Могут ли концерты и марафоны стать новым драйвером туризма в Казахстане?

Развивать туризм не нанося вреда природе

Власти Казахстана давно заявляют, что туризм должен стать новой точкой роста для экономики страны. Тем менее в прошлом году президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что туризм пока не приносит должного эффекта, и связал это с упущениями правительства и акиматов.

По его словам, за последние четыре года доля туризма в структуре экономики сократилась с 3,7% до 3,2%, что в три раза ниже, чем в среднем мире.

На этом же совещании говорилось о том, что в Казахстане есть большие возможности для развития всех видов туризма. Однако заседание правительства весной показало, что туризм все так же связан с посещением уникальных природных мест. На повестке дня были инициативы вроде программы развития горного кластера, потенциальный ущерб которой для экологии до сих пор не оценен в полной мере.

Министерство туризма ожидает, что проект позволит увеличить поток иностранных туристов до 1,8 млн человек и принести 184,3 млрд тенге налоговых поступлений. Однако экологи волнуются, что это приведет к ухудшению экологической ситуации.

По словам экспертов, выступающих против проекта, около 90 процентов плана касаются горнолыжного туризма, но при этом ни в самом документе, ни в преамбуле, ни в пояснительной записке к нему нет данных о том, какие именно туристы будут использовать эти объекты. Ранее в Казахстане уже предлагались подобные проекты, ориентированные на экотуризм. Поэтому специалисты подчеркивают необходимость развития альтернативных видов туризма.