Время резать по живому

Но тут возникают сразу два вопроса: 1) важно чтобы под сокращение не попали работоспособные, толковые специалисты, которые менее защищены, чем подсаженные «золотые киндеры», находящиеся под покровительством руководства; 2) не превратить сокращение ради сокращения, важно создать новую парадигму найма, селекции и взращивания госменеджеров, затачивания под нужды общества и государства. В книге «Эффективное правительство для нового века» Раби Абучакра и Мишель Хури, занимающие руководящие должности в Управлении по стратегическим вопросам правительства Абу-Даби, указали, что «первоочередным требованием к правительствам всех стран становится быстрота реагирования. Люди хотят и ждут немедленных результатов, требуют большей прозрачности и ответственности». Аналогичный запрос уже давно наблюдается и у казахстанского общества.

Кайдзен для правительства

Наша страна на период режима чрезвычайного положения отказалась от нескольких тысяч форумов, конференций, а также имиджевых, политико-партийных, культурно-спортивных и других мероприятий, на которые были заложены миллиарды госсредств. Не проведены в Казахстане эти многочисленные концерты, ивенты, круглые столы, форумы – и ничего не произошло. Напротив, больше стало экономии, меньше коррупционных скандалов. В этом отношении интересна японская философия управления, а именно методика Кайдзен 5S, в которой первый шаг начинается с наведения порядка, отсечения всего лишнего. Коронавирусный кризис показал, что наступило время для тщательного анализа всех мероприятий, проводимых как на республиканском, так и на местном уровнях. Если бы госорганы осуществляли оценку эффективности мероприятий (к примеру, по прогрессивной методике ROI), половины всех конференций и других ивентов не было, их сразу подвергали безоговорочному секвестру еще на стадии рассмотрения бюджетных заявок. Почему следует урезать все ненужные мероприятия? Потому как их большое количество напрямую влияет на загруженность государственных служащих. Кто планирует, готовит и организовывает все эти события? Государственные служащие. И вот здесь начинается самое интересное: возникает необходимость в профессиональном анализе загруженности госработников в соотношении с функциональными обязанностями и эффективностью. Такой анализ покажет, что госслужащие загружены неравномерно, все работают допоздна, сильно устают, выполняют незначительный объем работы, поскольку, заняты излишним бумаготворчеством, и потому малоэффективны.

Время сейчас другое: важен экосистемный подход к оказанию государственных услуг с мерами финансовой консолидации, усиления прозрачности, использования цифровых технологий.

Коррупция уходит в цифру

Мы исправно рапортуем о повсеместной автоматизации, электронном правительстве, передаче функций в конкурентную среду. Все это означает, что у госслужащих становится меньше работы, информационно-вычислительные технологии облегчают их труд, а эффект от цифровизации государственного управления повышает качество госуслуг и снижает затраты. По логике должно сокращаться и количество госработников. В таком случае, почему количество госслужащих в стране неуклонно растет, как и затраты на содержание государственного аппарата? В чем же причины? К сожалению, на государственную службу часто приходят не самые сильные и мотивированные специалисты, которые в большинстве своем не создают качественного роста. В результате каждый руководитель госоргана или государственной компании, не замечая сдвигов в работе, набирает еще больше людей. К эффекту Рингельмана, о котором говорилось выше, добавляется снижение координации (чем больше участников, тем сложнее их координировать) и распыление ответственности (большие коллективы менее производительны, поскольку перекладывание ответственности на других становится частью корпоративной культуры). Эта гипотеза была впервые сформулирована американским ученым Иваном Штайнером в его теории о потери продуктивности группы (1972).

Ко всему указанному не становится меньше бумажной работы и бюрократии, однако наибольший урон кадровой политике государства наносит коррупция. Следует признать, что коррупция в Казахстане умная, постоянно мутирует как COVID-19, и в последние годы уходит в цифру. К примеру, много говорится о программе «Цифровой Казахстан», на реализацию которой из республиканского бюджета только за последние 2 года был выделен 41 миллиард тенге, о системе электронного обучения e-learning, которая обошлась казахстанцам за 371 миллиард тенге. Насколько эффективно были потрачены деньги, можно было увидеть с начала карантина, когда школьники приступили к online обучению. И это - малая верхушка айсберга «IT-распила», отдельного внимания заслуживает киберкоррупция в национальных компаниях. На правительственном часе в Мажилисе Парламента РК, посвященном реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан», данный вопрос затронул депутат Мухтар Ерман. Однако никаких следственных действий от компетентных органов в отношении администратора программы не последовало.