Возможно ли возобновление ядерных испытаний в США и чем это чревато?

Информация о возможном возобновлении ядерных испытаний в США, появившаяся в американских СМИ, шокировала даже тех, кто уже перестал удивляться резким зигзагам американской политики в эпоху Трампа. Под его руководством США развернули свою позицию на 180 градусов по многим важным вопросам, таким как изменение климата, международная торговля и ядерная дипломатия.
В середине мая на совещании высокопоставленных чиновников в Белом Доме, кто-то из присутствующих поднял вопрос о проведении ядерного испытания. Такое предложение прозвучало в контексте обвинений со стороны США в том, что Россия и Китай проводят ядерные испытания малой мощности. Также было высказано мнение, что ядерное испытание должно укрепить позицию Вашингтона в переговорах с Москвой и Пекином по запуску трехстороннего процесса по контролю над ядерными вооружениями.
Насколько оправдана такая аргументация? Стоит ли Вашингтону, уже как 28 лет обходившемуся без ядерных испытаний, менять свою политику?
На мой взгляд, в этих заявлениях не только отсутствует логика, но и кроется большая опасность.
Во-первых, на сегодняшний момент в открытом доступе нет каких-либо доказательств того, что Россия и Китай проводят ядерные испытания малой мощности. И Москва, и Пекин, в свою очередь, называют такие обвинения совершенно безосновательными.
Во-вторых, представляется призрачной надежда на то, что проведение ядерного испытания каким-то волшебным образом заставит Москву и Пекин включиться в трехсторонний переговорный процесс по ядерному оружию. Напомним, США и Россия обладают более 90% ядерных арсеналов планеты. Как крупнейшие ядерные державы мира, они уже очень давно и относительно успешно ведут двусторонний процесс контроля над ядерными вооружениями.
Срок Договора о сокращении наступательных ядерных вооружений (ДСНВ), единственного действующего российского-американского договора в ядерной сфере, истекает в феврале следующего года. Данным договором предусмотрено сокращение арсеналов каждой стороны до 1550 единиц развернутых ядерных боезарядов и до 700 единиц развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков.
Если договор не будет продлен, все ограничения будут сняты. Россия и США могут вновь начать гонку вооружений. Москва согласна продлить действие ДСНВ, но администрация Трампа пока не готова. Помимо различных претензий к политике России и ее ядерной программе, Вашингтон продвигает идею трехстороннего процесса с участием Пекина. При этом, в арсенале Китая находится примерно 300 ядерных боезарядов, по сравнению с российским и американским арсеналами, в каждом из которых – около 6,000 боезарядов. Необходимо предложить что-то действительно стоящее Пекину, чтобы он согласился на трехсторонний процесс при таких неравных начальных условиях. В такой ситуации, непонятно, как проведение ядерного испытания США может изменить позицию Пекина.
Сложный путь к миру без ядерных испытаний
Последний американский подземный ядерный взрыв на полигоне в штате Невада прогремел в 1992-ом году. В общей сложности, США провели более 1,000 ядерных испытаний - больше, чем любая страна в мире. Последствия американской ядерной программы напоминают трагедию Семипалатинского региона. Те, кто жил вблизи от полигона в Неваде, пили воду и ели еду, загрязненные радиацией. Также, как и в Казахстане, основной удар здоровью местному населению был нанесен во время ядерных испытаний в атмосфере, продолжавшихся до 1962-го года. Местные жители стали чаще умирать от рака.
Трагедия коснулась даже заезжих голливудских звезд. Почти половина съемочной группы из 200 людей, вовлеченных в съемки фильма «Завоеватель», проходивших в 1956-ом году в городке Сэнт-Джордж недалеко от невадского полигона, со временем заболела раком. Причиной, скорее всего, стало нахождение в радиоактивно загрязненной местности и то, что для доснятия некоторых сцен уже в голливудской студии, из невадской пустыни была привезена загрязненная почва. Многие, включая главных актеров – Джона Уэйна и Сьюзан Хэйворд – скончались.
Помимо полигона в Неваде, в период с 1946 по 1958 год, США проводили ядерные испытания в Тихом океане – на Маршалловых островах, также с трагическими последствиями для местного населения. Один из островов – Бикини – просто перестал существовать после одного из взрывов.
Прекращение советских и американских ядерных испытаний частично обязано казахстанскому обществу, подарившему миру самое большое международное движение против ядерных испытаний. Под давлением антиядерного движения «Невада-Семипалатинск», советские военные были вынуждены прекратить испытания на Семипалатинском полигоне, где последний подземный взрыв был проведен в 1989 году. Самое последнее ядерное испытание СССР прошло на острове Новая Земля в 1990-м году. Спустя два года США также прекратили ядерные испытания.
В1996 году был принят международный Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Он еще не вступил в силу, так как восемь стран, чья ратификация договора является обязательной, до сих этого не сделали. США, Израиль, Иран, Китай и Египет подписали договор, но не ратифицировали его. Индия, Пакистан и Северная Корея, обладающие ядерным оружием, договор не подписали.
Несмотря на то, что Договор пока еще не вступил в силу, международное сообщество сохраняет мораторий и расценивает ядерные испытания неприемлемыми.
Пойдет ли США на возобновление ядерных испытаний?
На майской встрече в Белом Доме некоторые из присутствующих чиновников озвучили аргументы против ядерных испытаний. В итоге никакого определенного решения принято не было и вопрос остался открытым. Если президент Трамп все-таки решит, что США надо провести подземное ядерное испытание, полигон в Неваде можно будет подготовить в течение нескольких месяцев.
Ядерные испытания ничего нового США не принесут. Американское правительство тратит миллиарды долларов в год на программу, отвечающую за то, чтобы ядерный арсенал находился в рабочем состоянии и был готов к использованию. Моделирование, тестирование неядерными методами, использование суперкомпьютеров – далеко не полный список методов проверки ядерного оружия, доступных американским ученым и военным.
В отличие от США, другие страны смогут получить много новой информации, если начнут проводить ядерные испытания. Это поможет им производить и тестировать новые виды ядерного оружия, а также совершенствовать его. А это прямой путь к ядерной гонке.
Таким образом, если США откроют дверь ядерным испытаниям для себя и других, они не извлекут особой пользы, но заметно расшатают и без того уже хрупкий ядерный баланс в мире.
Бывшие американские высокопоставленные чиновники, а также эксперты по ядерной политике единогласно выступают против возобновления ядерных испытаний. Представители нынешней администрации, по понятным причинам, не выражают свое мнение в открытую. Однако, среди них достаточно тех, кто будет стараться убедить президента Трампа в нецелесообразности ядерных испытаний. Остается под вопросом, смогут ли они это сделать?