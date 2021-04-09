Жюль Хоффман, Нобелевский лауреат: «То, что происходит в вакцинологии сейчас — это фантастика»

Антипрививочное движение во Франции и вакцина от COVID-19

Асель Мусабекова: Давайте поговорим об антипрививочном движении во Франции, которое здесь существует достаточно давно. Повлияла ли пандемия на отношение к вакцинации?

Жюль Хоффман: Согласно недавним опросам, людей, настроенных кардинально против вакцинации, очень мало во Франции, возможно, около 5%. Но вообще психологически французы склонны выступать против чего угодно, а особенно против чего-то нового. Сейчас это 5G, к примеру. Относительно вакцин от коронавируса этому есть несколько причин. Во-первых, считалось, что COVID-19 не так уж и страшен. Я признаюсь, что и сам в начале эпидемии думал, что COVID-19 не может быть опаснее гриппа. Но сейчас прошел год и три месяца, и 2,7 миллиона человек умерло от этого заболевания за такое короткое время, а о долгосрочных последствиях мы только узнаем. Следующая причина — мнение о том, что, чтобы разработать и протестировать вакцину, нужно 10 лет. Особенно во Франции горячо обсуждали РНК-вакцины, и это понятно, ведь это тоже что-то новое. Многие были против, так как никто не хочет быть подопытным кроликом. И только в конце прошлого года мы все осознали, что РНК-вакцины на самом деле невероятно эффективны. И вот я на днях пролистывал последний номер журнала Science, где есть заметка о том, что на самом деле РНК-вакцины — это далеко не новая система, к этому прорыву привели 25 лет работы.

Асель Мусабекова: Давайте попробуем объяснить, что же особенного в РНК в плане иммунного ответа.

Жюль Хоффман: Как вы, Асель, помните из своих исследований в нашей лаборатории, РНК сама по себе может распознаваться рецепторами иммунной системы внутри клетки, если она имеет определенную структуру. К примеру, двухцепочечная РНК вызывает достаточно сильный врожденный иммунитет. Это являлось проблемой для использования РНК в терапии и в качестве вакцины, так как мы могли получить сильное воспаление в ответ на РНК. И здесь важным является открытие команды ученых, и в их числе венгерская ученая Каталин Карико (ныне вице-президент компании BioNTech, которая разработала первую РНК вакцину от COVID-19 — прим.авт.). По сути профессор Карико начала работать над этой темой в 1990 году в Филадельфии, когда предложила подход, в котором мы могли бы использовать мРНК (матричная РНК — прим. автора) в качестве терапии. В 1997 году она начала работать с Дрю Вайзманн, и вместе они опубликовали серию статей о модификациях, которые можно сделать в молекуле РНК.

Когда они тестировали эти синтетические замены в участках РНК (псевдоуридин, используемый в вакцинах Пфайзер и Модерна, среди них), они заметили, что РНК-молекула таким образом становится менее реактогенной, не отменяя возможности иммунной реакции со стороны организма. И реакция организма, то есть активация инфицированных дендритных клеток, антигенпредставляющих клеток, была ровно такой, какую мы ждем от вакцины без проявления симптомов, но с формированием стойкого иммунного ответа. Теперь, конечно, мы знаем, насколько это важно, что мы, вероятно, никогда не вернемся к другим вакцинам. Ведь дело в том, что для эффективной вакцины также нужен некий стимул, чтобы заставить дендритные или антигенпредставляющие клетки активировать адаптивный иммунитет. Это называется адъювант — то, что люди делают с начала 20 века, когда вводят гидроксид алюминия. БЦЖ — один из адъювантов. Иными словами, это экстракты микробов, они не могут вызвать болезнь, но они стимулируют своего рода защитную реакцию нужного качества. А теперь мы знаем, что на самом деле РНК определенной структуры, которая массово производится во время репликации вируса, тоже является очень мощным адъювантом. Итак, благодаря РНК-вакцинам у нас есть две вещи: совершенно конкретная часть патогена и одновременно есть четкий адъювантный эффект — обе эти функции выполняет одна синтетическая молекула.