Спешка в горах

Скандалы со сдачей в аренду земель национальных парков не утихают уже почти месяц и плавно перетекают в острый земельный вопрос. Понимаю, что людям, не вовлеченным в обсуждения по этим вопросам или не имеющим времени посмотреть расследование журналиста Вадима Борейко или странички других экоактивистов, сложно сложить всё в общий пазл, поэтому попытаюсь рассказать о документах, которые разрабатывал или финансировал Комитет лесного хозяйства и животного мира министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, отвечающий за особо охраняемые территории (ООПТ). То, что сейчас происходит, можно кратко назвать попыткой государства снять с себя ответственность за развитие системы ООПТ, но при этом получать с них доход.

И здесь им очень помог международный тренд на развитие экотуризма, который в нашей среде превратился в «массовый пикниковый» туризм на территории ООПТ. Этому способствовало и заключение соглашения между администрацией Иле-Алатауского национального парка с АО «НК «Kazakh Tourism», по которому стороны договорились совместно определять территории для привлечения инвестиций в развитие экологического туризма и синхронизировать планы развития ГНПП с планом развития города Алматы. «Казхтуризм» привлечен в качестве оператора для осуществления этой деятельности, но при этом в Государственной программе развития туризма до 2025 года они забыли прописать даже определение экотуризма.

Я давно интересуюсь темой развития ООПТ и наблюдала несколько попыток продвижения развития туризма на этих территориях — как при поддержке международных программ, поддерживающих сельский и общинный туризм, так и через проекты банков развития. И все эти программы работают только в том случае, если в основе лежат четкие и понятные всем участникам правила игры: на каких условиях и что можно использовать для туристических целей, а что не должно подвергаться никаким дополнительным нагрузкам и находиться под охраной.

Но я всё больше убеждаюсь в том, что сложно требовать соблюдения законов и принципиальности от инспекторов национального парка, которые собирают денежку на его постах без чеков, или не делают замечания отдыхающим по поводу кострищ и мусора когда вся система управления особо охраняемыми территориями больна.