Нагорный Карабах: что ждет “новых” и “старых” беженцев

«Гадрутская пахлава» в Ереване

Под контроль Азербайджана перешел также имеющий стратегическое значение город Гадрут. Именно через него азербайджанским войскам удалось дойти до Шуши.

Алена Аветисян вместе с тремя детьми и родителями мужа выехали из Гадрута 27 сентября, после того, как артиллерийский снаряд попал в их двор и задел дом: «Время было 7:15, мы еще спали, когда все началось. Артиллерия обстреливала, дроны летали. Когда дети начали плакать, мы выехали, оставаться уже не было смысла».

Семья сначала остановилась в селе на холме по соседству с Гадрутом. Надеялись, что это место не будут обстреливать. Затем и отсюда выехали – уже в армянский город Горис. И вот оказались в Ереване. Здесь они снимают квартиру.

Алена вспоминает первую войну. Ей было семь лет: «В 90-х тоже Гадрут обстреливался, но мы продолжали там жить. В школу ходили, родители — на работу, жили себе, город никогда не переходил в руки азербайджанцев. В этот раз была другая война. Невозможно было оставаться», — говорит Алена.

С ужасом смотрит в интернете видео из Гадрута, выложенные азербайджанцами. Город разрушен, здания сожжены.

Семья Алены оставила в Гадруте дом, бизнес. У них были магазины, кафе. В Ереване им приходится начинать все с нуля. Алена пахлаву по гадрутскому рецепту и продает через интернет. «Гадрутская пахлава» в Ереване — теперь уже узнаваемый бренд. «Гадрутцы по характеру крепкие, и мы все не теряем надежду, что еще вернемся в свой родной город», — говорит она.

Беженцы и государство

За время войны в Карабахе свои дома покинули около 90 тысяч человек. После подписания трехстороннего заявления, по официальным данным, примерно 30 тысяч уже вернулись обратно.

Власти Армении выплачивают беженцам единовременную помощь в размере 300 тысяч драмов (около $600). Им также помогают в поиске жилья. Правительство выделило ежемесячные выплаты — 68 тысяч драмов (около $140) — каждому жителю Карабаха, перебравшемуся в Армению во время боевых действий. Дополнительные 15 тысяч драмов (около $30) получают те, у кого нет собственной недвижимости в Армении. Чиновники обещают решить и вопрос постоянного жилья, но все понимают, что на это уйдет немало времени.

«Армения должна дифференцировать программы для тех арцахцев, которые в ближайшие несколько лет не смогут вернуться, и для тех групп, которые могут возвратиться — под гарантии российских миротворцев, пусть даже не стопроцентные. Тех, кто не может вернуться, должны обеспечить не собственными домами, а социальными квартирами», — считает первый омбудсмен Армении, правозащитница Лариса Алавердян. Она также уверена, что власти должны активно поднимать вопрос беженцев в международных структурах, ведь многие семьи пострадали от военных действий уже не первый раз. «Международные организации должны взять на себя обязательство поддерживать эти тысячи семей, оказавшихся перед гуманитарной катастрофой», — считает Лариса Алавердян.