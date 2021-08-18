Как в Казахстане «провалилась» вакцина от ВПЧ

В 2013 году в Казахстане началась вакцинация девочек 12-14 лет против вируса папилломы человека. Это был пилотный проект, в котором участвовало 4 региона, — Атырауская и Павлодарская области, а также Алматы и столица. Тогда же, в 2013 году, в школу к Анаре (имя изменено по просьбе героини — прим. V) пришли врачи и сообщили, что в ближайшее время девочкам должны поставить вакцину от ВПЧ. Школьная медсестра и один из учителей во время классного часа рассказали ученикам, что вакцина до конца не изучена и может привести к бесплодию. Анара помнит, что тогда по новостям было много сюжетов об осложнениях после вакцинации от вируса папилломы человека. Из-за этого девушка и ее мама приняли решение подписать отказ от вакцинации против ВПЧ.
За время пилотного проекта из 7 172 девушек, получивших одну прививку, полный вакцинальный комплекс из трех доз прошли только 4 217 участниц. Затем, в 2015 году, проект свернули из-за отказов от вакцинации и обмороков школьниц после прививок. При этом только с 2013 года в Казахстане от рака шейки матки умерли 4 359 женщин. Именно для защиты от этого диагноза и внедрялась вакцина против ВПЧ. Мы разбираемся в том, в какой момент все пошло не так и что важно знать, чтобы не повторять прошлых ошибок.
«Более 130 стран применяют вакцинацию против вируса папилломы человека, в 86 из них прививают еще и мальчиков»
О том, почему провалилась первая попытка внедрения вакцины против ВПЧ, рассказала Айжан Есмагамбетова — председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.
Vласть: Как обстоят дела с вакциной против вируса папилломы человека, попытка внедрить которую у Минздрава уже была в 2013 году?
Айжан Есмагамбетова: Сегодня это один из проблемных вопросов. В 2013 году, мы вроде так хорошо начали, но в итоге опыт оказался неудачным. Как вы помните, две девочки-подростка в Павлодарской области пожаловались на ухудшение состояния после того, как им провели вакцинацию против ВПЧ. Как мы потом установили, эти две реакции организма не были связаны с прививкой. Сыграли роль особенности подросткового возраста. Психоэмоциональное состояние в 12-13 лет неустойчиво, ответная реакция на то, что видит ребенок, очень яркая. Субъективные ощущения страха одной девочки отразились на восприятии ситуации другой. История начала раскручиваться, обрастать подробностями. Я сама тогда участвовала в расследовании и видела происходящее. Надо отдать должное мамам этих девочек и поблагодарить их. Когда мы объяснили им произошедшее, обосновали то, что жалобы их детей не связаны с самой вакциной, они приняли этот факт. Я даже не знаю, какой бы была реакция, если что-то подобное произошло сейчас. Мне кажется, и паники, и негатива было бы больше.
Vласть: Почему Минздрав не настоял на продолжении вакцинации в тот момент? Почему эксперты не вышли к людям, не объяснили им, что произошло, не отстояли свою позицию?
Айжан Есмагамбетова: Потому что началось давление и со стороны СМИ, и со стороны авторитетных личностей. Было много негатива среди родителей и даже среди подростков. Моя дочь как раз была в возрасте тех девочек, которые должны были получить эту вакцину. Она приходила домой и рассказывала, как доказывает одноклассницам, что эта прививка нужна и поможет спасать жизни женщин в будущем. В ее школе это очень активно обсуждали, хотя, казалось бы, все это произошло в Павлодарской области, а мы жили в Астане. Повторяю, я сама участник тех событий и могу говорить не с чьих-то слов. Но все закончилось так, как закончилось. А ведь вакцина от вируса папилломы человека действительно нужна! В мире каждый седьмой человек умирает от рака — это больше, чем от СПИДа, туберкулеза и малярии вместе взятых.
Каждый год этот диагноз слышат от полутора до двух тысяч женщин, летальность 500-600 человек. Но замечу, что подобные проблемы с внедрением этой вакцины характерны не только для нас. Есть государства, которые оказались в похожей ситуации. Хотя, в принципе, более 130 стран применяют вакцинацию против вируса папилломы человека, в 86 из них прививают не только девочек, но и мальчиков.
Vласть: Как вы считаете, если бы в 2013 году Минздрав все-таки настоял на своем и продолжил внедрять этот вид вакцинации, ситуация бы постепенно успокоилась и дело бы пошло? Или фон был настолько негативным, что любые попытки оказались бы бесполезными?
Айжан Есмагамбетова: В тот момент я бы сказала вам, что продолжать говорить о внедрении этой вакцины невозможно. Но сейчас, через семь лет, наблюдая, как в худшую сторону меняется отношение к вакцинации, сколько негатива и непроверенной информации публикуется на эту тему, я понимаю, что в тот момент мы бы затратили меньше усилий, чтобы сохранить в прививочном календаре вакцину против вируса папилломы человека. Внедрить ее сейчас будет сложнее. Посмотрите на отношение к вакцине от коронавируса. Казалось бы, все должны помнить, какой была заболеваемость прошлым летом. В окружении практически каждого есть человек, который тяжело переболел или даже умер из-за этой инфекции. Но даже при этом, когда мы говорим: «Вот альтернатива! Сделайте вакцину. Защититесь!». Иногда в ответ чего только не слышим.
Vласть: Сейчас вы будете предпринимать попытки вернуть вакцину против вируса папилломы человека в календарь прививок?
Айжан Есмагамбетова: У нас есть государственная программа развития здравоохранения, которая утверждена до 2025 года. Там речь идет о внедрении этой вакцинации для девочек 11 лет. Это более стабильный с психоэмоциональной точки зрения возраст, нежели 13, 14 или 15 лет. Кроме этого, важно сделать эту вакцину до момента полового дебюта. Но на этот раз мы решили действовать иначе. Сначала отработать этот вопрос с населением, узнать, чего боятся люди, правильно донести до них информацию, объяснить, зачем нужна эта вакцина, а уже потом говорить о ее внедрении. Совместно с ВОЗ мы планировали на первом этапе проведение большой подготовительной работы с опросом не только родителей и самих девочек, но и бабушек (как оказалось, именно они играют огромную роль в формировании восприятия этой темы). Выяснить: как общество относится к этой идее? Что беспокоит тех, кто настроен негативно? Почему возникает страх перед вакцинацией? Достаточно ли знаний о ее важности? Почему люди не уверены в качестве вакцины и боятся осложнений? Нужно сделать такой срез, выделить группы тех, кого это беспокоит, и целенаправленно работать с ними. Сначала подготовить их, убедить и только после этого внедрять вакцинацию, чтобы не повторилась история 2013 года. Те исследования, о которых я говорю, уже должны были начаться, но, к сожалению, коронавирус наши планы несколько изменил. Но и это лишь одна сторона вопроса. Другая — подготовка медицинских работников. И этому мы тоже уделяем большое внимание, понимая, что и здесь есть проблемы.
Что такое ВПЧ и почему от него нужна вакцина
Вирус папилломы человека широко распространен в природе, передается от человека к человеку контактно-бытовым и половым путем. Существует более 100 его серотипов, большинство из которых, попадая в организм, вызывают появление безобидных бородавок, и через 1-2 года наступает самопроизвольное выздоровление. Однако некоторые серотипы, которых около 14 видов, обладают способностью задерживаться в организме надолго и вызывать злокачественное перерождение тканей. Именно они приводят к раку шейки матки, полового члена, прямой кишки, ротовой полости и глотки. Доказано, что на протяжении жизни до 90% всех мужчин и женщин инфицируются хотя бы одним серотипом ВПЧ. Болезнь часто может протекать бессимптомно, но при этом человек является заразным для окружающих. Заразиться от больного можно во время полового акта, при поцелуях и телесном контакте.
Практически все случаи рака шейки матки и около 70% всех видов рака головы и шеи вызваны именно ВПЧ-инфекцией, поэтому вакцинация играет ключевую роль в предотвращении этой болезни. Мы не будем останавливаться на большинстве мифов (о бесплодии, влиянии на головной мозг и уколе в матку), связанных с вакциной от ВПЧ, — наши коллеги из Factcheck еще в прошлом году их подробно развенчали. В этом материале мы разберем, как в разных странах вакцинируют от ВПЧ и какие это может давать результаты. К примеру, Австралия стала первой в мире страной, начавшей общую вакцинацию детей (как мальчиков, так и девочек) в возрасте 11-12 лет в 2018 году и поставившей себе цель — полностью избавиться от рака шейки матки к 2035 году.
Первая вакцина от ВПЧ была зарегистрирована в 2006 году в США — это был «Гардасил». В следующем, 2007 году, регистрацию прошла вакцина другой компании — «Церварикс», сначала в США, затем, до конца 2007 года, в Австралии и далее — в Европейском Союзе. В этот период уже были завершены клинические исследования.
Сегодня в мире доступно несколько вариантов вакцин. Первая — «Церварикс» бельгийского производителя «ГлаксоСмитКляйн», которая защищает от двух видов вируса папилломы — 16 и 18 типа. Именно они вызывают большинство случаев рака шейки матки, ротоглотки и прямой кишки. Далее — «Гардасил 4» и «Гардасил 9» американской компании «Мерк». «Гардасил 4» защищает от четырех типов ВПЧ — 16, 18, 6 и 11, а «Гардасил 9», соответственно, от 9 типов ВПЧ — 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58. Все эти серотипы также могут вызывать рак шейки матки. В Казахстане зарегистрированы все три вакцины, но пока не доступна ни одна.
В США, где изобрели первую вакцину от ВПЧ, заболеваемость раком шейки матки за последние 40 лет снизилась почти в 4 раза — в том числе, благодаря вакцинации. Подробнее о вакцинах и их эффективности рассказал хирург-онколог Даурен Адильбай, который сейчас работает приглашенным исследователем в старейшем онкологическом центре США.
«Смертность от рака шейки матки в США снизилась в 4 раза»
В США вакцина против ВПЧ входит в прививочный график как для девочек, так и для мальчиков, с 9 до 12 лет. Вопрос насчет обязательной вакцинации двоякий — в США мало что обязательно. Но есть четыре-пять штатов, где эта вакцина нужна, чтобы попасть в общественную школу. Если по каким-то причинам до 12 лет провакцинироваться ребенок не успел, то с 13 до 26 лет можно провакцинироваться, но уже тремя дозами вакцины.
«В идеале вакцинация должна быть завершена до первого полового контакта. Если половой контакт был, то вакцинацию тоже можно делать, потому что вакцина девятивалентная и не факт, что во время полового контакта человек заразился именно тем видом ВПЧ, от которого защищает вакцина», — рассказывает Адильбай.
Подавляющее большинство случаев рака шейки матки связано с вирусом папилломы человека — около 95%. Но вакцинация от ВПЧ важна как для мужчин, так и для женщин, отмечает врач.
Больше половины случаев анального рака связаны с вирусом папилломы человека. В зависимости от страны, от 20 до 90% рака ротоглотки также связано с ВПЧ.
«В регионах, где налажена вакцинация от ВПЧ, заболеваемость раком шейки матки значительно снижается. Есть исследования, которые показывают точное снижение предраковых заболеваний чуть ли не в три раза, в зависимости от качества покрытия вакцинацией», — отмечает Даурен Адильбай.
На сегодняшний день девятивалентная вакцина, которая доступна в США, защищает не только от ВПЧ, который вызывает рак, но также от огромного количества типов ВПЧ, которые приводят к папилломам, бородавкам, возникающим на коже и половых органах. Эта вакцина защищает не только от рака и предраковых заболеваний, но и от доброкачественных изменений половых органов.
Безопасность и эффективность девятивалентной вакцины доказана третьей фазой исследований, в которой в США участвовали около 15 тысяч женщин в возрасте до 26 лет. Результаты были очень хорошими: высокая безопасность и иммуногенность, высокий титр антител у 98% всех пациенток. В этом же исследовании наблюдали за частотой возникновения интроэпиториальной неоплазии — это, фактически, предрак шейки матки, и увидели значительные снижения этих изменений на шейке матки.
Помимо контролируемых клинических исследований, ученые и эпидемиологи изучали результативность вакцины в рамках обычной жизни. Было опубликовано огромное количество данных с участием десятков тысяч женщин, которые были вакцинированы в плановом порядке — в них отмечается хорошее снижение различных заболеваний, связанных с вирусом папилломы человека, таких как предраки шейки матки, анальные инфекции, инфекции в полости ротоглотки.
«Заболеваемость раком шейки матки за последние 40 лет в США снизилась почти в 4 раза, а смертность — более чем в 4 раза. Все это произошло благодаря ПАП-скринингу, внедренному скринингу ПЦР на выявление ВПЧ, и благодаря вакцинации от ВПЧ. В тех регионах, где темпы вакцинации высокие, наблюдается общая тенденция снижения выявления положительных ПЦР-тестов, то есть во всем регионе снижается количество вируса ВПЧ, соответственно, снижаются риски развития различных видов рака, вызываемых ВПЧ», — подытожил врач.
Несмотря на то, что в США доступны бесплатные скрининги на рак шейки матки и вакцинация от ВПЧ, все равно есть часть населения, которая не охвачена этими процедурами. Врачи США очень серьезно занимаются с этой группой населения, проводят информационную работу. Раньше рак шейки матки был первым в списке онкологических заболеваний у американских женщин — из-за него умирали чаще, чем от рака молочной железы. Сегодня это не такая острая проблема, но все равно около 10-12 тысяч женщин в США ежегодно заболевают раком шейки матки. Хотя эта болезнь на 93% предотвратима. Если бы эти 12 тысяч женщин были вакцинированы или же прошли скрининги, то 93% из них никогда не заболели бы раком шейки матки.
Когда ждать вакцину от ВПЧ в Казахстане
В Казахстане пик заболеваемости раком шейки матки, от которого защищает вакцина, приходится на возраст от 40 до 44 лет. За 2020 год выявлено 1830 женщин с раком шейки матки, 588 умерли от этого диагноза в прошлом году. Старт добровольной вакцинации планировался в 2021 году, но пандемия и проблемы с вакцинацией от ковида внесли свои коррективы — сроки передвинулись на 2022 год.
Диляра Кайдарова, гинеколог-онколог и председатель правления Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии рассказывает, что в 2022 году ожидается поставка вакцин от ВПЧ.
«Судя по переговорам с Министерством здравоохранения, мы предполагаем, что с 2022 года вакцины от ВПЧ будут завезены в Казахстан. Согласно протоколам, вакцинация проводится с 9 до 12 лет. Такой возраст выбран потому, что вакцину нужно успеть поставить до первого полового контакта. Вакцина будет ставиться бесплатно, но с согласия родителей. Если родители не разрешат ребенку поставить вакцину, то, когда девушка достигнет совершеннолетия, она сможет сама привиться», — рассказывает она.
Со взрослыми женщинами сложнее — если они уже живут половой жизнью, то к каждой нужен индивидуальный подход. Это врачи будут решать на уровне поликлиник. Кайдарова и ее команда рассчитывают завезти несколько вариантов вакцин, в том числе и девятивалентную, чтобы каждый сам решал, какую хочет поставить.
«В прошлом месяце мы зафиксировали такой случай: девушке 22 года, у нее четвертая стадия рака шейки матки на фоне беременности, половая жизнь с 13 лет. Рак шейки матки молодеет, поэтому прививаться от ВПЧ нужно обязательно», — вспоминает врач.
По словам Кайдаровой, пилотные проекты по вакцинации от ВПЧ проходили хорошо, но две девочки упали в обморок в Павлодарской области, врачи неправильно оценили их состояние и испугались, что это была реакция от вакцины. Позднее выяснилось, что это было индивидуальное обморочное состояние: «Мы обсудили эти случаи со многими экспертами и специалистами, после чего пришли к выводу, что от укола любой может потерять сознание. С девочками в итоге все хорошо. Но началась крупная компания против вакцин, распространялись фейки о том, что вакцина приводит к бесплодию и смерти. Министерству здравоохранения пришлось раздать все оставшиеся вакцины бесплатно всем, кто хотел сделать вакцину от ВПЧ, то есть они не пропали зря».
До декабря 2021 года в институте онкологии планируют собрать данные по тем девочкам и девушкам, которые получили вакцину от ВПЧ во время пилотного запуска. Прошло уже 8 лет, поэтому врачи хотят обследовать их и собрать информацию о том, какое на данный момент состояние шейки матки.
«Я часто веду прямые эфиры в социальных сетях, и мне поступает очень много вопросов о вакцинах от ВПЧ. Понятно, что это дело каждого. Но самое главное, что те девушки, которые перенесли операции и лечились от рака шейки матки, говорят, что если бы знали о том, что есть вакцина от ВПЧ, — они бы ее поставили», — поясняет Кайдарова.
Как лечить ВПЧ
Карина (имя изменено — прим. V) обнаружила у себя вирус папилломы человека, когда проходила полное медицинское обследование перед переездом в США. В частной клинике, где она сдавала анализы, врачи предложили дорогостоящее и длительное лечение от ВПЧ. Уже на следующий день Карина выяснила, что лечить ВПЧ нет смысла, и через полгода, перед переездом, еще раз прошла ПАП-тест. Ее врач посоветовал девушке пройти тестирование через полгода в США и подумать о вакцинации от ВПЧ. Уже через год, будучи в Америке, девушка получила отрицательный результат на наличие вируса папилломы и через несколько недель получила вакцину «Гардасил 9». Вакцинацию покрыла ее медицинская страховка.
Дорогостоящее лечение ВПЧ — это еще один распространенный миф, на котором наживаются некоторые медучреждения. Мы уже писали выше, что при попадании большинства серотипов ВПЧ в организм происходит самопроизвольное выздоровление в течение 1-2 лет. И только 14 серотипов способны задержаться в организме и вызывать рак. Что делать, если в организме обнаружили ВПЧ и насколько эта инфекция связана с беспорядочной половой жизнью, рассказывает акушер-гинеколог и популяризатор науки Айгерим Турекулова.
«Когда я работала практикующим врачом в экстренной гинекологии, то видела много разных случаев. Например, была пациентка — замужем и мама троих детей, ее никогда не беспокоили проблемы по части гинекологии. Она была в больницах только во время беременности и родов. Ее привезли с кровотечением, а позже диагностировали рак шейки матки. Таких в нашей стране много, поэтому онкологи и онкогинекологи постоянно напоминают о важности скринингов», — отмечает Турекулова.
Врач отмечает, что заражение ВПЧ не всегда связано с насыщенной половой жизнью, потому что в сексе участвуют оба партнера. Девушка может очень ответственно относиться к своему здоровью, а мужчина — нет. Тем самым он ставит под угрозу не только свое здоровье, но и женское. Например, девушка, которая никогда не жила половой жизнью, выходит замуж. Есть ли у нее риск заражения ВПЧ? Да. Даже если у нее был один половой партнер — мы не знаем наверняка, какую половую жизнь вел мужчина. Даже если у него была одна половая партнерша до супруги, этого может оказаться достаточно для заражения ВПЧ.
«У меня была пациентка, у которой ранее мы выявили ВПЧ, после чего она каждого своего партнера просила сдать анализы и пройти скрининги. Я тогда у нее спросила, что бы она сделала, если бы у партнера был выявлен ВПЧ или другие инфекции, которые передаются половым путем. Она ответила, что ни за что бы не занялась сексом с этим человеком. Требовать от партнера справки, прежде чем начинать вести с ним половую жизнь, в 21 веке должно стать нормальным явлением», — уверена доктор Турекулова.
Чаще всего выявление ВПЧ происходит на стадии планирования беременности. Часто — тогда, когда у женщины случился самопроизвольный выкидыш. Женщины начинают сдавать анализы и узнают, что у них есть вирус папилломы человека. Во время беседы с этими девушками врач понимает, что некоторые из них даже не видят связи между ВПЧ и раком шейки матки. Есть также миф о том, что если у девушки выявили ВПЧ, то она не может беременеть и рожать. Это неправда, с наличием ВПЧ не снижаются шансы забеременеть. Также не нужно прерывать беременность, если во время нее был обнаружен ВПЧ. Только в очень редких случаях наличия ВПЧ у матери может приводить к инфицированию в родах и развитию рецидивирующего респираторного папилломатоза у ребенка.
Врач отмечает, что ВПЧ инфекцию не нужно лечить. По данным ВОЗ, у 90% людей иммунная система справляется с ВПЧ самостоятельно в течение двух лет. Но тут важно учитывать, что если появляется новый половой партнер, может произойти повторное заражение и поэтому важно предохраняться. Презерватив не защищает на сто процентов от заражения ВПЧ, потому как вирус может передаваться и через открытые участки кожи, но помогает снижать риски.
Сейчас проводится постоянная работа по информированию населения, особенно женщин, о том, что нужно постоянно проходить скрининги. При этом Турекулова отмечает, как разнится отношение к скринингам у женщин разных поколений. Старшее поколение чаще всего реагирует так: «У меня ничего не болит, зачем оно мне надо?». Более молодое поколение женщин чаще понимают важность скринингов и профилактики. У доктора даже были пациентки, которые переезжали в другие страны и сразу же шли получать вакцину от ВПЧ.
В Казахстане для женщин старше 30 лет проводится бесплатный скрининг на раннее выявление рака шейки матки раз в четыре года. Скрининг включает в себя ПАП-тест и дальнейшую углубленную диагностику при соответствующем результате теста. Полный алгоритм обследования описан в Приказе «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих скрининговым исследованиям» от 30 октября 2020 года.
Доктор Турекулова рассказывает о том, что делается на практике при выявлении ВПЧ: «Если мы на скрининге выявляем патологию, которая нуждается в лечении, то мы не лечим ВПЧ, мы занимаемся именно патологическим участком на шейке матки. Что касается других проявлений ВПЧ, например, генитальных кондилом, которые обычно появляются на наружных половых органах — во влагалище или на половом члене, то они не относятся к раковым заболеваниям. Такие кондиломы, если они доставляют физический и психологический дискомфорт, удаляются с помощью хирургии, или используются медикаменты по назначению врача, когда их становится много. Но важно понимать, что в этом случае лечение направлено на сами кондиломы, а не выведение ВПЧ из организма».
«Когда у женщины обнаруживают ВПЧ, у нее появляется страх, тогда и начинаются долгие, бессмысленные и дорогие методики лечения ВПЧ. На сегодня нет специфического лечения от ВПЧ, если только это не экспериментальные методики в рамках научных проектов. Нет лучшей альтернативы, чем вакцина от ВПЧ, потому что это профилактика. И я не знаю, чем руководствуются врачи, которые начинают лечить ВПЧ», — поясняет доктор Турекулова.
Что касается врачей, которые с подозрением относятся к вакцине от ВПЧ, Турекулова делится своим мнением: «Врачи — такие же люди, как все, и среди них тоже встречаются подверженные мифам. А потом они дублируют это пациентам. Не каждый человек спросит, откуда эта информация и где ее взяли. Комфортнее и удобнее для всех просто поверить. Эффективность вакцин от ВПЧ в странах, где эта вакцина введена в календарь прививок, доказана — в открытых источниках есть статистика о раке шейки матки — его количество снижается».
У девушек в Казахстане нет доступа к вакцине, то есть они не защищены. Если у женщины выявили ВПЧ, есть протокол и должен быть индивидуальный подход к каждой пациентке. В зависимости от возраста, результата мазка онкоцитологию, наличия/отсутствия ВПЧ, подбирается метод лечения. И даже если у девушки подтвердился ВПЧ, то для того, чтобы случился рак, нужен не один год и даже не два. Для контроля состояния достаточно регулярно проходить скрининг. У 90% людей, напоминает Турекулова, иммунитет справляется с ВПЧ. Вакцинация от ВПЧ после 30 лет может быть не так эффективна, как до первого полового контакта. Но это не значит, что вакцину ставить не надо — это может предотвратить заражение или защитить от других типов ВПЧ.
Еще немного зарубежного опыта вакцинация от ВПЧ
В Канаде первая вакцина против ВПЧ, четырехвалентная вакцина HPV4, также известная как «Гардасил», была одобрена в июле 2006 года. На данный момент здесь используются два типа вакцин — «Церварикс» (HPV2) и «Гардасил 9» (HPV9). «Церварикс» одобрен для использования только у женщин, в то время как «Гардасил 9» одобрен как для мужчин, так и для женщин.
«Гардасил 9» бесплатно предоставляется мальчикам и девочкам в 6 классе, а также людям с ВИЧ-статусом в возрасте от 9 до 26 лет, трансгендерам в возрасте от 9 до 26 лет, мужчинам от 9 до 26 лет, которые занимаются сексом с другими мужчинами, и бездомным в возрасте от 9-26 лет. В отличие от «Гардасила 9», «Церварикс» не предоставляется бесплатно, но рекомендуется девочкам и женщинам в возрасте от 9 до 45 лет.
Одной из основных целей вакцинации против ВПЧ является предотвращение появления рака шейки матки, и исследование 2019 года, проведенное в Британской Колумбии, показало, что программа по иммунизации действительно работает. Согласно этому исследованию, у женщин из Британской Колумбии, получивших вакцину против ВПЧ в возрасте 12 лет, появление предраковых клеток шейки матки снизилось на 57%, в сравнении с невакцинированными женщинами.
Как избежать ошибок в коммуникациях о вакцине в будущем?
Фатима Касымбекова, акушер-гинеколог, ежедневно сталкивается с заболеваниями, вызванными вирусом папилломы человека. Ее, как врача, интересуют вопросы профилактики, то есть вакцинации, и недоступности этой возможности в Казахстане. Ее собственная дочь не смогла получить вакцину от ВПЧ в раннем школьном возрасте, потому как ее уже несколько лет не завозят в Казахстан. Сейчас Касымбекова проходит докторантуру ВШОЗ, где изучает коммуникационные стратегии при вакцинации против ВПЧ.
«На мой взгляд, причин непринятия вакцины против ВПЧ в пилотном проекте было несколько и, наверное, большинство из них связаны с недостаточной коммуникацией. Во-первых, на просторах СНГ мы были первыми, где начали применять данную вакцину, а быть пионером нелегко — не были готовы ни общество, ни медицинское сообщество. Во-вторых, не было доступной информации на казахском и русском языках в достаточном количестве как письменной, так и аудио-видеоматериалов на каналах и радио, где освещались бы все самые распространенные вопросы и ответы при вакцинации. В-третьих, хотя и были проведены обучающие тренинги среди работников здравоохранения, плана кризисной коммуникации, по-видимому, не было. Поэтому, когда в СМИ стали появляться сообщения о единичных побочных эффектах, которые, к слову, бывают при использовании любых препаратов, ответственные лица не отреагировали на них должным образом. На справедливые вопросы общественности о качестве и составе вакцины, возможных побочных эффектах развернутых ответов на общедоступных каналах связи в достаточном объеме не было. Что, логично, привело к массовым отказам от вакцинации не только среди целевой группы, но появились сомнения и среди работников здравоохранения и образования», — рассказывает Касымбекова.
«Опыт провалившейся в 2013-2015 годах кампании по вакцинации от ВПЧ наглядно показал, как важно обеспечить медицинских работников и население достоверной информацией. Так, в недавнем казахстанском исследовании выяснилось, что лишь две трети из опрошенных медицинских работников в нашей стране знают о вакцинах против ВПЧ, в большинстве своем это были онкологи. Из этого вытекает один из самых важных моментов в подготовке к вакцинации — обучение и тренинги по коммуникациям среди медицинских работников», — объясняет врач.
Вакцинация против ВПЧ проводится среди школьников, поэтому вовлечение в кампанию работников среднего образования может оказать существенную помощь, считает Касымбекова. Сами дети-подростки должны быть также осведомлены о том, что такое вирус папилломы человека и как его можно избежать. Помимо информационной работы с врачами, представителями школ и учениками, также важна работа с лидерами мнений, и, в том числе, с религиозными деятелями. Это может оказать решающую роль о решении вакцинироваться в отдельных сообществах.
«Большое значение имеет информация, поданная в интернете и социальных сетях. Подготовленный сайт, где на двух языках и в доступной форме будут размещаться ответы на самые популярные и волнующие вопросы. Согласно данным из нашей фокус-группы, в которой участвовали родители девочек, эти вопросы связаны с безопасностью препаратов, опытом их применения в других странах, побочными эффектами. Также необходимо помнить, что вакцина против ВПЧ отличается от других тем, что, в первую очередь, касается женского здоровья и репродуктивных органов. Это вызывает дополнительные вопросы у общества и сопровождается многими мифами от сложностей возникновения беременности в будущем до раннего начала сексуальной активности из-за вакцинации. Все эти вопросы непременно должны быть учтены при коммуникациях», — подытожила врач.
Редакция благодарит Елену Хегай и Фатиму Касымбекову за помощь в подготовке материала.
При подготовке этого материала мы использовали следующие источники:
Вирус папилломы человека (ВПЧ) и рак шейки матки
Профилактическая вакцинация против вирусов папилломы человека для предотвращения рака шейки матки и предраковых состояний
Сравнение различных типов вакцин против вируса папилломы человека (ВПЧ) и схем дозирования для профилактики заболеваний, связанных с ВПЧ, у женщин и мужчин
Профиль безопасности 9-валентной вакцины против ВПЧ: комбинированный анализ 7 клинических испытаний фазы III
Вакцинация против вируса папилломы человека в Казахстане: проблемы и пути решения
Рак шейки матки: возможные пути предотвращения
Вся официальная статистика и информация предоставлены Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля Министерства Здравоохранения Республики Казахстан.
Мнения, выраженные в данном материале, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальные точки зрения Представительства ЮНИСЕФ в Казахстане и Агентства США по международному развитию (USAID).