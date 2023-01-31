«Моя бабушка терпела. Моя мама терпела. Я этот беспредел терпеть не буду!»

«Многие женщины сталкиваются с домогательством и не знают, что это было оно, потому что наше женоненавистническое, патриархальное общество заставило женщин думать, что насилие, с которым они сталкиваются ежедневно – это абсолютно нормально. Буквально за вечер нам поступило буквально сотни сообщений, где люди делились своим переживанием. Им некому рассказать об этом из-за стыда, страха и обвинений самих жертв. Не стыдно столкнуться с домогательством, стыдно совершать и оправдывать его», – говорит Гапурова.

Нурсулу требует уголовного наказания за домогательство. По ее словам, наказание за него и его последствия для жертв не соответствуют друг другу. Домогательство может вызвать депрессию, ПТСР, замкнутость и недоверие к обществу. Так же организаторка митинга требует внести это понятие в законодательство. Даже при наличии всех доказательств, человека не могут привлечь к ответственности. Она готова помочь государству составить определение домогательству и призывает привлечь к работе правозащитниц, занимающиеся вопросами гендерного насилия.

«С новыми поправками сейчас за домогательство будет 30 суток ареста, а раньше было 10 суток. Это ничтожно мало. Если я сейчас здесь выброшу мусор, меня арестуют на такой же срок и оштрафуют на ту же сумму. А женщина будет нести эту травму на протяжении всей жизни. Поломанная жизнь женщины стоит всего лишь 30 суток ареста. Ужесточение наказания заставит мужчин еще больше думать прежде чем что-то делать», – говорит Нурсулу.