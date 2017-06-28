В новом сезоне АРТиШОК покажет классику, мюзикл, кино и визуальный театр

Жанара Каримова, Vласть Фото автора Во вторник театр АРТиШОК подвел итоги очередного сезона. На этот раз пресс-завтрак прошел перед площадкой новой Большой сцены театра, а его участники рассказали, что их коллектив покинула актриса Вероника Насальская. Но они будут продолжать сотрудничество в независимых проектах. В XVII сезоне театр планирует показать «Дон Кихот», «Сон в летнюю ночь», «Беруши. Бiр, екi, уш», «Ер Тостик» и многое другое. В XVI сезоне театр представил пять новых спектаклей: «Уят» по пьесе Натальи Ворожбит, «История уродства» по книге Умберто Эко, «Новые времена» по киносценарию Чарли Чаплина, «Созвездия» по пьесе Ника Пэйна и спектакль-концерт «Песенник в театре». Кроме того, в этом сезоне в команде театра появилось пять новых артистов: Нурсултан Мухамеджанов, Айдос Рысхан, Куантай Абдимади, Мунира Думан и Айганым Сагынбаева. Также с театром начали сотрудничество актеры кино Азиз Бейшеналиев и Еркен Губашев.

Режиссер Галина Пьянова рассказала о том, что Вероника Насальская покинула состав театра АРТиШОК. «Вероника Насальская объявила о том, что открывает собственный творческий проект театр «Бата», на сим наше партнерство под крышей АРТиШОК имеет такую точку. Для нас это немного грустно, но мы продолжаем партнерствовать, мы продолжаем работать в независимых проектах и остаемся друзьями. Вероника продолжает путь педагогики с молодым поколением театра АРТиШОК, но уходят несколько спектаклей, потому что я считаю, что «незаменимые» в театре есть. Мы прощаемся со спектаклем «Пушник Stand-up», «Бродский» и «Аккомпаниаторша» - мы пока рассматриваем, как дальше жить, потому что спрос зрителя на эти спектакли очень велик», - рассказала Пьянова. «Сейчас все наше внимание сосредоточено на сборе средств и на самой стройке, - продолжила управляющий директор театра Анастасия Тарасова. – Ровно два месяца назад мы презентовали это пространство. Сейчас каждый день на счету, мы выполняем работу на стройке своими руками или руками наших мужей, родственников, друзей. Наша финансовая концентрация сосредоточена на техническом оснащении площадки. Наш план открыться в конце сентября, возможно, что выглядеть все будет как сейчас, площадка должна быть оснащена технически. Это наш потолок, нам важнее создать сердце театра. Нам очень нужна помощь строительных компаний, и даже физическая сила. Многие люди откликаются и сейчас мы всю помощь, которую нам предлагают, аккумулируем».



Также управляющий директор театра подвела предварительные итоги краудфандинга и общего сбора средств. Базовый бюджет строительства Большой сцены составляет 21 миллион тенге, на данный момент театр собрал и заработал 12 миллионов. К ранее заявленным партнерам готовы присоединиться не так много компаний, сейчас идет процесс обсуждения сотрудничества и того, как «театр будет отрабатывать» средства на строительство Большой сцены. Из подвала на большую сцену Из подвала на большую сцену На данный момент на сайте собрано 781 800 тенге. Также сборы проходят в самом театре и на новой площадке в рамках проекта «Большая сцена PREVIEW». Как ранее рассказывала Vласти актриса театра Виктория Мухамеджанова АРТиШОК отправится в небольшие гастроли. Театр получил два приглашения – в конце октября в Лион со спектаклем «НОРД-ОСТ» и в Челябинск на фестиваль камерных спектаклей с «Аккомпаниаторшей». Также с 6 по 8 июля АРТиШОК совместно с инженерным театром АХЕ в рамках Астана Artfest покажет спектакль «Байконур».

Как рассказал художник театра АРТиШОК Антон Болкунов, совместный спектакль «Байконур» – это копродукция театров Казахстана и России, как и космодром – проект двух стран. Участник инженерного театра АХЕ Павел Семченко рассказал, что тему предложил Болкунов. «Мы пытаемся раскрасить историю и изучить для себя интересные моменты, аспекты этого места и события, которые там происходили. Это будет наша рефлексия на все происходящее. Спасибо театру АРТиШОК, что они рискнули сделать это с нами». Анастасия Тарасова в своем материале для проекта «Театр строит театр» уже писала, что репетиции АРТиШОКа и АХЕ проходят в микрорайоне Алгабас в мастерской ее отца среди надгробий и памятников из гранита. По словам Антона Болкунова, театр намерен развиваться художественно. В будущем сезоне АРТиШОК покажет постановки, связанные с визуальным театром. «Для нас АХЕ – это определённый мастер-класс, мы перенимаем опыт старших товарищей», - подытожил Болкунов. Максим Исаев рассказал, что театр АХЕ так же, как и АРТиШОК, работает над новой площадкой. Около 30 лет театр АХЕ является независимым. «У нас такой же опыт существования независимого театра без государственной поддержки или других заискиваний. И для нас тоже очень важна гражданская позиция, как и для АРТиШОКа. Огромное количество внешних и внутренних совпадений – это очень интересно».

«Я сама только 2 или 3 дня назад увидела репетицию спектакля «Байконур». Это такая попытка создать миф о том, что же такое Байконур. Неслучайное вселенское совпадение, что над спектаклем работает российская и казахстанская сторона. Культурно мы точно шокируем Астану, - заверила Пьянова. – Не уверена, что получится представить его в Алматы, но хотелось бы, чтобы спектакль жил долго, дольше нас». Также режиссер рассказала о планах театра на новый сезон: «Новая группа артистов вынуждает меня поставить несколько спектаклей в следующем сезоне из классического репертуара. Премьера будет в сентябре «Дон Кихот» Сервантес, больше ничего не скажу. Закрываться будем спектаклем «Сон в летнюю ночь». Если все будем живы, здоровы. Они просто пытали меня и заставили повернуться в сторону Шекспира. Есть продолжение, которое мы хотели выпустить в этом сезоне, но по разным причинам мы отложили. Это спектакль по пьесе Олжаса Жанайдарова «Беруши. Бiр, екi, уш». Скорее всего спектакль будет сделан в жанре site specific и планируем, что снимем кино «Беруши», потому что есть актерский потенциал, который хочется представить не только в Казахстане. А Казахфильм нам не очень помогает в этом. Антон будет выпускать спектакль «Ер Тостик»». По словам художника театра, он планирует сделать сравнительный анализ казахской культуры. «Ер Тостик» будет стилизован под черный вестерн. «Абсолютно черно-белый спектакль нуар с малым количеством текста на казахском языке. Это будет визуальный театр, мы шагаем в эту сторону», - сказал Болкунов.

В августе в Алматы приедет режиссер-постановщик из России Алексей Франдетти. АРТиШОК ведет переговоры с ним по работе над авторским мюзиклом, но пока не разглашает детали. Кроме того, Камерата Казахстана пригласила театр сделать совместный спектакль. Вероятнее всего это будет спектакль «Феллини», который покажут в октябре-ноябре в пространстве Цирка. В завершение пресс-завтрака Анастасия Тарасова рассказала о совместных планах театра АРТиШОК и Союза театральных деятелей России: «У нас сложился приятный и неожиданный контакт с Союзом театральных деятелей России. Мы сначала сделали спектакль с Борисом Павловичем «Созвездие» при поддержке СТД. Также наш технический директор Ярослав Корчевский ездил на всероссийскую школу завпостов. Для нас это было очень важно. Все, что касается технических театральных специальностей в Казахстане, находится в более худшей ситуации, чем актерские или режиссерские. Наш следующий этап – это режиссерская лаборатория, которая пройдет в ноябре. Приедут 3 режиссера, которые будут делать три эскиза к спектаклям. После будет публичный показ и художественный совет для выбора лучшей постановки, которая и будет реализована. Мы долго думали какой выбрать формат для режиссеров, которые приедут. Мы понимаем, что аудитория тинэйджеров сейчас не захвачена театром и, к сожалению, ТЮЗ – умирающий институт, который не формирует зрительский вкус, представление о театре или делает это так, что дети просто не хотят ходить в театр. Мы хотим поработать над этой аудиторией. Может показаться, что мы везде. Но мы считаем это своей задачей, профессиональной миссией. Поэтому нам будет интересно поработать над спектаклями для подростков».