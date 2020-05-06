Алматы задыхается и… умирает?

По закону систем, когда все поймут, что в городе не осталось жизненной энергии, будет уже слишком поздно.

Начиная с декабря 2019-го, я из личных денег профинансировал пока на 3+ млн. тенге исследовательскую и проектную работу по экологии города, окунулся в проблематику, поэтому, думаю, это даёт мне какое-то право как гражданину судить об этом - не от фонда, в создании которого я поучаствовал, а именно как от гражданина. Я поработал в связке с новым поколением казахстанских учёных-экологов, признанных международным сообществом — Айымгуль Керимрай и Насибой Байматовой.

За это время я еще раз увидел, насколько в этой области даже на простые исследования не хватает госфинансирования. Вижу, насколько тормозятся ключевые решения. Порой некоторые чиновники посмеиваются над активистами, что у тех неверные цифры в аргументации (конечно, откуда же взяться верным, если у нас нет институциональных знаний, нормальных НИИ и элементарных измерительных приборов); активисты постоянно спорят между собой и с обществом (в котором “экспертов” по экологии столько же, сколько их сейчас по коронавирусу, то есть - всё население страны) о том, что же загрязняет воздух — машины или ТЭЦ: спор по сути бесконечный. А у учёных нет голоса.