Тот самый последний момент

Еще год назад 15-летнюю девочку Грету Тунберг, одиноко сидящую с плакатом у здания шведского парламента, никто не воспринимал всерьез, а сегодня едва ли найдется подросток (даже в казахстанской глубинке), который бы не следил за ней в социальных сетях. Все меняется слишком быстро. И сегодня социальная, политическая и экологическая повестки неразрывны. Никто не предполагал, что запрос на справедливость и всеобщая солидарность станут новыми ценностями для целого поколения, которое только начинает взрослую жизнь. Сегодня все говорят о ценностях – спикеры TED, бизнес-консультанты, блогеры и даже таксисты. И сегодняшние ценности имеют мало общего с абстрактными формулировками бизнес-стратегий – это то, что болит у каждого в груди. Вот только, есть ли у сегодняшних брендов, компаний и коммерческих инициатив понятные человеческие ценности и переживания, которые можно разделить с простыми людьми, а не только менеджерами кредитного комитета?

Наш язык, будучи носителем коллективного бессознательного, прекрасно отображает действительность, в которой мы живем. Не знаю, чем нас порадует Оксфордский словарь, когда объявит традиционное «слово года, отражающее дух, настроение или озабоченность года и имеющее долговременный потенциал в качестве термина культурного значения», но мне в 2019 году чаще других слышатся слова #Протест, #ГражданскийАктивизм, #Осознанность. Если посмотреть на слова, по версии того же словаря, за предыдущие 3 года, то станет понятно, что динамика социальных настроений не предвещает ничего хорошего тем, кто не любит резких движений в жизни и бизнесе.

2018 год – Toxic («Токсичный» в самых разных контекстах – от загрязнения воздуха и нездоровых отношений между людьми до политических технологий),

2017 год – Youthquake («МолодежеТрясение» как «значительные культурные, политические или социальные перемены, возникшие в результате действий молодых людей или их влияния»).

2016 год – PostTruth (ПостПравда – слово, «относящееся или обозначающее обстоятельства, при которых объективные факты оказывают меньшее влияние на формирование общественного мнения, нежели призывы к эмоциям и личным убеждениям»).