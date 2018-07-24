Злость, которая способна нас объединить

– Вот, смотри, сейчас он сделает прыжок!

– Было 2 или 3 оборота? Надо, чтобы зал кричал, тогда судьи оценят на бал выше!

– Да он в сто раз лучше канадца!

Я никогда не понимал, по каким правилам они катаются на льду и как судьи оценивают спортсменов, достаточно было быть дома, смотреть на них и сравнивать. Мне кажется, что мы, как и многие другие, в этот момент становились немного экспертами в фигурном катании. И так до следующих соревнований.

Когда Денис на Олимпиаде в Сочи сотворил чудо, мы с женой мечтали, чтобы наши дети тоже встали на лед. Это было первое, что мы хотели сделать, когда нашему старшему сыну исполнится 4 года. И когда это произошло, мы повели его на каток. Отдали почему-то на хоккей. Советовались с тренерами, можно ли будет ребенку потом идти в фигурное катание, получали положительные ответы. Мечтали о чем-то своем, не спрашивая сына.

Мы всегда бежали на шоу Дениса, на Универсиаду. Но уходили с трибун не спеша, провожали Дениса и его друзей овациями. Милый улыбающийся мальчик, выходящий на лед и творивший чудеса, нас всегда удивлял. Есть вещи, которые, как мне кажется, в этом мире не должны пересекаться. Это как землетрясение в пустыне, летняя Олимпиада зимой – этого никогда не произойдет. Потому что это просто нелепо. Очень трудно описать то, что происходит в моей голове с вечера четверга, но Денис и его смерть – это из вселенной, где подобные вещи не пересекаются, он ведь совсем молодой, он хотел заниматься музыкой, писать сценарии для фильмов.