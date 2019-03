Покидая Neverland

Мы, кажется, последнее поколение, которое могло воспринимать Майкла как часть нашей личной истории и быть настолько к нему привязанным на эстетическом и эмоциональном уровне. Мы, те, кому сейчас между тридцатью и сорока.

То есть, я люблю бесконечно The Beatles, Queen и Кейт Буш, знаю тексты песен и имею массу эмоциональных воспоминаний, - но это немного другое. Это что-то из наследия родителей, то, что мы не выбирали, а восприняли от старшего поколения, из пластинок мам и пап. Мы не имели возможности сходить на концерт, не ждали с нетерпением новых релизов, альбомов и клипов, для нас они были частью абстрактной музыкальной истории. Для тех, кому сейчас двадцать, Джексон тоже стал частью культурного наследия, даже если (наверняка) завтра родится человек тридцать, которые будут в свои подростковые годы собирать меморабилию и знать его песни назубок.

Мы - последние свидетели и современники. Мы последние, кто имел чисто гипотетический шанс попасть на HIStory tour и вполне уже реальную возможность съездить в Лондон на серию концертов This Is It. Мы последние, кто принимал каждый месяц решение - какой именно диск купить в этом месяце на свои небольшие деньги, и часто решали взять что-то другое вместо свежего Invincible, потому что You Rock My World показался нам неубедительным и старомодным в ту эпоху, когда Макс Мартин рулил индустрией. Последние, в ком Майкл оказался вшит в ДНК, в ком он определял эстетику, на кого равняли всех остальных поп-музыкантов. И мы - последнее поколение, которое в полном сознании наблюдало завершение этой глобальной драмы, этого эксперимента, когда смертный человек стал живым полубогом, достиг доселе непредставимых вершин, превратился в настоящего инопланетянина (визуально и ментально), оторвался от реальности и вступил на путь распада, приведшего к смерти, настолько же нелепой, насколько загадочной - и закономерной. Не только концерты, песни, клипы, статьи в таблоидах - сама жизнь Джексона стала невероятным шоу.