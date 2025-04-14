Урок 1. Креативное — это политическое, перефразируя лозунг «Личное — это политическое»

The Personal is Political — один из самых известных лозунгов феминистского движения, который стал популярным в 60-70 годы ХХ века. За десятилетия в обиходе феминисток, этот лозунг вдохновил на десятки и сотни адаптаций. Это важное наследие в борьбе за права женщин, без которого трудно представить интерсекциональный феминизм и другие социальные движения сегодня. Так вот, я повторяю: креативное — это политическое.

Креативность — это способность создавать что-то новое, способность видеть за пределами шаблона и воплощать смелые и работающие идеи в реальность. То, как мы одеваемся, во что верим, что едим по утрам, наша нравственность и общественные нормы — все это было придумано креативным человеком или группой людей, и миллионы подхватили.

Акт создания — это всегда вызов. Божественному, природному, случайному, традиционному. Без этого не может быть развития, ведь создавая новое, мы меняем жизни. Это часто незаметные глазу изменения, которые прорастают медленно, как крошечные семена в земле. И точно так же, как эти семена способны изменить ландшафт, креаторы в долгосрочной перспективе меняют страну. Через работу со смыслами, образами они создают новые нормы и стирают старые. Разве что-то настолько влиятельное может быть вне политики? Я так не думаю.

Креативное — это политическое. Иногда более радикальное, иногда — менее радикальное. Но всегда смелое и искреннее. 29-летний Темирлан Енсебек несколько лет назад нашел свой креативный способ справляться с казахстанскими реалиями. И судя по тому, что на страницу Qaznews24 подписаны 75 тысяч аккаунтов, его способ срезонировал многим. Неслучайно тактика, которую выбрал суд — изоляция Темирлана. Его спрятали в СИЗО, а сам суд проходил в отдаленном микрорайоне «Шұғыла» без права на прямую трансляцию и свободное посещения наблюдателями.