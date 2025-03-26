«Власти» – тринадцать

За эти 13 лет в Казахстане и мире случилось так много всего, что не всегда ясно, что можно было бы назвать главным. Одно очевидно – мы все сильно изменились за эти годы. Мы все пережили очень серьезные потрясения и моменты большой надежды.

Часть наших надежд не оправдалась, но мы сохраняли оптимизм. Это на самом деле сложная задача – оставаться оптимистом и верить в себя и других. И еще более ценно, что во многих случаях у нас это получалось.

В последние несколько лет высокие чиновники неустанно говорят о том, что «журналисты должны быть государственниками». Как 13 лет назад, так и сейчас, мы верим, что миссия журналистики вовсе не в том, чтобы заниматься пропагандой политики государства, журналисты должны быть на страже и указывать власть имущим на их недочеты, ошибки, должны иметь возможность задавать вопросы и расследовать действия чиновников.

Патриот – не обязательно тот, кто за 24 с половиной минуты выступления с парламентской трибуны 48 раз упоминает имя президента. Патриот – тот, кто хочет, чтобы его страна становилась лучше, кто готов открыто критиковать власть за пустые обещания и решения, которые тормозят развитие страны.

Мы верили в это 13 лет назад, открывая издание в период глубокого политического застоя в стране, спустя всего три месяца после событий в Жанаозене. И мы верим в это сейчас, когда столько всего произошло, но так немного изменилось.

Мы продолжим надеяться на то, что у нас получится. И прежде всего благодаря своим читателям. Мы знаем, что некоторые из вас оставались с нами все эти годы, часть теперь читает нас только в соцсетях или заходит к нам периодически. Но мы всегда знали, что наша самая главная ценность – это наши читатели.

Поэтому это поздравительное письмо – вам. Спасибо, что поддерживали и поддерживаете нас. Это можно делать буквально – регулярными и разовыми донатами или словом – это работает и вдохновляет нас все эти годы.

Спасибо вам!