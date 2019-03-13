Покидая Neverland

Мы, кажется, последнее поколение, которое могло воспринимать Майкла как часть нашей личной истории и быть настолько к нему привязанным на эстетическом и эмоциональном уровне. Мы, те, кому сейчас между тридцатью и сорока.
То есть, я люблю бесконечно The Beatles, Queen и Кейт Буш, знаю тексты песен и имею массу эмоциональных воспоминаний, - но это немного другое. Это что-то из наследия родителей, то, что мы не выбирали, а восприняли от старшего поколения, из пластинок мам и пап. Мы не имели возможности сходить на концерт, не ждали с нетерпением новых релизов, альбомов и клипов, для нас они были частью абстрактной музыкальной истории. Для тех, кому сейчас двадцать, Джексон тоже стал частью культурного наследия, даже если (наверняка) завтра родится человек тридцать, которые будут в свои подростковые годы собирать меморабилию и знать его песни назубок.
Мы - последние свидетели и современники. Мы последние, кто имел чисто гипотетический шанс попасть на HIStory tour и вполне уже реальную возможность съездить в Лондон на серию концертов This Is It. Мы последние, кто принимал каждый месяц решение - какой именно диск купить в этом месяце на свои небольшие деньги, и часто решали взять что-то другое вместо свежего Invincible, потому что You Rock My World показался нам неубедительным и старомодным в ту эпоху, когда Макс Мартин рулил индустрией. Последние, в ком Майкл оказался вшит в ДНК, в ком он определял эстетику, на кого равняли всех остальных поп-музыкантов. И мы - последнее поколение, которое в полном сознании наблюдало завершение этой глобальной драмы, этого эксперимента, когда смертный человек стал живым полубогом, достиг доселе непредставимых вершин, превратился в настоящего инопланетянина (визуально и ментально), оторвался от реальности и вступил на путь распада, приведшего к смерти, настолько же нелепой, насколько загадочной - и закономерной. Не только концерты, песни, клипы, статьи в таблоидах - сама жизнь Джексона стала невероятным шоу.
После его смерти в 2009 году я выступал по приглашению своей коллеги в одном алматинском заведении, пытаясь подвести какой-то итог этого полувека, каким была жизнь Майкла в истории человечества. Высказал тогда мысль не оригинальную, но смысла не потерявшую: другого такого артиста больше не будет. Такого масштаба не достигнет больше никто и никогда.
Поэтому просмотренная неделю назад документалка Leaving Neverland никак не оставляет моего сознания.
И ведь я, как многие мои ровесники, помню оба судилища над Джексоном вполне живо. В 1993 году, шестиклассником, я не мог выпустить из рук страницы «Каравана», где регулярно публиковались отчеты с процесса, затеянного отцом 13-летнего Джордана Чандлера. Десять лет спустя я уже работал музыкальным обозревателем, и к моему обывательскому интересу по поводу иска семьи Арвизо примешивалась уже профессиональное любопытство. Все эти процессы кончились ничем, но на Майкла было жалко смотреть. Особенно в нулевых, когда он походил на титульного героя «Инопланетянина» Спилберга, был пародией на самого себя, хрупким и потерянным, совершенно сенильным (а в те дни он был всего на восемь лет старше, чем я сейчас). Это было так страшно. Так его жалко было.
Я допускал, что то, что он делал, было неверно, но в глубине души не верил. Он был просто самым непонятым человеком во вселенной. Майкл не был, не мог быть педофилом.
Leaving Neverland можно смотреть с двух разных позиций.
Одна - ясная и понятная: обвиняющие лгут. Ими движет только жажда денег. Их когда-то впустили в волшебный мир Майкла (это невозможно отрицать) и они настолько впечатлились сносящим крышу зрелищем богатства (а эта демонстрация роскоши способна свести с ума любого, что уж там), что захотели отщипнуть себе кусочек. Плюс оба героя фильма, выходит, лжесвидетели, уже дававшие показания на прошлых судах и, если даже сейчас они изменили мнение, - значит, раньше лгали под присягой. Два трагических неудачника, заслуживающие нашего презрения - и только. Особенно в сравнении с непреходящим величием Майкла, на которого они нападают. И никаких по-настоящему стоящих доказательств - только их блеяние под камеру против слова умершего поп-идола. А он навсегда замолчал десять без малого лет назад - так что вся эта пустая болтовня должна раствориться в воздухе. Мы любим Майкла.
И да, - и нет.
И нет.
Чтобы судить, надо посмотреть этот фильм, хоть это и больше четырех часов тяжелого зрелища.
Камера пялится в физиономии двух обвинителей неотлучно, дискомфортно настойчиво, так, что зритель может видеть каждое движение мускула на лице. Каждый может делать свои выводы: врут? говорят правду? все - на лице. Все налицо.
Когда нет запятнанных кровью трусов, следов слюны и спермы, отпечатков пальцев и частичек кожи, - а их нет, - нам всем остается полагаться на свое внутреннее чутье и на интуицию сердца. Других мерил не осталось. Верим - не верим, - той или иной стороне.
То, что я увидел в этом фильме HBO, оставило меня в глубочайшем унынии. Поскольку эта документальная картина, нарушающая все правила жанра (он смыкается с журналистским расследованием, а тут важно дать микрофон и объектив альтернативной точке зрения; - здесь же создатели пренебрегли этим требованием жанра), привела лично меня к окончательным выводам. И дальше остается только решать, что делать и как жить дальше с этими выводами.
Никто не может знать наверняка, что случилось между Майклом и той чередой молодых мужчин, которые были детьми в те годы, когда предположительно происходили преступления, в которых обвиняют поп-идола. Об этом могут знать только они: от никому не ведомых Джорди Чандлера и Гевина Арвизо до популярных актеров Маколея Калкина и Кори Фелдмана. Но для меня картинка сложилась и выглядит она так: гениальный артист, музыкант, вокалист, хореограф был человеком с искалеченным детством, ментально нездоровым, невероятно одаренным и обладавшим колоссальными богатством, властью и влиянием. И да, этот человек был педофилом, растлителем малолетних, хотя, возможно, никогда до конца не понимавшим, что то, чем он занимается, преступно и аморально. Тут можно поддаться искушению начать аргументировать, объясняя свою позицию, но это здесь не нужно: имеющий глаза да увидит. Скорее удивительно то, что, несмотря на все имеющиеся у меня данные, все свидетельства и факты, я столько лет пребывал в намеренном ослеплении.
Майкл был для всех нас полубогом, не только для героев фильма Джимми Сэйфчака и Уэйда Робсона. Мы все хотели поверить, что он был просто живым Питером Пэном, слишком невинным, чтобы попасть под подозрения. Мы слишком долго цеплялись за свою собственную эмоциональную привязанность к артисту, чьи песни сопровождали наше личное взросление и становление, чтобы бросить вызов своей слепоте.
Ведь узнай мы, что Майкл чуть ли не еженощно спит с 10-летними девочками, мы бы линчевали его без малейшего сомнения. Никто не стал бы разбираться в тонкостях психологии тридцатилетнего мужчины и его душевных травм детства. Так ведь?
А это значит, что мы загоняем в подвал сознания тот факт, что мужчины могут быть сексуально активными с другими мужчинами.
Мы всегда вспоминаем принцип презумпции невиновности, когда заходит речь об обвинениях в адрес Майкла, - «не пойман-не вор». Однако мы напрочь забываем о том, что покойная поп-икона обладала самой, наверное, мощной в мире на тот момент командой юристов и специалистов по пиару. Джексон был самой коммерчески успешной звездой в мире в те дни, плюс обладал массой других активов, в том числе правами на весь песенный каталог The Beatles. Он был мультимиллионером, если не миллиардером, плюс он создал и успешно эксплуатировал образ филантропа и мецената. Он был надеждой и атлантом музыкальной индустрии, и об это могущество сломали зубы как никому неведомые его первые обвинители, так и легальная система США.
Но оба этих бесплодных процесса и свежий документальный фильм ясно показывают, что Джексон был хищником, педофилом, совратителем, который разработал целую систему совращения, причем жертвой становились не только эти мальчишки (практически мои ровесники, к слову), но и их семьи целиком. Тактики и стратегии взяты словно из учебников по криминальной психиатрии, - и покойный поп-гигант обладал всеми возможными ресурсами, чтобы это происходило.
Когда мы твердим о презумпции невиновности, цепляясь за любую возможность спасти себя от ужаса крушения нашей веры в любимого артиста, мы забываем, что давая этот шанс на справедливый суд Джексону, мы отнимаем его у обвинителей. Мы забываем, что десятилетиями потворствовали богатому и могущественному делать вещи, мягко говоря, ненормальные (ведь сам факт, что после первого судилища Майкл продолжил спать с маленькими мальчиками в одной постели, - и это доказанный факт, – это ли не признак ощущения вседозволенности?!). Мы все, верившие в Майкла, участвовали в той или иной форме в культуре виктимблейминга, когда потенциальной жертве страшно выступать с обвинениями просто потому, что общество обратит свой гнев против нее.
Это самая страшная цена за душевное спокойствие тех из нас, кто хочет жить в наивной вере в то, что великие артисты не могут быть преступниками; что взрослые мужчины, распространяющееся о своей любви к детям, могут некоторых детей склонять к сексу; что любым потенциальным обвинителем/жертвой движет только жажда слава и денег (если вас повредил невероятно богатый человек, неужели вы не потребуете хотя бы финансовой компенсации, пусть даже нанесенный ущерб уже никто и ничто не изгладит?). Поэтому сейчас я понимаю, почему создатели фильма Leaving Neverland предоставили слово только обвинителям Майкла и их семьям. Слишком долго мы позволяли себе слушать только одну сторону.
Защитникам Джексона, к которым я сам принадлежал до начала марта, следует посмотреть этот фильм, чтобы начать делать свои выводы. И дальнейшие дискуссии, кажется, должны включать скорее обсуждение, что делать с его музыкальным наследием (я до сих пор не уверен, что мои изменившиеся взгляды на артиста непременным следствием будут иметь изгнание Wannabe Strarting Something из моего любимого плейлиста), чем слепую ненависть в адрес обвинителей.
В одной древней книге выражено моральное требование «не сотворять себе кумира». Сейчас самое время заново осмыслить эту аксиому.