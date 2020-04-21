Интернет не приспособлен: будем доверять учителям

Четвертую четверть все школы Казахстана начали в совершенно новых для себя образовательных условиях. О том, какие изменения ждут школы, сообщил министр образования на брифинге 3 апреля этого года. Асхат Аймагамбетов открыто заявил о проблемах с интернетом и поставил точку в формате обучения школьников: вместо заявленного ранее онлайн обучения выбор пал на дистанционное, — оно не предполагает онлайн-стриминга, то есть обучения посредством прямой трансляции.
Конечно, дело не стояло за выбором, скорее всего, это было безысходной необходимостью. Объясняется это тем, что отечественный интернет не выдержал тотальной нагрузки. «Интернет в Казахстане не приспособлен для того, чтобы 2,5 млн детей выходили в прямой эфир и обучались через онлайн-системы. Для дистанционной учебы школьников будут использованы платформы «Kundelik», «Daryn Online», «Bilim Land» - пояснил министр образования.
Попытаемся разобраться почему так произошло.
Почему у нас слабый интернет?
Сейчас в социальных сетях наблюдается шквал критики в адрес нереализованных программ по цифровизации. В этой критике есть и обоснованные замечания, и эмоциональные преувеличения. Но многие приходят к одному мнению - во всем виновата коррупция.
Стартом внедрения инфокоммуникационных технологий в стране можно считать 1997 год. Тогда была принята Госпрограмма информатизации образования на 1997-2001 годы. В последующие годы были приняты еще несколько концепций, программ и стратегий.
Согласно Стратегии информатизации до 2020 года оснащение школ высокоскоростным интернетом должно было завершиться к 2020 году. В Статистическом сборнике системы образования, опубликованном в 2019 году, приводятся высокие показатели: 98,3% школ Казахстана имеют доступ к интернету, 90,3% школ подключено к сети интернет со скоростью выше 4 Мб/с.
Однако, проблемы с интернетом существуют, и испытывают их, в основном, сельские школы. Еще в 2017 году была принята программа «Цифровой Казахстан». На ее реализацию за два года из бюджета страны было выделено 41 млрд тенге. По планам до 2020 года интернет со скоростью 20 Мб/с должны были провести в 1 700 перспективных селах.
На сегодня выход в интернет обеспечен в 97,2% малокомплектных школ, из них 75,6% имеют доступ к интернету со скоростью до 4 Мбит/с. Иначе говоря, качественный интернет имеется всего лишь у 25% малокомплектных школ.
Тем не менее, это хорошая статистика, одна из лучших на постсоветском пространстве. Почему же наш интернет не выдержал такой нагрузки?
Получается, что вопрос заключается в объективности статистических данных. Возможно, школы, региональные управления образования подают в МОН РК такую «красивую» статистику, потому что это скажется на их рейтинге. Да, широкополосный интернет есть в городах и в районных центрах, но в сельских школах дела с качественным интернетом обстоят плохо. Чтобы убедиться в этом, не нужно ехать в глубинку, достаточно выехать в села, которые находятся в 50 км от столицы.
По результатам исследования, проведенного нами в 2018-2020 годах, вопрос о доступе к интернету был самым актуальным. Ни в одной из исследованных нами сельских школ не было доступа к интернету со скоростью 4 Мбит/с и выше. Реальная скорость варьировалась в радиусе от 1,5 до 2,9 Мбит/с. Около 95% опрошенных учителей ответили, что их не удовлетворяет скорость интернета и доступ к нему весьма низкий.
Отсюда вопрос и по качеству проводимого интернета в целом. Как показала реальность в условиях карантина, широкополосный интернет необходим не только сельской школе. При дистанционном или онлайн-обучении хороший интернет нужен всем семьям Казахстана. На это и направлена программа «Цифровой Казахстан». Ее главной целью является повышение качества жизни населения и экономики страны через развитие цифровой экосистемы.
Почему в школах большинство компьютеров устарели?
Результаты международного исследования TALIS-2018 выявили три главных барьера, которые препятствуют развитию качественного образования. В условиях Казахстана это: нехватка или старое цифровое оборудование, ограниченный доступ к интернету, слабая инфраструктура школы. То есть главные проблемы школы связаны с недостаточной обеспеченностью информационными технологиями.
Парадоксальная ситуация в сельских школах. Например, в малокомплектных школах на один компьютер приходится 4 ученика. Однако, не все хорошо, как кажется. Если во всех школах страны более 30% от общего числа компьютеров требуют замены, то в сельских школах этот показатель доходит до 80%.
Чтобы решить эту проблему, в 2018 году был запущен проект «Модернизация среднего образования». Для его реализации правительство заняло у Международного банка 67 млн долларов. До 2021 года 58% этих средств должны будут пойти на оснащение компьютерами и мультимедийным оборудованием 5400 сельских и уязвимых школ.
Что мы имеем на сегодня? К апрелю 2020 года ни одно оборудование по этому проекту не дошло ни в одну сельскую школу. Может в будущем, с большим опозданием, этот проект благополучно выполнит свои цели и задачи. Но, как бы это оборудование и компьютеры помогли бы сейчас в вынужденных условиях дистанционного обучения…
А на данный момент острый вопрос с отсутствием компьютеров у детей решают местные власти. В помощи с обеспечением необходимой для дистанционного обучения техникой нуждаются более 300 тысяч казахстанских детей. В эти дни идет процесс закупа из средств госбюджета более 80 тысяч компьютеров, чтобы передать их во временное пользование школьникам, у которых их нет. Одновременно, компьютеры, которые находятся на балансе школ, на период дистанционного обучения также переданы на время детям.
Карантинные ограничения выявили и другие проблемы. Не только у учащихся, не у всех учителей есть компьютеры или ноутбуки. Хотя этот вопрос должен был решиться еще в 2018 году. Согласно Стратегии информатизации системы образования, педагоги всех уровней образования должны были быть обеспечены персональными компьютерами и периферийной техникой.
Почему мы до сих пор ощущаем недостаток цифровых образовательных ресурсов?
Мировая практика показывает, что сегодня цифровые образовательные ресурсы – это неотъемлемая и активно используемая часть учебного процесса. Например, в Эстонии более 70% школьных учебных программ имеют поддержку цифровыми ресурсами, в Голландии – 90%. В Казахстане оснащенность цифровыми ресурсами в зависимости от области составляет 5-36%. Отсутствие доступа к широкополосному интернету приводит к тому, что цифровые образовательные ресурсы в сельских школах практически не используются.
Еще в 2011 году началась активная работа над созданием программы электронного образования e-Learning. Это масштабный проект, компоненты которого охватывали электронный документооборот, журнал и библиотеку, систему тестирования, национальную образовательную базу данных, вебинары, разработки учебных материалов и т.д. За 2011-2013 годы e-Learning внедрен в 1159 организациях образования, в том числе и в колледжах. В соответствии с этой программой к 2020 году планировалось использование электронного обучения в 90% организаций среднего образования.
Однако, в 2017 году в реализации программы были выявлены многочисленные нарушения и ее признали неэффективной. Государственный аудит обнаружил финансовые нарушения на общую сумму более 43 млрд тенге. Интересно, что уже тогда признали, что без доступа школ к широкополосному интернету, перспективы использования E-learning приравниваются к нулю.
Обучение через телевизионные каналы: могло бы быть лучше
Министр образования в своем выступлении обратил внимание на такие направления дистанционного обучения, как радио и телевидение. Обучение через радио осуществляется по каналу «Qazaq radiosy». Телевизионные уроки - через республиканские каналы «Ел арна» и «Балапан». Асхат Аймагамбетов сообщил, что для покрытия всей 4-ой четверти необходимо снять более 3 360 телеуроков. Около 500 уроков на данный момент уже отсняты.
Удивительно то, что необходимость образовательного телеканала осознали в период карантина. Хотя еще в 2012 году в Казахстане впервые появляется образовательный телеканал «Бiлiм». Он был разработан министерством связи и информации совместно с министерством образования. Но в 2014 году в результате объединения с каналом «Мәдениет» стал носить название «Білім және Мәдениет». В 2016 году каналы Kazakh TV и «Білім және Мәдениет» были объединены и вышли в эфир 25 октября под единым названием Kazakh TV.
Возможно, если бы телеканал «Бiлiм» существовал все это время, необходимости снимать в спешке несколько тысяч телеуроков не было бы. В странах Европы, как и в России существуют несколько десятков телеканалов, которые выполняют общеобразовательные функции. Они транслируют телеуроки, программы для дополнительного развития и образования.
Парадоксы карантинных ограничений
Министр образования Асхат Аймагамбетов сообщил, что учебу в прежнем режиме продолжат школы, количество детей в которых не превышает 100 человек. Таких школ в Казахстане насчитывается 1080, в них обучаются около 60 тысяч детей. Это дети из отдаленных сел, обучающиеся в малокомплектных школах.
Известно, что в Казахстане доля городского населения составляет более 58%. К тому же численность городского населения растет быстрее, чем в селах. В 2018 году был принят Стратегический план развития РК до 2025 года. Новая политика территориального развития ориентируется на урбанизацию. Это означает, что в будущем зонами приоритетного финансирования будут города и опорные села (на сегодня таковыми определены 314 сел из 6 660).
Современная ситуация с распространением короновируса показала, что дисперсное расселение населения является одним из факторов, сдерживающих угрозу массового заражения людей. И сегодня мы наблюдаем, что спасаясь от опасной болезни, многие горожане уезжают в аулы. И также, как это было и в 90-е годы прошлого столетия, люди вынуждены менять городскую жизнь на сельскую по причине того, что остались без средств к существованию.
Мы еще раз должны задуматься: не ведет ли политика сокращения сельских населенных пунктов в тупик? Как мы сможем поднять сельское хозяйство (о котором сейчас снова вспомнили в связи с вопросом о продовольственной безопасности страны), если будет продолжен курс на «закрытие» т.н. депрессивных, неперспективных сел? Их необходимо поднимать, развивать и сохранять. А этому будет способствовать наличие школ на селе. Хороших школ с мощной материально-технической базой, с качественным интернетом, с хорошим учителями и верящими в свое будущее учениками.
Изменит ли дистанционная форма систему образования в будущем?
Дистанционная форма обучения существенно изменит систему образования в будущем. Активное освоение новых информационных технологий сейчас осуществляется как учащимися, так и учителями.
Учащиеся при дистанционном обучении большую часть заданий выполняют самостоятельно. Дети постигают азы написания научно-исследовательской работы, осваивают поисково-исследовательский метод. Это будет хорошей основой для дальнейшего внедрения обновленного содержания образования.
Учителя, несмотря на молодость или на зрелость возраста, также спешно штурмуют неизвестные доселе информационные платформы. Создают видео лекции, презентации с помощью инновационных ресурсов. Такой опыт безусловно изменит качество и содержание учебного процесса после карантина.
Все, что с нами происходит в настоящее время, раскрыло очень важные вещи. Как ни странно, но именно сейчас мы поняли уникальность таких профессий, как учитель и врач. Врачей сейчас можно без преувеличения сравнить с солдатами на передовой в окопах - настолько сложна и ответственна их миссия сегодня. Именно от них зависит наша жизнь и здоровье.
Переоценена и роль учителя. И ученики, и родители, и вся общественность в подавляющем своем большинстве осознали важность, сложность и тяжесть труда педагога. Здесь можно отметить слова министра образования, который открыто высказался о проблемах в школе и призвал доверять учителю, ученикам и родителям. Асхат Аймагамбетов приказал минимизировать отчетность со стороны региональных управлений образования, директоров школ. Действительно, в такой непростой ситуации учителям поможет только свободное творчество и профессионализм.