Беспечность во время кризиса

Из-за ограниченного количества тестов и отсутствия массового тестирования невозможно определить масштабы распространения инфекции. Вовремя объявленный карантин дал свои результаты, и кривая роста заболеваемости была начала выравниваться. Однако у карантина и самоизоляции есть негативные экономические последствия – сокращение производства, рабочих мест и доходов населения. Пока власти не предложили понятного антикризисного плана действий на случай развития разных сценариев пандемии. Причем, в отличие от других стран, перед Казахстаном стоит проблема структурных реформ в экономике. Расчет правительства остановить распространение вируса и его негативных последствий через строгий, но непродолжительный карантин может не сработать. Более того, может сложиться ситуация, когда экономическая активность будет парализована на несколько месяцев, а ее восстановление займет от двух до трех лет.

Уже сейчас люди, потерявшие источник дохода, могут остаться без каких-либо средств к существованию. Сокращение доходов населения неминуемо приведет к обвалу потребления, негативно отразится на производстве, и, как следствие, приведет к разорению предприятий МСБ. Следом значительно уменьшатся поступления в бюджет.

По оптимистичному прогнозу Всемирного банка на этот год, ВВП страны сократится на 1-3%. Положение Казахстана усугубляется обвалом цены на нефть, зависимость от которой за многие годы так и не была преодолена. Даже с учетом сделки ОПЕК+ неизвестно, будет ли цена на нефть в ближайшее время достаточно высокой, чтобы покрыть растущий дефицит бюджета.

В этой ситуации наличие плана по поддержке населения и экономики - это только полдела. Другая важная составляющая успешного выхода из кризиса - реализация. И здесь у Казахстана большие проблемы с эффективностью государственного управления. Политическая система чрезмерно централизована, а действия государственных органов не подотчетны обществу. Что в свою очередь ведет к коррупции и непрофессионализму государственного аппарата, поэтому любые усилия, направленные на помощь обществу, могут быть легко подорваны.

В момент кризиса, мы столкнулись не только с экономическими, но и политическими вызовами и все это требует незамедлительной реакции со стороны правительства.

Экономические задачи

Чтобы смягчить последствия кризиса правительство предложило пакет антикризисных мер размером в 8% ВВП. Предлагаемые меры скромны и не создают серьезных стимулов для оздоровления и роста экономики. Из заявления Касым-Жомарта Токаева следует, что правительство решило отделаться минимальными тратами в расчете, что бизнес и население справятся сами.

Индивидуальная социальная помощь потерявшим доход в размере 42 500 тенге не позволяет людям покрыть их базовые расходы. Поэтому, чтобы не дать им обнищать и одновременно поддержать спрос со стороны населения, сумму надо увеличить как минимум в три раза. Предложенная отсрочка по оплате коммунальных услуг также не решает проблему неплатежеспособности населения. Чтобы население не увязло в долгах, а поставщики коммунальных услуг хотя бы покрывали свои издержки, многие экономисты предлагают временно субсидировать оплату коммунальных услуг за счет бюджета.

Антикризисная программа станет эффективной, если правительство будет знать, что нужно для поддержки предпринимателей и самозанятых. Такая работа должна проводиться самостоятельно деловыми сообществами (мы должны им это доверить – другого варианта нет). Государство не должно экономить на поддержке МСБ, поскольку в случае их разорения социально-экономические последствия будут более болезненными. Поэтому недостаточно предоставить МСБ отсрочку по налогам, необходимо полное освобождение от их уплаты на три месяца с возможностью продления этого срока в случае необходимости. Кредитование МСБ по «льготной ставке» в 8% не является помощью.