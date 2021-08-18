Как в Казахстане «провалилась» вакцина от ВПЧ

Доктор Турекулова рассказывает о том, что делается на практике при выявлении ВПЧ: «Если мы на скрининге выявляем патологию, которая нуждается в лечении, то мы не лечим ВПЧ, мы занимаемся именно патологическим участком на шейке матки. Что касается других проявлений ВПЧ, например, генитальных кондилом, которые обычно появляются на наружных половых органах — во влагалище или на половом члене, то они не относятся к раковым заболеваниям. Такие кондиломы, если они доставляют физический и психологический дискомфорт, удаляются с помощью хирургии, или используются медикаменты по назначению врача, когда их становится много. Но важно понимать, что в этом случае лечение направлено на сами кондиломы, а не выведение ВПЧ из организма».

«Когда у женщины обнаруживают ВПЧ, у нее появляется страх, тогда и начинаются долгие, бессмысленные и дорогие методики лечения ВПЧ. На сегодня нет специфического лечения от ВПЧ, если только это не экспериментальные методики в рамках научных проектов. Нет лучшей альтернативы, чем вакцина от ВПЧ, потому что это профилактика. И я не знаю, чем руководствуются врачи, которые начинают лечить ВПЧ», — поясняет доктор Турекулова.

Что касается врачей, которые с подозрением относятся к вакцине от ВПЧ, Турекулова делится своим мнением: «Врачи — такие же люди, как все, и среди них тоже встречаются подверженные мифам. А потом они дублируют это пациентам. Не каждый человек спросит, откуда эта информация и где ее взяли. Комфортнее и удобнее для всех просто поверить. Эффективность вакцин от ВПЧ в странах, где эта вакцина введена в календарь прививок, доказана — в открытых источниках есть статистика о раке шейки матки — его количество снижается».

У девушек в Казахстане нет доступа к вакцине, то есть они не защищены. Если у женщины выявили ВПЧ, есть протокол и должен быть индивидуальный подход к каждой пациентке. В зависимости от возраста, результата мазка онкоцитологию, наличия/отсутствия ВПЧ, подбирается метод лечения. И даже если у девушки подтвердился ВПЧ, то для того, чтобы случился рак, нужен не один год и даже не два. Для контроля состояния достаточно регулярно проходить скрининг. У 90% людей, напоминает Турекулова, иммунитет справляется с ВПЧ. Вакцинация от ВПЧ после 30 лет может быть не так эффективна, как до первого полового контакта. Но это не значит, что вакцину ставить не надо — это может предотвратить заражение или защитить от других типов ВПЧ.

Еще немного зарубежного опыта вакцинация от ВПЧ

В Канаде первая вакцина против ВПЧ, четырехвалентная вакцина HPV4, также известная как «Гардасил», была одобрена в июле 2006 года. На данный момент здесь используются два типа вакцин — «Церварикс» (HPV2) и «Гардасил 9» (HPV9). «Церварикс» одобрен для использования только у женщин, в то время как «Гардасил 9» одобрен как для мужчин, так и для женщин.

«Гардасил 9» бесплатно предоставляется мальчикам и девочкам в 6 классе, а также людям с ВИЧ-статусом в возрасте от 9 до 26 лет, трансгендерам в возрасте от 9 до 26 лет, мужчинам от 9 до 26 лет, которые занимаются сексом с другими мужчинами, и бездомным в возрасте от 9-26 лет. В отличие от «Гардасила 9», «Церварикс» не предоставляется бесплатно, но рекомендуется девочкам и женщинам в возрасте от 9 до 45 лет.

Одной из основных целей вакцинации против ВПЧ является предотвращение появления рака шейки матки, и исследование 2019 года, проведенное в Британской Колумбии, показало, что программа по иммунизации действительно работает. Согласно этому исследованию, у женщин из Британской Колумбии, получивших вакцину против ВПЧ в возрасте 12 лет, появление предраковых клеток шейки матки снизилось на 57%, в сравнении с невакцинированными женщинами.

Как избежать ошибок в коммуникациях о вакцине в будущем?

Фатима Касымбекова, акушер-гинеколог, ежедневно сталкивается с заболеваниями, вызванными вирусом папилломы человека. Ее, как врача, интересуют вопросы профилактики, то есть вакцинации, и недоступности этой возможности в Казахстане. Ее собственная дочь не смогла получить вакцину от ВПЧ в раннем школьном возрасте, потому как ее уже несколько лет не завозят в Казахстан. Сейчас Касымбекова проходит докторантуру ВШОЗ, где изучает коммуникационные стратегии при вакцинации против ВПЧ.