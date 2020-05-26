Пустые реформы Токаева

Говоря о прогрессе политических реформ и «кардинальной смене парадигм в общественной политике» инициированных Токаевым, которые «способствуют еще более широкому и активному вовлечению женщин и молодежи в общественно-политические процессы», советник президента Ерлан Карин намеренно вводит общество в заблуждение. Речь идет о новых законах о мирных собраниях и парламентской оппозиции, а также о поправках в закон о политических партиях и выборах. Пакет этих законов власти продают обществу под видом «политической модернизации», хотя в реальности они никак не улучшают ситуацию ни с регистрацией партий, ни с политическим плюрализмом, ни с подлинным представительством женщин и молодежи. А в случае с мирными собраниями, наоборот, накладывают еще больше ограничений на права и свободы граждан.

Потребность взять под контроль и ужесточить организацию мирных собраний появилась в ответ на рост протестных митингов. Также надо помнить, что президентство Токаева началось с массовых задержаний и арестов в дни выборов. Тогда общество не приняло предложенную ему модель преемственности власти и потребовало широких политических реформ. Массовые фальсификации вместе с репрессивными действиями полиции в отношении протестующих обошли все мировые СМИ. Имидж и легитимность власти были подорваны. Более того, международные наблюдатели от ОБСЕ/БДИПЧ, следившие за выборами, были крайне негативны в своих оценках и призвали власти Казахстана провести демократические реформы. Поэтому, чтобы улучшить свое положение и снизить накал критики, как внутри страны, так и на международной арене, режим вынужден был реагировать. Но, поскольку реальные реформы власти проводить не собираются, как и прежде, упор был сделан на их имитацию. Вступив в должность, Токаев крайне размыто обозначил предстоящие реформы, что дало властям возможность выиграть и подготовить ответные действия, не подставляя себя под удар в случае если бы взятые обязательства были бы сразу обозначены очень четко. Для убедительности было анонсировано создание Национального совета общественного доверия (НСОД), где Токаев якобы через консультации с гражданским обществом и экспертами, в инклюзивной и открытой манере разрабатывает пакет реформ.

Расчет властей состоит в том, чтобы новые ограничения по организации митингов подать вместе с другими незначительными изменениями, имитирующих демократизацию общественно-политической жизни страны. Этим власти надеются с одной стороны, создать положительный образ «слышащего государства», с другой - получить дополнительные законные основания недопущения оппозиционных митингов и увеличение наказания за участие в них.

Снижение регистрационного требования для партий

Действующий закон о политических партиях был принят в 2002 году. Этот закон был ответом на раскол в элитах, когда в оппозицию ушли члены правительства и высшие должностные лица во главе с Мухтаром Аблязовым и Галымжаном Жакияновым, обладающие финансовыми и организационными ресурсами. Если раньше у оппозиции не было средств для создания партийной инфраструктуры, например, медиа и региональных представительств, то тогда они появились. Основная цель закона состояла в том, чтобы усложнить процесс регистрации партий. Необходимо было создать бюрократические препятствия для появления оппозиции в легальном поле и через процедуру перерегистрации взять полный контроль над действующими на тот момент партиями. Теперь для их создания требовались не просто значительные, а колоссальные финансовые и организационные ресурсы. Речь шла о миллионных затратах на создание, регистрацию и содержание партий. Повысив требования по членству до 50 000 членов (по 700 членов от каждого региона), власти сделали партии недоступными для общества. Помимо завышенных требований по членству, закон также ввел сверхсложную процедуру регистрации, которая дает властям возможность отказать в ней на любом из ее этапов. К примеру, закон предписывает сперва зарегистрировать организационный комитет (10 человек) и только после получения подтверждения от министерства юстиции разрешает проводить учредительный съезд в количестве 1000 человек представляющих две трети регионов. При этом в законе отсутствуют сроки для проверки документов со стороны министерства юстиции и существует возможность отказа в регистрации из-за малейшей ошибки. Более того, на практике, еще до процедуры регистрации, при сборе подписей и региональных встречах на организаторов могут оказать давление полиция и акиматы, что сводит не нет любые попытки зарегистрировать партию согласно закону.

Хорошо понимая запас прочности этого механизма, в 2009 году, власти без риска для себя снизили регистрационные требования до 40 000 членов (по 600 от каждого региона) для видимости «прогресса» демократических реформ, перед председательством страны в ОБСЕ. Практической пользы для развития политических партий это изменение не имело.

Еще 2002 году офис ОБСЕ/БДИПЧ дал свое разгромное заключение на действующий закон, отметив, что «финансовое и организационное бремя, необходимое для регистрации новой политической партии, вероятно, будет препятствовать развитию активных политических партий… Такое обременительное требование регистрации может вытолкнуть деятельность партии за пределы легального поля в ущерб гражданскому политическому и избирательному процессу… Регистрационные требования этого закона ставят под сомнение полное развитие партий во всех секторах казахстанского общества».

На практике, так и произошло, начиная с 2002 года количество зарегистрированных партий неуклонно снижалось (с 19 до 6). Нормы закона позволяли властям закрывать оппозиционные партии через суд ввиду их несоответствия требованиям закона, а новые просто не регистрировать. Сейчас регистрацию имеют 6 партий, все они, включая Нур Отан, являются техническими и обсуживают сложившуюся авторитарную политическую систему.

Поэтому предложение Токаева снизить регистрационные требования до 20 000 членов является еще одной пустой мерой. Она не затрагивает основы ограничительной системы, которая позволяет властям контролировать партийное поле и регистрировать только угодные партии. Подлинная реформа, направленная на развитие независимых и устойчивых партий, требует полной отмены действующего закона и репрессивной практики в области регулирования политических партий. Создание и регистрация партий не должны быть неподъёмным бременем для общества, а сами партии не должны служить барьером к участию в выборах для лиц, которые хотят самостоятельно баллотироваться в парламент или местные представительные органы.