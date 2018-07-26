Кто изменит нашу страну?

Привет, я не знаю, сколько тебе лет. 16, 19, 23, 30, а может быть, ты старше меня. Все же я хотел бы с тобой поговорить.

Совсем недавно все поменялось. Нас с тобой пробудили от долгой спячки. К сожалению, цена была неимоверно высокой — жизнь прекрасного человека.

Не знаю, как ты, но я очень остро ощущаю нехватку кислорода и жуткую потребность в справедливости и переменах. Многие сейчас выплескивают свой гнев, они обвиняют, желают смерти. Я хочу, чтобы ты посмотрел на это с другой стороны — посмотрел на себя. И нет, это не просто избитая фраза и не клише, дай мне шанс с тобой поговорить. А сказать я хочу вот что:

Тебе надо очень много работать! Больше, чем другим.

Понимаешь, мы с тобой не можем говорить, что всё куплено и нам ничего не достичь честным путем, если даже не попробуем и сами не сделаем всё для того, чтобы соответствовать наивысшему внутреннему стандарту.

Если ты будешь усердно учиться и сможешь сдать ЕНТ на отлично, они не посмеют отобрать твой грант и отдать его заплатившему. Ты всегда сможешь доказать свою правоту своей же головой.

Когда при всей комиссии и других студентах ты сдашь экзамен на отлично, ни у кого не поднимется рука «завалить» тебя и начать предлагать «другие» пути решения этой «ситуации».

Когда ты пойдешь сдавать на водительские права, все будут говорить, что ты не сдашь сам и гораздо легче сразу «решить» этот момент и «не париться». Они, возможно, правы. Но я тебя прошу, — сдай сам. Подготовься, пойди в хорошую автошколу. И если даже не получится с первого раза, возьми паузу и пойди еще раз. Один мой товарищ сдавал три раза и добился своего. Без взяток.

Сев за руль, иногда, ты, возможно, будешь нарушать правила дорожного движения. Когда это случится, пожалуйста, не поддавайся на предложения все «замять» на месте. Нарушил — оплати штраф, не начинай этот порочный круг, остановить его сейчас гораздо проще.

Если получится так, что руководитель на твоем рабочем месте берет взятки и работает «мимо кассы», да еще и вместе с коллективом, молю тебя, не приобщайся к этому. Они тебя уволят, это жутко несправедливо, и поначалу ты почувствуешь себя изгоем.