на этой неделе мы в Ботсаду подводим итоги всемирного турнира городской природы Inaturalist. Почти 700 городов участвовало, Казахстан и Алматы на хорошем месте, вошли в первую четверть самых активных с лучшими результатами в мире.

Эта деятельность влияет на людей. Они начинают видеть больше. Водитель грузовика действительно не видит растения, есть даже такой термин – plant blindness, «растительная слепота», и по отношению к насекомым она тоже работает. Люди не обращают внимания на детали, а когда фотографируешь, фокусируешься на нюансах, то мир преображается. Начинаешь видеть растения, отличать их. Взять, к примеру, астрагал, у всех бобовых характерный цветок мотыльковый и листочки парные. В Казахстане более 300 видов астрагала, чтобы начать их различать, нужно внимательно на них смотреть, видеть детали: цветок, опушение, лист. Начиная их различать, человек получает удовольствие.