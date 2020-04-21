Интернет не приспособлен: будем доверять учителям

Почему у нас слабый интернет?

Сейчас в социальных сетях наблюдается шквал критики в адрес нереализованных программ по цифровизации. В этой критике есть и обоснованные замечания, и эмоциональные преувеличения. Но многие приходят к одному мнению - во всем виновата коррупция.

Стартом внедрения инфокоммуникационных технологий в стране можно считать 1997 год. Тогда была принята Госпрограмма информатизации образования на 1997-2001 годы. В последующие годы были приняты еще несколько концепций, программ и стратегий.

Согласно Стратегии информатизации до 2020 года оснащение школ высокоскоростным интернетом должно было завершиться к 2020 году. В Статистическом сборнике системы образования, опубликованном в 2019 году, приводятся высокие показатели: 98,3% школ Казахстана имеют доступ к интернету, 90,3% школ подключено к сети интернет со скоростью выше 4 Мб/с.

Однако, проблемы с интернетом существуют, и испытывают их, в основном, сельские школы. Еще в 2017 году была принята программа «Цифровой Казахстан». На ее реализацию за два года из бюджета страны было выделено 41 млрд тенге. По планам до 2020 года интернет со скоростью 20 Мб/с должны были провести в 1 700 перспективных селах.

На сегодня выход в интернет обеспечен в 97,2% малокомплектных школ, из них 75,6% имеют доступ к интернету со скоростью до 4 Мбит/с. Иначе говоря, качественный интернет имеется всего лишь у 25% малокомплектных школ.

Тем не менее, это хорошая статистика, одна из лучших на постсоветском пространстве. Почему же наш интернет не выдержал такой нагрузки?

Получается, что вопрос заключается в объективности статистических данных. Возможно, школы, региональные управления образования подают в МОН РК такую «красивую» статистику, потому что это скажется на их рейтинге. Да, широкополосный интернет есть в городах и в районных центрах, но в сельских школах дела с качественным интернетом обстоят плохо. Чтобы убедиться в этом, не нужно ехать в глубинку, достаточно выехать в села, которые находятся в 50 км от столицы.

