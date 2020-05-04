Как воздух влияет на качество жизни

Сегодня первый день Недели повышения осведомленности о качестве воздуха 2020 года, а тема этого года - “Чем лучше воздух, тем лучше здоровье!" Качество воздуха является очень важной проблемой для многих казахстанцев, именно поэтому Посольство США тесно сотрудничает как с государственными, так и с негосударственными организациями в решении проблемы качества воздуха. Улучшение качества воздуха может быть медленным и иногда трудным процессом, но здоровый воздух приносит пользу всем и даже способствует экономическому росту.
Мы все соглашаемся, что никто не хочет дышать загрязненным воздухом, но многие считают, что мы должны выбирать между чистым воздухом и активным экономическим ростом. Наш опыт в США доказывает обратное - улучшение качества воздуха не только не мешает, но и наоборот, способствует экономическому росту. Меньше людей заболевает, и это снижает нагрузку на систему здравоохранения, а также увеличивает производительность труда. Результаты рецензируемого исследования, опубликованного Агентством по охране окружающей среды США, свидетельствуют о том, что каждый доллар, вложенный в улучшение качества воздуха в Соединенных Штатах, приносит прибыль в размере 30 долларов. Другими словами, в США за период с 1980 по 2018 год объем выбросов распространенных загрязняющих веществ сократился на 68%, при этом наш валовой внутренний продукт за тот же период вырос на 175%.
Казахстан ничем не отличается от других стран, и у него есть инструменты для того, чтобы идти по тому же пути. Национальная гидрометеорологическая служба Казахстана (Казгидромет) располагает 146 станциями мониторинга качества воздуха по всей стране и публикует еженедельные отчеты о качестве воздуха. Они также разработали мобильное приложение, которое позволяет в режиме реального времени отслеживать данные о качестве воздуха со всех автоматических мониторинговых станций по всей стране. Помимо работы собственной сети мониторинга, в марте Казгидромет подписал Меморандум о взаимопонимании с оператором airkaz.org, независимого негосударственного сайта мониторинга качества атмосферного воздуха, который позволяет ему использовать данные airkaz.org в своих отчетах. Данный меморандум приносит непосредственную пользу гражданам Казахстана, привлекая негосударственных партнеров к управлению качеством воздуха.
Но мониторинг - это только первый шаг к улучшению качества воздуха. Следующий шаг - определение конкретных целей и приоритетов, например, снижение концентрации опасных загрязняющих веществ, таких как твердые частицы размером менее 2,5 мкм (PM2.5). Эти мельчайшие частицы могут попадать в легкие человека и вызывать серьезные проблемы со здоровьем. По данным Всемирной организации здравоохранения, загрязнение частицами PM 2.5 было основным фактором, способствовавшим преждевременной смерти 4,2 миллионов человек по всему миру в 2016 году. Следующий шаг - анализ пропорционального распределения источников загрязнения. Это научно обоснованный метод определения источника приоритетных загрязняющих веществ, таких как PM2.5. Имея такую информацию, правительство может выбрать целевые источники и принять меры по сокращению выбросов.
Казахстан идет по правильному пути, и я горжусь тем, что Посольство США сотрудничает с многочисленными правительственными и неправительственными организациями по вопросам качества воздуха. Мы установили монитор качества воздуха в Посольстве в 2018 году, профинансировали школьный проект по мониторингу качества воздуха в нескольких школах Карагандинской области, направили казахстанских экспертов по обмену в США, чтобы они узнали, как представители государственных органов, лидеры гражданского общества и независимые исследователи работают вместе над улучшением качества воздуха. А совсем недавно Агентство по охране окружающей среды США организовало семинар по управлению качеством воздуха для Центральной Азии, который Казгидромет предложил провести у себя в Нур-Султане. Семинар был отложен из-за пандемии COVID-19, как и многие другие мероприятия, но он будет проведен в Нур-Султане, как только ситуация улучшится.
Наши успехи стали результатом тяжелой борьбы, и я искренне надеюсь, что Казахстан использует то, чему мы научились в Соединенных Штатах, и применит достижения науки и техники, чтобы ускорить процесс улучшения качества воздуха по всей стране. 8 мая завершается Неделя повышения осведомленности о качестве воздуха, но наша работа - нет.