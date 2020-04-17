Беспечность во время кризиса

Димаш Альжанов, политолог, специально для Vласти
Четвертую неделю в Казахстане действует режим чрезвычайного положения, введённый из-за пандемии коронавируса. Специалисты предупреждают о том, что пик заболеваемости пока не достигнут. К счастью, на данный момент количество поступающих в больницы граждан не перегружает возможности системы здравоохранения и летальных случаев не много.
Из-за ограниченного количества тестов и отсутствия массового тестирования невозможно определить масштабы распространения инфекции. Вовремя объявленный карантин дал свои результаты, и кривая роста заболеваемости была начала выравниваться. Однако у карантина и самоизоляции есть негативные экономические последствия – сокращение производства, рабочих мест и доходов населения. Пока власти не предложили понятного антикризисного плана действий на случай развития разных сценариев пандемии. Причем, в отличие от других стран, перед Казахстаном стоит проблема структурных реформ в экономике. Расчет правительства остановить распространение вируса и его негативных последствий через строгий, но непродолжительный карантин может не сработать. Более того, может сложиться ситуация, когда экономическая активность будет парализована на несколько месяцев, а ее восстановление займет от двух до трех лет.
Уже сейчас люди, потерявшие источник дохода, могут остаться без каких-либо средств к существованию. Сокращение доходов населения неминуемо приведет к обвалу потребления, негативно отразится на производстве, и, как следствие, приведет к разорению предприятий МСБ. Следом значительно уменьшатся поступления в бюджет.
По оптимистичному прогнозу Всемирного банка на этот год, ВВП страны сократится на 1-3%. Положение Казахстана усугубляется обвалом цены на нефть, зависимость от которой за многие годы так и не была преодолена. Даже с учетом сделки ОПЕК+ неизвестно, будет ли цена на нефть в ближайшее время достаточно высокой, чтобы покрыть растущий дефицит бюджета.
В этой ситуации наличие плана по поддержке населения и экономики - это только полдела. Другая важная составляющая успешного выхода из кризиса - реализация. И здесь у Казахстана большие проблемы с эффективностью государственного управления. Политическая система чрезмерно централизована, а действия государственных органов не подотчетны обществу. Что в свою очередь ведет к коррупции и непрофессионализму государственного аппарата, поэтому любые усилия, направленные на помощь обществу, могут быть легко подорваны.
В момент кризиса, мы столкнулись не только с экономическими, но и политическими вызовами и все это требует незамедлительной реакции со стороны правительства.
Экономические задачи
Чтобы смягчить последствия кризиса правительство предложило пакет антикризисных мер размером в 8% ВВП. Предлагаемые меры скромны и не создают серьезных стимулов для оздоровления и роста экономики. Из заявления Касым-Жомарта Токаева следует, что правительство решило отделаться минимальными тратами в расчете, что бизнес и население справятся сами.
Индивидуальная социальная помощь потерявшим доход в размере 42 500 тенге не позволяет людям покрыть их базовые расходы. Поэтому, чтобы не дать им обнищать и одновременно поддержать спрос со стороны населения, сумму надо увеличить как минимум в три раза. Предложенная отсрочка по оплате коммунальных услуг также не решает проблему неплатежеспособности населения. Чтобы население не увязло в долгах, а поставщики коммунальных услуг хотя бы покрывали свои издержки, многие экономисты предлагают временно субсидировать оплату коммунальных услуг за счет бюджета.
Антикризисная программа станет эффективной, если правительство будет знать, что нужно для поддержки предпринимателей и самозанятых. Такая работа должна проводиться самостоятельно деловыми сообществами (мы должны им это доверить – другого варианта нет). Государство не должно экономить на поддержке МСБ, поскольку в случае их разорения социально-экономические последствия будут более болезненными. Поэтому недостаточно предоставить МСБ отсрочку по налогам, необходимо полное освобождение от их уплаты на три месяца с возможностью продления этого срока в случае необходимости. Кредитование МСБ по «льготной ставке» в 8% не является помощью.
Помимо налоговых каникул, нужны серьезные преференции, беспроцентные кредиты и гранты для МСБ и индивидуальных предпринимателей, которые сохраняют рабочие места. Некоторые страны идут еще дальше и выплачивают 70-80% зарплаты сотрудникам компаний за счет бюджета. Это одновременно поддерживает бизнес, сохраняет рабочие места и доходы населения.
В момент беспрецедентного кризиса государство обязано взять на себя расходы по поддержанию всей экономики, приоритизировать сектора МСБ и непосредственно экономику домохозяйств. Для этого у нас есть резервы Национального фонда, международные активы которого на данный момент составляют 57,462 млн долларов. Нужно уменьшить расходы на госаппарат, квазигосударственный сектор и распустить государственные институты развития, которые стали синонимом разворовывания накопленных Казахстаном финансовых ресурсов от нефтяной ренты. Во-вторых, необходимо оптимизировать и сократить ресурсы на обслуживание правоохранительной машины. Также нужно прекратить финансирования больших государственных программ.
В конечном счете, если мы хотим лучше жить и иметь более устойчивую экономику, с реальным производством и качественной сферой услуг, то МСБ должен стать ее хребтом. Поэтому соответствующие шаги по структурным реформам в экономике необходимо начинать уже сейчас. Бизнес среда лучше приспособлена к самоорганизации, если государство не будет этому мешать и поможет прямыми и срочными денежными вливаниями. Для этого потребуется пересмотреть налоговую политику на следующие 5-10 лет и снять многие административные барьеры, которые мешают развитию МСБ. Экономическая политика Казахстана должна быть всецело пересмотрена в сторону либерализации и создания условий для предпринимательства.
Политические задачи
Даже при наличии резервов нет уверенности, что лица, причастные к их распределению, не освоят их через пустые проекты и серые схемы. Наше государство не в состоянии гарантировать эффективное расходование средств. В этой ситуации требования Токаева «доводить все до общества понятным языком» недостаточно. Необходимо, чтобы все принимаемые правительством меры в экономической сфере, реализовались с участием и под контролем общества и СМИ. Важно уже сейчас выработать механизм, который позволит расходовать средства Национального фонда рачительно и прозрачно. Поэтому вопрос создания такого механизма приобретает критическое значение. Как никогда нужна либерализация общественной и политической жизни. Понятно, что в условиях ЧП этого невозможно достичь в полной мере, но важно начать уже сейчас.
Расчеты властей Казахстана повысить эффективность государства за счет технологий, минуя политические реформы, провалились. Цифровизация не работает, по крайней мере, точно не стоит затраченных средств и не имеет сколько-нибудь серьезной экономической отдачи. Очевидно, что без системы сдержек и противовесов невозможно гарантировать стабильную и прозрачную работу государственных органов. Все технологические нововведения не смогут прижиться. Они будут утопать в теле коррумпированного и плохо организованного государства. Отчеты и рекомендации Всемирного банка, ОЭСР и других организаций не раз призывали Казахстан к реформам государственных институтов. Эти рекомендации власти упорно не замечают, ссылаясь на мировой кризис, даже когда вся экономика трещит по швам.
Сейчас нет государственного органа, на эффективность которого общество могло бы в полной мере рассчитывать. Парламент не обладает должной легитимностью и полномочиями, чтобы эффективно исполнять законодательные и надзорные функции над исполнительной властью. В структуре власти парламенту отводится техническая роль. Он не несет ответственности перед обществом и в момент глобальной пандемии, вместе с администрацией президента второпях принимает и обсуждает политически ангажированные законы (о митингах, о парламентской оппозиции, о политических партиях). Законопроект о митингах – памятник лицемерию Токаева. Надо добиваться полного моратория на принятие законов, касающихся конституционных прав и свобод граждан, на период карантина и ЧП.
Для контраста приведу пример. В марте я посещал США, где встречался с представителями офиса конгрессмена Адама Смита в Сиэтле. На момент моего пребывания Сиэтл был центром распространения коронавируса в США. Даже в этой ситуации офис конгрессмена вел активную коммуникацию с избирателями округа, внимательно выслушивая представителей бизнеса от города и штата. Это было важно для всех сторон, так как Конгресс приступал к разработке пакета антикризисных мер согласно своим полномочиям - издавать законы и распоряжаться финансами страны. В итоге, имея представление о потребностях общества, Конгресс представил план поддержки экономики на сумму свыше 2 трлн долларов.
В нашей повседневной жизни мы нечасто задумываемся о политическом устройстве нашей страны. Хотя пример развитых стран показывает, что их успехи в экономике и социальном благополучии напрямую связаны с демократически организованной властью. У них сильный иммунитет и высокая адаптивность, так как они прошли через многие кризисы и потрясения.
Парламенту Казахстана нужно единственное лекарство, которое его спасет - полномочия и прямая ответственность депутатов перед избирателями округа. Сейчас именно парламент во многих странах играет ключевую роль в принятии мер по борьбе с пандемией, позволяя обществу влиять на решения правительства. При сильном парламенте вряд ли бы наши депутаты смирились с тем, что правительство ограничилось раздачей 42 500 тенге части населения. Мы получили бы максимально отвечающую интересам общества программу поддержки. А сейчас получается, что парламент занят всем, чем угодно, но не обсуждением путей выхода из кризиса, демонстрируя свою бесполезность для граждан. Подлинное лидерство куется в жерле конкурентной политической борьбы, там же рождаются и испытываются лучшие идеи и решения. В стране, где нет живого политического процесса, нет лидеров с их борьбой идей и решений, двигающих общество вперед.