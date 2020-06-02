Возможно ли возобновление ядерных испытаний в США и чем это чревато?

В середине мая на совещании высокопоставленных чиновников в Белом Доме, кто-то из присутствующих поднял вопрос о проведении ядерного испытания. Такое предложение прозвучало в контексте обвинений со стороны США в том, что Россия и Китай проводят ядерные испытания малой мощности. Также было высказано мнение, что ядерное испытание должно укрепить позицию Вашингтона в переговорах с Москвой и Пекином по запуску трехстороннего процесса по контролю над ядерными вооружениями.

Насколько оправдана такая аргументация? Стоит ли Вашингтону, уже как 28 лет обходившемуся без ядерных испытаний, менять свою политику?

На мой взгляд, в этих заявлениях не только отсутствует логика, но и кроется большая опасность.

Во-первых, на сегодняшний момент в открытом доступе нет каких-либо доказательств того, что Россия и Китай проводят ядерные испытания малой мощности. И Москва, и Пекин, в свою очередь, называют такие обвинения совершенно безосновательными.

Во-вторых, представляется призрачной надежда на то, что проведение ядерного испытания каким-то волшебным образом заставит Москву и Пекин включиться в трехсторонний переговорный процесс по ядерному оружию. Напомним, США и Россия обладают более 90% ядерных арсеналов планеты. Как крупнейшие ядерные державы мира, они уже очень давно и относительно успешно ведут двусторонний процесс контроля над ядерными вооружениями.