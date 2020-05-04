Как воздух влияет на качество жизни

Мы все соглашаемся, что никто не хочет дышать загрязненным воздухом, но многие считают, что мы должны выбирать между чистым воздухом и активным экономическим ростом. Наш опыт в США доказывает обратное - улучшение качества воздуха не только не мешает, но и наоборот, способствует экономическому росту. Меньше людей заболевает, и это снижает нагрузку на систему здравоохранения, а также увеличивает производительность труда. Результаты рецензируемого исследования, опубликованного Агентством по охране окружающей среды США, свидетельствуют о том, что каждый доллар, вложенный в улучшение качества воздуха в Соединенных Штатах, приносит прибыль в размере 30 долларов. Другими словами, в США за период с 1980 по 2018 год объем выбросов распространенных загрязняющих веществ сократился на 68%, при этом наш валовой внутренний продукт за тот же период вырос на 175%.

Казахстан ничем не отличается от других стран, и у него есть инструменты для того, чтобы идти по тому же пути. Национальная гидрометеорологическая служба Казахстана (Казгидромет) располагает 146 станциями мониторинга качества воздуха по всей стране и публикует еженедельные отчеты о качестве воздуха. Они также разработали мобильное приложение, которое позволяет в режиме реального времени отслеживать данные о качестве воздуха со всех автоматических мониторинговых станций по всей стране. Помимо работы собственной сети мониторинга, в марте Казгидромет подписал Меморандум о взаимопонимании с оператором airkaz.org, независимого негосударственного сайта мониторинга качества атмосферного воздуха, который позволяет ему использовать данные airkaz.org в своих отчетах. Данный меморандум приносит непосредственную пользу гражданам Казахстана, привлекая негосударственных партнеров к управлению качеством воздуха.

Но мониторинг - это только первый шаг к улучшению качества воздуха. Следующий шаг - определение конкретных целей и приоритетов, например, снижение концентрации опасных загрязняющих веществ, таких как твердые частицы размером менее 2,5 мкм (PM2.5). Эти мельчайшие частицы могут попадать в легкие человека и вызывать серьезные проблемы со здоровьем. По данным Всемирной организации здравоохранения, загрязнение частицами PM 2.5 было основным фактором, способствовавшим преждевременной смерти 4,2 миллионов человек по всему миру в 2016 году. Следующий шаг - анализ пропорционального распределения источников загрязнения. Это научно обоснованный метод определения источника приоритетных загрязняющих веществ, таких как PM2.5. Имея такую информацию, правительство может выбрать целевые источники и принять меры по сокращению выбросов.