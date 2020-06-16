В поисках национальной идентичности

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Проблема постколониальности чрезвычайно политизирована в Казахстане. Пожалуй, гораздо сильнее, чем в других центральноазиатских странах — в первую очередь из-за более тесных связей с Россией и значительной доли русскоязычного населения. Однако общественные дискуссии вокруг постколониальности и деколонизации, в том числе и официальная риторика, по большей части не основываются на критическом осмыслении этих явлений. А академические баталии (часто пренебрегающие текущей политической реальностью и процессами администрирования) о том, насколько постколониальная теория применима к постсоветскому пространству, насколько эта оптика вообще легитимна — так, Мадина Тлостанова говорит о колониальности знания постсоветских исследователей[1] — и можно ли считать Советский Союз имперским образованием[2], не облегчают дело. Как следствие, постколониальный дискурс в общественном пространстве Казахстана был всецело захвачен политическими акторами. Диана Кудайбергенова выделяет три разных политических постколониальных дискурса: президентский (сконструированный Нурсултаном Назарбаевым), национал-патриотический и оппозиционный[3], — которые разнятся отношением к языковому вопросу, сталинским репрессиям, советской культурной гегемонии и пр. При этом такие понятия, как «деколонизация сознания», остаются в целом неотрефлексированными и могут использоваться окказионально.

На фоне академического солипсизма и отсутствия даже очертаний консенсуса с одной стороны и хаотичной переэксплуатации постколониального дискурса в рамках политической борьбы с другой — для поиска ответов или хотя бы ориентиров в этом обсуждении можно обратиться к реальному историческому опыту других стран и поразмышлять о том, применимы ли чужие уроки к казахстанской реальности.

Что такое «финляндизация»

«Финляндизация» — термин, используемый для обозначения финско-советских отношений после Второй мировой войны вплоть до начала 80-х годов. Почти весь этот период совпал с президентством Урхо Кекконена (1956–1981) и связывается с его именем. Обычно при описании «финляндизации» используется словосочетание «дружеское сосуществование»: в 1948 году между странами был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. На деле же сосуществование западноориентированной Финляндии и СССР во время холодной войны подразумевало целый ряд уступок со стороны финского правительства, в том числе реабилитацию компартии, введение ограниченной цензуры и исторический ревизионизм. Так, некоторые темы вроде пакта Молотова-Риббентропа и развязывания советской армией Зимней войны были табуированы, в то же время подчеркивалась положительная роль Ленина, «даровавшего» Финляндии независимость [4]. Такова была цена дружбы.

В 1988 году политолог Ханс Моуритцен попытался универсализировать эту модель асимметричных отношений и разработал теорию финляндизации [5]. Сегодня эта методологическая рамка используется преимущественно исследователями демократизации: положительное влияние Финляндии на Советский Союз (некоторые исследователи считают, что именно Хельсинские соглашения подготовили почву для появления на политической арене Горбачева, а особый статус Финляндии как страны-медиатора между Западом и Кремлем, сделал возможным переговоры по ядерному разоружению[6]) экстраполируется на большие современные авторитарные режимы и граничащие с ними небольшие и более демократические страны. Например, можно обнаружить публикации о «финляндизации» Украины [7], Грузии [8] или Армении [9] в контексте их отношений с Россией. В случае с Казахстаном применение такого подхода выглядит не вполне оправданным: несмотря на отдельные сходства, связанные с «политикой уступок» более «грозному» и потенциально опасному соседу, а также роль посредника между Россией и Западом, которую Казахстан пытается играть (как, например, в случае с Минскими соглашениями), едва ли можно говорить хотя бы о каком-то потенциале демократизации, которым обладают российско-казахстанские отношения. И тем не менее опыт «финляндизации», как кажется, может быть полезен при обсуждении постколониальных практик в Казахстане, в особенности в отношении политики памяти.

Колония колонии рознь

Что любопытно, два десятилетия финской независимости непосредственно после выхода из Российской империи (между двумя мировыми войнами) не столь продуктивны для сравнения с тремя десятилетиями казахстанской независимости. И не только из-за того, что это разные исторические эпохи. Статус Финляндии в Российской империи всегда принципиально отличался от статуса других административных единиц. У Великого княжества Финляндского со времен Александра I была большая автономия, которая только укрепилась после реформ Александра II. Последний до сих пор считается «хорошим царем» и весьма почитаем среди финнов. Памятник ему установлен в самом центре Хельсинки, на Сенатской площади перед Николаевским собором, к которому выходит Aleksanterinkatu — улица, также названная в его честь.

Отношение к метрополии начало ухудшаться после начала правления Александра III из-за его консервативной политики русификации и дальнейших репрессий, однако в целом пребывание в составе империи для Финляндии не было столь травматичным, как для казахских жузов. Более того, весь девятнадцатый век (за исключением двух последних десятилетий) был веком экономического роста, подъема финской культуры и, как это ни парадоксально, становления национального государства в рамках империи. Если учесть все это, памятник Александру II в самом центре столицы Финляндии уже не кажется таким удивительным.

