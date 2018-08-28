Поэт Самрат Иржасов: «Не нужно доказывать какому-то Союзу писателей, что ты что-то пишешь»

Мы встретились с Самратом в модной кофейне на алматинском Арбате. Значки на его пиджаке – Одиннадцатая из сериала «Очень странные дела» и Морти из мультсериала «Рик и Морти» – временами приковывают мое внимание. Вообще, внешне Самрат в жизни мало походит на очень серьезного парня, читающего стихи в Instagram-аккаунте. Эмоциональность, с которой он это делает, порой смущает своей искренностью и мало кого оставляет равнодушным.

Самрат, расскажите как изменилась ваша жизнь после 2016-го года, когда вы опубликовали стихотворение «А ты веришь?» на своей странице в Instagram – такую своеобразную рефлексию на события в Алматы? Тогда многие СМИ написали о вас.

По сути, изменилось все кардинально: я поступил в университет, переехал в другой город. В некоторых вещах мне повезло – обо мне узнали люди, было легче адаптироваться в Алматы. Еще когда я был в Костанае, мне написали из театра Interius Разии Хасановой, предложили попробовать играть. Я приехал и попал в этот театр. Говорят, дуракам везет – вот это правда (улыбается).

Еще у вас стало больше подписчиков. Может, на улице стали узнавать?

Это не такая крутая вещь. Больше радовало, когда люди благодарили. Я познакомился с хорошими людьми. Я сейчас живу с людьми, с которыми благодаря этому и познакомился.

Вы долгое время играли в КВН. Образ поэта и квнщика как-то не вяжется.

Я в КВН играл, но больше фронтил: фронтмен – это человек, который говорит, представляет команду. У меня есть друзья, которые играют в КВН, но для себя я решил, что это прошедший этап. КВН дал мне все, что мог бы дать. Я, конечно, хотел бы на Первом канале оказаться, но, наверное, не судьба (улыбается).

И стэндапы — не ваше?

Нет, не мое. Я, в принципе, знаю, как пишутся шутки, и строится выступление, но не лежит у меня к этому душа.