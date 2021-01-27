Раньше была река

Чтобы посмотреть на работу паромов, мы отправляемся в небольшое путешествие протяженностью почти 500 километров. Наш путь начинается по европейскому берегу реки до села Батурино Акжаикского района. От окраины села в сторону поймы реки убегает накатанная дорога. Укатанная множеством колес проселочная дорога ничуть не хуже асфальта, по которому мы добирались из Уральска до Батурино. Мы едем по пойме реки в сторону леса, за которым течет река. По пути останавливаем пару встречных машин, чтобы спросить дорогу к парому.

- Езжай по самой накатанной дороге – не заблудишься, - объясняет мне водитель старой «десятки».

В его машине сидят два пассажира. Салон забит под завязку одеялами. На крыше машины к багажнику привязан сундук.

- Дочка замуж вышла за парня из Тайпака (поселок в ЗКО – прим.авт.). Вот бабушки ей сшили одеяла и корпешки для ее нового дома, - объясняет мне водитель.

По его словам, лет 10 назад тут можно было заблудиться. От опушки леса и до поселка Батурино была высокая трава и несколько озер.

- Раньше сюда только рыбаки ездили или местные в лес за ягодами. А сейчас ведь сохнет все. Озера высохли, травы нет такой, как раньше. Так что можно смело ехать – все видать вокруг, - напутствует меня водитель.

Слова водителя подтверждаются окружающим пейзажем – редкие рощицы деревьев представляют собой хиленькие молодые деревья с высохшей вершиной. То тут, то там видны толстые стволы высохших и поваленных деревьев. С тех пор, как села в этой стороне газифицировали, в лес уже давно не ездят за дровами. Пока добираемся до леса, успеваем проехать мимо трех-четырех высохших стариц – пойменных озер. О том, что здесь когда-то была вода, выдают растущие кучками ивы и высохший камыш.