То, что участника движения Oyan, Qazaqstan не пустили на собственный суд, звучит как новость со страницы Qaznews24. Но это, увы, не шутка, а реальность.
11 апреля в Наурызбайском районном суде Алматы судья Бейнегуль Кайсина вынесла решение по делу журналиста и администратора паблика сатирических новостей Qaznews24 Темирлана Енсебека — 5 лет ограничения свободы, запрет на занятие журналистской и публичной деятельностью, и другое. В маленькой комнате, где три дня проходил большой судебный процесс, не нашлось места для самого обвиняемого.
Колумнистка Айсұлу Тойшыбек застала первые два дня суда снаружи здания, в своем тексте она рассуждает об уроках, которые извлекла из этого процесса.
Урок 1. Креативное — это политическое, перефразируя лозунг «Личное — это политическое»
The Personal is Political — один из самых известных лозунгов феминистского движения, который стал популярным в 60-70 годы ХХ века. За десятилетия в обиходе феминисток, этот лозунг вдохновил на десятки и сотни адаптаций. Это важное наследие в борьбе за права женщин, без которого трудно представить интерсекциональный феминизм и другие социальные движения сегодня. Так вот, я повторяю: креативное — это политическое.
Креативность — это способность создавать что-то новое, способность видеть за пределами шаблона и воплощать смелые и работающие идеи в реальность. То, как мы одеваемся, во что верим, что едим по утрам, наша нравственность и общественные нормы — все это было придумано креативным человеком или группой людей, и миллионы подхватили.
Акт создания — это всегда вызов. Божественному, природному, случайному, традиционному. Без этого не может быть развития, ведь создавая новое, мы меняем жизни. Это часто незаметные глазу изменения, которые прорастают медленно, как крошечные семена в земле. И точно так же, как эти семена способны изменить ландшафт, креаторы в долгосрочной перспективе меняют страну. Через работу со смыслами, образами они создают новые нормы и стирают старые. Разве что-то настолько влиятельное может быть вне политики? Я так не думаю.
Креативное — это политическое. Иногда более радикальное, иногда — менее радикальное. Но всегда смелое и искреннее. 29-летний Темирлан Енсебек несколько лет назад нашел свой креативный способ справляться с казахстанскими реалиями. И судя по тому, что на страницу Qaznews24 подписаны 75 тысяч аккаунтов, его способ срезонировал многим. Неслучайно тактика, которую выбрал суд — изоляция Темирлана. Его спрятали в СИЗО, а сам суд проходил в отдаленном микрорайоне «Шұғыла» без права на прямую трансляцию и свободное посещения наблюдателями.
Урок 2. Семья может стать источником силы
Отец Темирлана Марат Тургымбай с самого начала поддерживал сына и был открыт для связи с общественностью. Более того, он стал общественным защитником Темирлана и вместе с адвокатессой Жанар Балгабаевой выступал в суде, пока самому Енсебеку не разрешили даже присутствовать на своем собственном процессе. За пределами комнаты, в которой шел процесс, за Темирлана боролась и борется его невеста — Мария Кочнева. 10 апреля она вместе с другими соратни:цами были задержаны и оштрафованы полицией.
Урок 3. Друзья и соратни:цы придут на помощь
Дело Темирлана Енсебека — не единственное политическое преследование в Казахстане, но что выделяет его на фоне других дел, так это организованная система поддержки. Участницы и участники движения Oyan, Qazaqstan вместе с пабликом-агентством сатирических новостей Qaznews24 с 17 января 2025 года вели информационную и общественную кампанию в поддержку Енсебека. А пять человек сразу после его задержания вышли на одиночные пикеты. На протяжении трех месяцев, пока Темирлан Енсебек дожидался окончания следствия, друзья и подруги писали ему письма, привозили еду и вещи в СИЗО, приходили в суд, чтобы следить за процессом воочию.
Урок 4. Резонанс имеет значение
В политически мотивированных судебных процессах важен не только процесс, но и внимание к нему. Отсутствие прямой трансляции, отказ защите в том, чтобы Темирлан присутствовал на суде, отказ наблюдателям в доступе к процесс — все это попытки стереть Темирлана и его дело из публичного поля, растворить его историю в новостном потоке будней.
Однако резонанс — это один из немногочисленных рычагов, который остается у общества, когда остальные механизмы — суд, следствие, правоохранительная система — слились воедино и работают как винтики репрессивного аппарата.
Если дело получает широкую огласку и внимание общества, системе приходится учитывать настроение людей. Это не делает суд справедливым автоматически, но может повлиять на ход процесса. Даже если приговор будет обвинительным, общественное давление может повлиять на срок, на условия содержания, на ход апелляции. Поэтому резонанс — это тоже форма защиты, несовершенная, но реальная. Считается все: лайки, комментарии, репосты, посты, акции, пикеты, обращения. Сохраняя фокус на процессе, общественность говорит системе: «Мы видим и помним».
И тот факт, что судья Кайсина ускорила процесс, чтобы не дать сторонни:цам Енсебека мобилизовать больше людей, говорит в пользу того, как важно общественное участие в подобных делах, каким критическим оно может быть.
Урок 5. Бояться — нормально, ненормально — бездействовать
Во время прений Темирлан обратился к суду со словами о том, что уголовное преследование в его отношении — это угроза журналистике в Казахстане, и от решения судьи зависит будет ли в стране независимая журналистика или нет:
«Если вы примите ко мне эти ограничения, [то] мои коллеги-журналисты, к сожалению, ну, будут бояться. [Будут] бояться вести свою профессиональную деятельность»
Этот суд — не только дело против Темирлана. Это столкновение двух систем ценностей. Одна сторона представляет систему, в которой человеческая жизнь, свобода и достоинство — это основополагающие понятия современного мира. Другая сторона представляет систему, в которой человек — это всего лишь инструмент; предмет, которым можно воспользоваться, а затем утилизировать за ненадобностью. Приговор, озвученный сегодня Темирлану Енсебеку — это приговор не только независимой журналистике в Казахстане, но и свободе самовыражения и творчества. И сейчас самое время определиться, частью какой системы мы хотим быть.
И прежде, чем сделать свой выбор, важно помнить, что в системе, где жизнь человека не ценится, нет безопасных тем, как и нет срока давности.
Курируемое искусство, курируемый контент, когда ты знаешь и соблюдаешь лимиты — это метафорическая смерть для креативных людей. Культура в таких условиях вырождается, а зритель беднеет — духовно и материально.
Поддержите журналистику, которой доверяют.