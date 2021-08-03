Выжить в засуху

Проблема есть не только в Мангистауской и Кызылординских областях, Садырбаев говорит, что в их тени остаются Туркестанская, Жамбылская, Костанайская, Карагандинская и Алматинская области: «Корма дорожают, подготовка к зиме у скотоводов плохая. Люди [в перечисленных регионах - V] будут продавать свой скот по низким ценам. Это будет большой проблемой, которая может возникнуть к осени-зиме».

Бакалы

«У меня есть 13 гектаров посевной земли и еще 9 гектаров земли вокруг. Из-за засухи земля становится непригодной для засеивания. Расходы на технику не окупаются, потому что комбайны я арендую, а туда ещё надо заливать солярку, которая в этом году подорожала. Здесь главную роль сыграли осадки и дожди, потому что у нас не поливная земля, расположенная в горах. Весной не было дождей, а влагу, которую оставил снег, выпавший в зиму, унесли ветра с востока. Теперь земля сухая, и те, кто засеивали землю, страдают», — рассказывает Талгат Амиров, земледелец и скотовод из села Бакалы, расположенного в 55 километрах от Тараза.

Амиров говорит, что на селе единственная работа — скотоводство и земледелие. Он пасёт скот, увеличивает поголовье и продаёт мясо в город, получая за килограмм 2 тысячи тенге. Альтернатива этому — только работа учителем в детском садике или ветеринаром.

В Бакалы около 80 жилых домов и одна улица. Ученикам приходится посещать старшую школу в соседних аулах.

«Весной прошлого года я засеял ячмень вместо эспарцета, который давал мне урожай на протяжении шести лет. В этом году ячмень должен был дать хороший урожай, но дождей не было, и урожая почти нет. Все мои деньги и труд ушли на ветер», — говорит Амиров.

У него также есть около 40 голов баранов и шесть коров с телятами. По его словам, на селе скот болеет желтой лихорадкой, трое сельчан потеряли из-за этого своих животных.

«Чтобы вылечить свой скот, я купил лекарств на 15 тысяч тенге. Люди думают, что на селе у скотоводов всё хорошо. Но это не так, у нас очень много расходов. Например, в прошлом году у меня умерло десять овец, каждая из которых стоила по 70 тысяч тенге».