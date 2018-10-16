Михаил Земсков: «Казахстанской литературе не хватает критики и экспертного сообщества»

— А почему так получается, что наши авторы добиваются успеха не здесь и книги их выходят в российских издательствах? Ваши книги тоже выходили в российских издательствах, Илья Одегов говорил о том, что когда по результатам Форума молодых писателей России и СНГ его рукопись была рекомендована к изданию отдельной книгой, его заявка пролежала в нашем министерстве культуры больше двух лет, и в итоге потом книга вышла в московском издательстве. Хотя последнее время некоторые книги наших авторов все-таки выходят у нас – например, «Гончие псы» Фархата Тамендарова или «Правила нефтянки» Орал Арукеновой. Стали ли наши издательства проявлять, наконец, интерес к отечественным авторам, стали ли наши авторы более востребованы или же это просто стечение обстоятельств?

— В нулевые здесь вообще все было беспросветно, издательства могли издать книгу либо за счет автора, либо на деньги каких-то государственных грантов. Последние 2-3 года что-то начинает меняться в Казахстане. «Меломан» запустил свое издательство, «Аруна» успешно издала книгу Юрия Серебрянского. Что-то меняется в самом обществе. Пока о результатах этих изменений говорить рано и сложно, потому что тут играют роль факторы книгоиздательского бизнеса, то есть нужно вкладывать деньги в распространение, нужно вкладывать деньги в продвижение, рекламу книг – это немаленькие деньги и в первом случае, и во втором. У российских издательств сильная сеть распространения, которая еще в 90-е – нулевые выстраивались, поэтому книга автора появляется одновременно в сотне магазинов по всей России. Есть ли такие возможности у казахстанских издательств? У «Меломана» в какой-то степени эти возможности, может, есть, у других издательств с этим пока сложно. Через год-два посмотрим.



— Михаил, а когда вы впервые начали писать, в каком возрасте? И что для вас творчество сейчас?

— Первое, что я начал сочинять, – это сказки своему младшему брату. Я тогда читал какие-то детские книги, советские рассказы и думал: как неинтересно написано, надо же не так писать для детей, надо как-то по-другому писать. Мне тогда было лет 10-12. Я хотел тогда написать по-другому, чтобы было интересно моему брату и моим сверстникам. С тех пор я всегда что-то писал. Какой-то осознанности в этом, конечно, было мало до тех пор, пока у меня не случилась первая публикация: меня опубликовали в учительской газете в разделе «Творчество наших читателей». Я уже не помню, как и почему мне пришло в голову отправить свой рассказ в учительскую газету, но точно помню, что получил гонорар за этот рассказ, гонорар был очень большой по тем меркам. И я думал: ого, за один рассказ мне такие деньги выплатили! И у меня был материальный стимул писать. Я тогда в какой-то период очень много писал и много читал. И грезил писательской карьерой. У меня было очень рано ощущение тотальной несправедливости мироустройства, и у меня было убеждение, что я своими литературными произведениями должен как-то исправить эту несправедливость, что люди почитают мои тексты и станут лучше, мир станет лучше.

— Вы закончили сценарно-киноведческий факультет ВГИК, писали сценарии для фильмов, монопьесы, но у вас есть также повести и романы. К кому вы себя больше относите – к прозаику, сценаристу или драматургу?

— К прозаику. На последних курсах ВГИКа мы все считали эту группу своей работой, и я чувствовал, что у некоторых студентов какое-то совсем другое мышление по построению текстов, чем у меня. И потом нашел этому подтверждение у других драматургов, других авторов и теоретиков драматургии, что драматургическое мышление – с ним надо родиться. У нас были ребята, которые с таким драматургическим мышлением родились, как вот все выстраивать в голове, и у меня вот этого драматургического мышления на самом деле почти нет, у меня работает прозаическое мышление.

— А что писать труднее?

— Это как раз в зависимости от того, какой у человека стиль мышления. То есть если у него мышление драматургическое, то ему пьесы проще писать, если прозаическое, то прозу. Мне проще прозу.

— Стихи писать пробовали?

— Стихи писал, пишу, но никогда их никому не показываю.