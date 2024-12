«Атом улаған дала»

Биыл қыркүйекте ядролық қауіпсіздік маманы, саяси ғылымдар докторы Тоғжан Қасенова Алматыда Atomic Steppe: How Kazakhstan Gave Up the Bomb кітабының толықтырылған қазақ және орыс тіліндегі нұсқасын көпшілікке ұсынды. «Власть» колумнисі Мәди Мәмбетов кітапты оқып, алған әсерін баяндайды.