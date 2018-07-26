Кто изменит нашу страну?

Привет, я не знаю, сколько тебе лет. 16, 19, 23, 30, а может быть, ты старше меня. Все же я хотел бы с тобой поговорить.
Совсем недавно все поменялось. Нас с тобой пробудили от долгой спячки. К сожалению, цена была неимоверно высокой — жизнь прекрасного человека.
Не знаю, как ты, но я очень остро ощущаю нехватку кислорода и жуткую потребность в справедливости и переменах. Многие сейчас выплескивают свой гнев, они обвиняют, желают смерти. Я хочу, чтобы ты посмотрел на это с другой стороны — посмотрел на себя. И нет, это не просто избитая фраза и не клише, дай мне шанс с тобой поговорить. А сказать я хочу вот что:
Тебе надо очень много работать! Больше, чем другим.
Понимаешь, мы с тобой не можем говорить, что всё куплено и нам ничего не достичь честным путем, если даже не попробуем и сами не сделаем всё для того, чтобы соответствовать наивысшему внутреннему стандарту.
Если ты будешь усердно учиться и сможешь сдать ЕНТ на отлично, они не посмеют отобрать твой грант и отдать его заплатившему. Ты всегда сможешь доказать свою правоту своей же головой.
Когда при всей комиссии и других студентах ты сдашь экзамен на отлично, ни у кого не поднимется рука «завалить» тебя и начать предлагать «другие» пути решения этой «ситуации».
Когда ты пойдешь сдавать на водительские права, все будут говорить, что ты не сдашь сам и гораздо легче сразу «решить» этот момент и «не париться». Они, возможно, правы. Но я тебя прошу, — сдай сам. Подготовься, пойди в хорошую автошколу. И если даже не получится с первого раза, возьми паузу и пойди еще раз. Один мой товарищ сдавал три раза и добился своего. Без взяток.
Сев за руль, иногда, ты, возможно, будешь нарушать правила дорожного движения. Когда это случится, пожалуйста, не поддавайся на предложения все «замять» на месте. Нарушил — оплати штраф, не начинай этот порочный круг, остановить его сейчас гораздо проще.
Если получится так, что руководитель на твоем рабочем месте берет взятки и работает «мимо кассы», да еще и вместе с коллективом, молю тебя, не приобщайся к этому. Они тебя уволят, это жутко несправедливо, и поначалу ты почувствуешь себя изгоем.
Я знаю, это сложно, у меня, так же, как и у тебя — долгие годы усердно и по-садистски отнимают веру и волю. Но я в тебя верю! Слышишь, я верю в то, что ты не боязлив, ты не вор, не похотливое животное и не пресмыкающееся, и знаешь, ты такой не один. Ты — агент положительных перемен. Только один человек может изменить нашу страну — ты, ТОЛЬКО ТЫ. Никто не займет твое место на этом поле брани.
И да, тебя могут убить.
Такое уже было. Самого светлого из нас убили мерзейшие представители тьмы. По крайней мере, они так думали…
Тебе надо очень много работать, больше, чем другим. Тебе нужно бороться не только с внешней тьмой, но и внутренней, она есть в каждом из нас.
У нас много работы.