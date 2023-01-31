«Моя бабушка терпела. Моя мама терпела. Я этот беспредел терпеть не буду!»

В Астане у цирка «Столичный» прошел митинг с требованием ужесточить наказание за домогательства. Несмотря на двадцатиградусный мороз, на нем собралось около 50 человек. Участники требовали внести понятие «домогательство» в законодательство, ввести уголовную ответственность за него, обучить полицию «сенситивному реагированию на гендерное насилие» и обязательное введение протоколов реагирования против домогательств в учебных заведениях и на рабочих местах.
Митинг начался позже на 20 минут из-за отсутствия электричества, хотя его наличие было согласовано на очной встрече с акиматом в прошлую пятницу. Организаторка митинга Нурсулу Гапурова сказала, что представители акимата с начала дня обещали обеспечить электричеством, но затем начали игнорировать сообщения и звонки. В течение часа выступавшие не смогли воспользоваться колонкой и микрофонами, средства на которые были собраны до начала митинга.
Нурсулу Гапурова начала митинг с проблемы нормализации и распространенности домогательств. За несколько дней до митинга инициатива “Myqty.women” начала собирать истории женщин, столкнувшимися с домогательствами.
«Многие женщины сталкиваются с домогательством и не знают, что это было оно, потому что наше женоненавистническое, патриархальное общество заставило женщин думать, что насилие, с которым они сталкиваются ежедневно – это абсолютно нормально. Буквально за вечер нам поступило буквально сотни сообщений, где люди делились своим переживанием. Им некому рассказать об этом из-за стыда, страха и обвинений самих жертв. Не стыдно столкнуться с домогательством, стыдно совершать и оправдывать его», – говорит Гапурова.
Нурсулу требует уголовного наказания за домогательство. По ее словам, наказание за него и его последствия для жертв не соответствуют друг другу. Домогательство может вызвать депрессию, ПТСР, замкнутость и недоверие к обществу. Так же организаторка митинга требует внести это понятие в законодательство. Даже при наличии всех доказательств, человека не могут привлечь к ответственности. Она готова помочь государству составить определение домогательству и призывает привлечь к работе правозащитниц, занимающиеся вопросами гендерного насилия.
«С новыми поправками сейчас за домогательство будет 30 суток ареста, а раньше было 10 суток. Это ничтожно мало. Если я сейчас здесь выброшу мусор, меня арестуют на такой же срок и оштрафуют на ту же сумму. А женщина будет нести эту травму на протяжении всей жизни. Поломанная жизнь женщины стоит всего лишь 30 суток ареста. Ужесточение наказания заставит мужчин еще больше думать прежде чем что-то делать», – говорит Нурсулу.
Особое внимание она уделила некомпетентности полиции и судов в работе со случаями гендерного насилия. По ее словам, многие жертвы насилия боятся обращаться в полицию, так как присутствует страх повторного насилия, психологического насилия и насмешек. Нурсулу призвала государство и общество обучать представителей мужского пола как не совершать гендерное насилие.
Участница митинга Катерина вышла на речь с дочерью. «Плакат не мой, мне не два», – начала свою речь Катерина. Она говорила о превентивных способах защиты. Она процитировала формулировку одного из психологов: «Я желаю родителям девочек научить их говорить «нет» и знать свои личные границы. Я желаю родителям мальчиков научить их личным границам и уважать чужое «нет».
По словам Катерины, уважение к личным границам начинается с детства. Родители и родные должны спрашивать разрешение прежде чем поцеловать или обнять ребенка, чтобы он мог защитить себя при домогательствах.
Во время речи третьей спикерки главный специалист Управления внутренней политики акимата Есильского района Серик Ордабаев предупредил организаторов о приостановлении митинга. По его словам, на одном из плакатов были «матершинные слова». Наблюдавший за митингом юрист КМБПЧ Артур Алхастов сказал, что представитель акимата не смог предоставить основания.
Одна из выступавших активисток Назерке Абдуова отметила роль сексуального образования в решении проблемы домогательств. Она выступила против сексуализации определенных частей тела женщин, отметив, что женщины не по своей воле вынуждены соответствовать нормам патриархального общества. «На работе никто не тронет своего босса за задницу, но при этом если кто-то тронет женщину, то это считается нормой», – говорит Назерке.
Организаторы и участники митинга провели флешмоб, завязав руки черной лентой и выкрикивая разные лозунги на казахском и русском языках: «Мы не вещь!», «Әжем шыдап жүрді, анам шыдап жүрді, мен бұл сұмдыққа шыдамаймын!» «Уберите от меня свои руки!», «Почему государство приравняло нас к мусору?!», «Полиция әйелдерді жек көреді».
По словам Нурсулу Гапуровой, такие флешмобы проводились в Латинской Америке и в Европе, но у них это было связано с изнасилованием. «Мы решили сделать такое про домогательство. Мы завязали руки, потому что инструменты нашей защиты, предоставленные государством, оставляют женщин со связанными руками. Мы показали нынешнее положение женщин», – объяснила Гапурова.
Последним выступил Темірлан Баймаш, призвав мужчин поддержать женщин в борьбе против неравенства и несправедливости, связав благополучие женщин с благополучием всего общества. Он напомнил мужчинам об их привилегии и что женщины намного чаще сталкиваются с домогательством. «Нам, мужчинам, не приходится бояться выходить на улицу в темное время суток, садиться в такси поздно ночью или садиться в автобус. Мне грустно объяснять такие очевидные вещи, но приходится», – сказал Темірлан.
Митинг закончился исполнением двух песен. Одна из них песня Марии Тодевской «Proud» о насилии над женщиной и замалчивании проблем. Она призывает женщин говорить громче.
После окончания митинга к Нурсулу Гапуровой подошла группа мужчин. Подполковник полиции Азамат Оспанов предупредил о плакатах с нецензурной бранью. Представитель акимата попросил Гапурову проследить за тем, чтобы СМИ и участники митинга не публиковали фото и видео с этими плакатами в социальных сетях в течение двух месяцев. Нурсулу ответила, что не сможет это проконтролировать. «Это считается мелким хулиганством. В следующий раз вам не разрешат провести этот митинг», – сказал Оспанов.