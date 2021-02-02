Сила Нарына

«Не мусорить - тоже в человеческих силах, а в каждом ущелье - мусор. Единственное, что нас окружает - это мусор. Он попадает в воду. И уносится течением к тем, кто живет вниз по течению. На Иссык-Куле все в мусоре абсолютно. Я хожу и собираю мусор, но не жалуюсь: это мой вклад в природу. И мне так и хочется сказать: «Хозяин не тот, кто свои территории отмерил, а кто их бережет! Кто любит и уважает свою землю. Кто помнит о других, живущих в низовьях. Низовьям желаю чистой воды. К ак наверху», - завершает рассказ Сергей Золотуев.

Солидарен с ним и форелевод Муса Борбиев из поселка Токтогул. Он призывает беречь реку.

«В реку бросают остатки пищи, пластик, рыба гибнет от мусора! Форель же любит чистую речную воду, вот ее и становится меньше. Но главное – это бесконтрольный вылов рыбы, никто ее не охраняет, а нерадивые рыбаки по 100-150 штук отлавливают за раз, нарушают баланс, ловят явно не для своего употребления, а для продажи. Причем ловят электроудочками, сетями. Вот и становится рыбы меньше. Рыба не восстанавливается», - говорит он.

Мусе 57 лет и всю свою жизнь он прожил в этих местах. Он отмечает, что за его жизнь климат серьезно изменился. «Раньше люди зимой спокойно переходили по люду, он был толщиной до 40 см. Теперь нет такого. И снега нет такого, как в моем детстве. Уровень воды в реке уменьшается», - говорит Борбиев.

Несколько лет назад он занялся разведением форели в искусственных водоемах. Экологически чистую рыбу покупают у Мусы покупатели из Оша, Джалал-Абада и местные жители. Форелевод жалуется, что все сложнее дается закуп кормов, все завозное поступает из Европы и цена на корм растет пропорционально колебаниям курса сома. Иногда Муса покупает корм в Казахстане, но там он ненамного дешевле, но значительно хуже по качеству.

Борбиев хотел заняться производством корма для рыбы самостоятельно, но многих необходимых компонентов в Кыргызстане нет: рыбьего жира, рыбной костной муки и других.