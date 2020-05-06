Алматы задыхается и… умирает?

Алексей Ли, предприниматель, специально для Vласти
Из Алматы постепенно уезжают люди — те, кто составляет интеллектуальную элиту, те, кто может себе позволить переехать в более дорогие столицы мира. Для всех патриотизм и любовь к городу играют не последнюю роль, но и они — лишь один из факторов на чаше весов. На тех же весах - другие факторы, например, безопасность, про которую писал отдельно. По результатам моих личных опросов, для большинства переезжающих вопрос грязного воздуха Алматы был и остаётся в тройке факторов, повлиявших на их решение уехать.
По закону систем, когда все поймут, что в городе не осталось жизненной энергии, будет уже слишком поздно.
Начиная с декабря 2019-го, я из личных денег профинансировал пока на 3+ млн. тенге исследовательскую и проектную работу по экологии города, окунулся в проблематику, поэтому, думаю, это даёт мне какое-то право как гражданину судить об этом - не от фонда, в создании которого я поучаствовал, а именно как от гражданина. Я поработал в связке с новым поколением казахстанских учёных-экологов, признанных международным сообществом — Айымгуль Керимрай и Насибой Байматовой.
За это время я еще раз увидел, насколько в этой области даже на простые исследования не хватает госфинансирования. Вижу, насколько тормозятся ключевые решения. Порой некоторые чиновники посмеиваются над активистами, что у тех неверные цифры в аргументации (конечно, откуда же взяться верным, если у нас нет институциональных знаний, нормальных НИИ и элементарных измерительных приборов); активисты постоянно спорят между собой и с обществом (в котором “экспертов” по экологии столько же, сколько их сейчас по коронавирусу, то есть - всё население страны) о том, что же загрязняет воздух — машины или ТЭЦ: спор по сути бесконечный. А у учёных нет голоса.
Статус-кво сохраняется, а люди продолжают уезжать.
Убеждён в трёх моментах:
1. Без нормальной, современной, независимой и хорошо финансируемой науки каши не сварить;
2. Вклад источников загрязнения до получения данных от ученых можно принять примерно по 30%: это ТЭЦ на угле, транспорт, частный сектор. А споры «кто больше» — бессмысленны;
3. Гордиев узел надо рубить решительно. В экологии принятие решений разорвано между акиматом, «Самруком», Минэкологии, транспортниками и прочими, и у каждого своя непростая правда.
Можно изобретать сколько угодно разных мелких решений, порой модных и хайповых, но базовые вещи не изобрести заново. Как в той сказке про жадного богача, семь шапок из маленькой шкуры пошить, конечно, можно, но толку от этого будет плюс-минус ноль. Настоящие правильные решения — дорогие, но единственно верные (ниже объясню, почему):
• Перевод ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на газ (нет, не фильтры на угольную трубу, и не смешанные газо-угольные варианты);
• Жёсткий запрет угольного отопления в частном секторе, как в Алматы, так и в области, до конкретного срока, например, 2023 года;
• Строительство электричек из пригородов и метро/ЛРТв городе к конкретным срокам (а не по 2 станции в 10 лет), с последующим удорожанием пользования частными автомобилями.
Всё прочее — от лукавого. Дорого? Очень! Но иначе получается так: Алматы десятилетиями зарабатывает для страны деньги, и выступает донором бюджетов. Если из донора кровь только качать, не заботясь о его здоровье, то скоро поток крови иссякнет, а донор умрёт.
ТЭЦ на угле
За полгода наблюдения за подковёрной борьбой участников экосистемы экологии (простите за тавталогию) увидел, что дискутировать можно бесконечно долго: «у нас фильтры, улавливающие 99% от установленных ПДК, и неважно, что ПДК не пересматривались со времён СССР, мы используем пиковые ПДК вместо средневзвешенных, а ещё нет финансирования и замеров на трубе», и т.д. и т.п. У всех своя правда, причём очень жизненная и болезненная. Но! Если модернизировать ТЭЦ без перехода на газ, то лазеек для того, чтобы экономить на нашем с вами здоровье, будет бесконечно много и на годы вперёд. А запудрить мозги всем нам, неспециалистам, включая и правительство, очень легко.
Газовая ТЭЦ просто исключила бы возможность передёргивания. Если газовое отопление по рыночной цене дорого, то город придёт в равновесие: Большой город не может быть дёшев, по мировой практике в нём будут развиваться те компании, кто может платить сотрудникам больше, и те высокооплачиваемые специалисты, кто зарабатывает больше, плюс обслуживающий их сектор услуг, который тоже автоматически начнёт зарабатывать больше. А сейчас мы выкидываем деньги в форточку: в какой ещё стране платят копейки за отопление, при этом живя зимой с +25С и распахнутой форточкой? В развитых странах люди с достатком держат дома +18С, потому что понимают, что иначе придётся отдавать порой и по 1000 долларов в месяц за отопление.
Запрет на уголь в частном секторе к 2023 году
В Алматы и области около 160 тысяч домохозяйств и дач, из чьих труб валит чёрный дым круглые сутки всю холодную половину года. Понятно, что среди них очень много социально уязвимых, да и других нюансов хватает. Но это ведь не повод продолжать сидеть, сложа руки? В России вводят субсидирование тарифов при отоплении электричеством. У многих стран накоплен опыт дифференцированных тарифов при газификации и других инструментов. Его вполне можно и нужно использовать.
Электрички и метро — инфраструктура на 200 лет вперёд, за которую наши дети и внуки нас поблагодарят
Пропускная способность метро, его комфорт и бесшовность — в 10 раз выше любых автобусов. Тех, кто считает по-другому, имеет смысл для эксперимента переселить в Иссык или Каскелен на полгода (зимой) и заставить ездить на работу в Алматы каждый день на общественном транспорте.
Города, которые вложились в свою инфраструктуру — конкурируют за нас, за наши мозги. А Алматы мельчит свои семь шапок, и не может представить, что от Алматы-2 до Иссыка, или от «Мираса» до Каскелена могла бы ездить шикарная скоростная электричка каждые полчаса, как от Сан-Франциско до Сан-Хосе, или от Лондона до Оксфорда, или из Подмосковья с переходом «сухими ногами» на станцию метро «Верхние котлы». Классный принцип у Сингапура, который ещё недавно был дырой на мировой карте: если строить, то строить лучшее в мире (метро, аэропорт, и т.д.). Вот он, пример настоящей национальной гордости: «а вы знаете, что у нас лучшая в мире система метро?». Как там говорится: если ты можешь что-то представить, то ты можешь это достичь.
Про ограничение частного автотранспорта, за которое ратует половина экоактивистов и чиновников: путь правильный, в Сингапуре простая тойота может достигать 100 тыс долларов при покупке. И не потому, что там богатое население. Не надо путать причину со следствием: люди с достатком хотят туда переезжать, и готовы как все ездить на метро, потому что там власти смогли создать идеальную эко-обстановку. Есть ещё тема со стандартами Евро-4 и Евро-5, но все понимают, какое топливо производится у нас, и как коррумпированы техосмотры. Но, закручивая гайки с автомобилями, надо понимать, на какой транспорт пересаживать людей. Я за метро и электрички.
В итоге
Когда клюёт жареный петух, мы все пытаемся за полчаса найти золотую рыбку, которая чудодейственным способом решит наши проблемы без дополнительных усилий. А потом, когда проблема ослабевает, снова забываем о ней на полгода. Решения в мире давно изобретены. Они очевидны, но дороги. Но, всё-таки, здоровье нации и неутекающие за рубеж мозги дороже, не так ли?
P.S. Перед самой отправкой колонки пришли хорошие новости: статья наших учёных о влиянии карантина на чистоту воздуха получила одобрение на публикацию в очень авторитетном международном научном журнале. Это многого стоит. Один из выводов исследования —практически полное исключение частного автотранспорта лишь на 20% снизило концентрацию загрязняющих частиц pm2.5. Спрашивается, какие же ещё источники могут загрязнять воздух, пока на улице холодно?