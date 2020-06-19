Спешка в горах

35 га земель Иле-Алатауского государственного национального парка переданы частной компании на 49 лет. Частник пообещал построить там визит-центры, глэмпинги и обустроить смотровые площадки. Эта сделка и последовавшие за ней скорые строительные работы вызвали много вопросов у жителей Алматы. В четверг, 18 июня, прошла дискуссия, на которой активисты из группы «Сохраним Кок-Жайляу» выступили против существующей концепции развития экотуризма. Они предложили создать альтернативный совет Общественного совета по развитию туризма на природных территориях.
Скандалы со сдачей в аренду земель национальных парков не утихают уже почти месяц и плавно перетекают в острый земельный вопрос. Понимаю, что людям, не вовлеченным в обсуждения по этим вопросам или не имеющим времени посмотреть расследование журналиста Вадима Борейко или странички других экоактивистов, сложно сложить всё в общий пазл, поэтому попытаюсь рассказать о документах, которые разрабатывал или финансировал Комитет лесного хозяйства и животного мира министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, отвечающий за особо охраняемые территории (ООПТ). То, что сейчас происходит, можно кратко назвать попыткой государства снять с себя ответственность за развитие системы ООПТ, но при этом получать с них доход.
И здесь им очень помог международный тренд на развитие экотуризма, который в нашей среде превратился в «массовый пикниковый» туризм на территории ООПТ. Этому способствовало и заключение соглашения между администрацией Иле-Алатауского национального парка с АО «НК «Kazakh Tourism», по которому стороны договорились совместно определять территории для привлечения инвестиций в развитие экологического туризма и синхронизировать планы развития ГНПП с планом развития города Алматы. «Казхтуризм» привлечен в качестве оператора для осуществления этой деятельности, но при этом в Государственной программе развития туризма до 2025 года они забыли прописать даже определение экотуризма.
Я давно интересуюсь темой развития ООПТ и наблюдала несколько попыток продвижения развития туризма на этих территориях — как при поддержке международных программ, поддерживающих сельский и общинный туризм, так и через проекты банков развития. И все эти программы работают только в том случае, если в основе лежат четкие и понятные всем участникам правила игры: на каких условиях и что можно использовать для туристических целей, а что не должно подвергаться никаким дополнительным нагрузкам и находиться под охраной.
Но я всё больше убеждаюсь в том, что сложно требовать соблюдения законов и принципиальности от инспекторов национального парка, которые собирают денежку на его постах без чеков, или не делают замечания отдыхающим по поводу кострищ и мусора когда вся система управления особо охраняемыми территориями больна.
А пока посмотрим, какие документы выходили в последние месяцы и послужили базой для скандальных тендеров и строек. Тендер, который национальный парк провел в марте 2020 на безальтернативной основе, стал возможен после легализации подобного подхода в виде выдачи множества участков одним лотом в «Корректировке генерального плана Иле-Алатауского государственного национального природного парка в части развития экотуризма», который национальный парк спешно заказал в декабре 2019 года.
Исполнитель, в лице ТОО «ҚАЗАҚ ЖОБАЛАУ ҚҰРЫЛЫС» сверстал 40-страничный отчет о том, как нужно развивать экотуризм в национальном парке, в невероятные сроки — всего за три недели, за что получил из бюджета 6,25 млн тенге. 50% этого документа (прикрепленного к основной корректировке генерального плана 2019 г.) — титул, перечень глав и табличка с перечислением перечня участков, по сути стали легализацией тендера на аренду участков на 49 лет.
«В данное время общая площадь Иле-Алатауского ГНПП составляет 199 202 га, из них покрытая лесом площадь 69775 га. Из них:
1. Зона заповедного режима – 62137 га (31,2 %).
2. Зона экологической стабилизации - 16412 га (8,2%).
3. Зона туристской и рекреационной деятельности – 15408 га (7,8 %).
4. Зона ограниченной хозяйственной деятельности – 105245 га (52,8 %).
Итого: 199202 га (100 %) .
Строгий охранный статус имеют лишь 39% парка. В Иле-Алатауском ГНПП официально паспортизированы и к обустройству предлагается 155 км- это 44 туристских маршрут: в том числе 7 учебных троп природы и 37 туристских маршрутов, из которых 28 конно-пеших, а 9 велосипедных и автомобильных.
Согласно инвентаризации по состоянию на июль 2017 г. парк сдал в долгосрочную аренду на 49 лет 107 своих и участков: в Аксайском филиале 26 участков, в Медеуском филиале 58 участков, в Талгарском 15 участков, в Тургеньском 8 участков. Также в дальнейшем предполагалось передать в аренду еще более 127 лотов».
Я была искренне восхищена тем, как авторы за три недели, да еще в январе, провернули эту грандиозную работу. Получалось, что они прочитали презентации под названием «мастер-план», которые Комитет получил от ТОО «Култау и К», прочитали предыдущие корректировки генерального плана, скопировали оттуда пару абзацев, обновили таблицы по количеству официальных посетителей и полученных доходов за последние три года, и сделали грандиозный по глубине и оригинальности вывод:
«Для дальнейшего улучшения работы Иле-Алатауского ГНПП необходимо дальнейшее усиление борьбы с нарушениями природоохранного законодательства, охраны лесного фонда и животного мира, пополнение материально-технической базы и более тесное сотрудничество с научными организациями, особенно в части изучения и сохранения биологического разнообразия. В целях устойчивого развития экологического туризма на территории Иле-Алатауского ГНПП необходимо внедрение новой формы модели управления Иле-Алатауского ГНПП».
В чем заключается эта новая форма управления, какие требования к арендатору, какие выгоды и риски она принесет, — этого в публичном документе не отражено. Как и нет того, ради чего затевалась работа, и содержалось в требованиях технического задания, а именно: ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ТЕКУЩИХ ОБЪЕКТОВ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ и сданных в аренду участков с картами и схемами, и корректировки затрат на поддержание инфраструктуры. Именно на проведении этой детальной инвентаризации и настаивали эксперты в ходе консультаций с Комитетом и руководством национального парка в 2018-2019 годах, так как в предыдущем отчете ТОО «ЦДЗ и ГИС «Терра» был только перечень компаний и размеры участков. По признанию разработчиков, у них в 2017 году не было возможности осмотра и оценки состояния этих 107 объектов, соответственно, сложно было сказать, используются ли они по прямому назначению, и насколько новые лоты и инвесторы смогут с ними конкурировать.
В мае 2020 года, когда стало известно о тендере, всплыли презентации ТОО «Култау и К», и я написала запрос в Комитет и попросила разъяснений, где можно официально ознакомиться с данными документами и когда их обсуждали, на что получила ответ: «нами, совместно с Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и АО «НК «Kazakh Tourism» был изучен международный опыт ряда стран (США, Андорры, Австралии и др.) С учетом их опыта в 2019 году был разработан и УТВЕРЖДЕН мастер-план развития экологического туризма в Иле-Алатауском ГНПП. Проведение общественных слушаний по Мастер-плану развития экологического туризма национального парка действующим законодательством не предусмотрено. Согласно мастер-плана развития экологического туризма была проведена корректировка генерального плана Иле-Алатауского государственного национального природного парка и объявлен тендер на предоставление участков в долгосрочное пользование для развития туризма».
В чем абсурд данного ответа? Корректировки генерального плана версии 2020 года делают на основе мастер-плана, формат которого не регулируется ни методически, ни в нормах законодательства, который к тому же не опубликован и не подписан. Или, возможно, его вообще нет. На сайте парка содержится только сама «корректировка», которая вызывает у меня много вопросов.
В итоге весной 2020 года, когда ТОО «Култау и К», не имеющее никакой истории в реализации инфраструктурных проектов, под гарантии заемных средств и только на основе презентаций мастер-плана (а по сути картинок) и скромных расчетов необходимых инвестиций, которые впрочем менялись от одной версии к другой, выиграло новый тендер одним лотом сразу на 35 объектов (11 из которых по сути гостиницы) и земли площадью более 35 га, часть которых находится при этом на территории Медеуского района г. Алматы.
Именно качеством этого проектного предложения, его безальтернативностью и странной несогласованностью с другими проектами по обустройству троп и полным отсутствием предварительных обсуждений были недовольны экологические активисты и простые люди, которые узнали об итогах тендера в период карантина. Даже при беглом анализе плана обустройства поляны в ущелье Аюсай, где на прошлой неделе вдруг было начато спешное строительство, видно, что разработчики мастер-плана не понимают реальный масштаб и пытаются запихнуть туда множество взаимоисключающих объектов без какой-либо оценки антропогенной нагрузки на эту территорию. Глэмпинги (мини-отели), палаточный лагерь, визит-центр с огромной парковкой и туалетами, место для автофургонов, музей и амфитеатр заполнили все пространство и не оставили посетителям шанса просто насладиться природными ландшафтами. К тому же на этой же территории планируется строительство селезащитной дамбы, и как эти проекты будут сочетаться, не понятно.
Вообще тема оценки рекреационных нагрузок очень болезненна для национальных парков. Расчёт допустимой рекреационной нагрузки и рекреационной ёмкости территорий очень важен и служит базой для зонирования и распределения туристических объектов по территории парка.
Именно поэтому в требованиях к новой корректировке генерального плана 2020 года была необходимость провести оценку и предложить мероприятия по устранению негативного последствия антропогенной деятельности (рекреационная нагрузка), включая учет углеродного следа от автомобильных и других источников загрязнения ИА ГНПП, чего, впрочем, не было сделано.
Последние оценки рекреационной нагрузки на тропы содержатся в отчетах «ЦДЗ и ГИС «Терра» и по состоянию на 2017 год составляли 35 тысяч человек ежегодно. В этом же отчете авторы отмечали, что рекреационные нагрузки зависят от ряда экологических факторов и должны определяться отдельно для каждого типа ландшафта, имеющегося на территории ГНПП и представляющего природные комплексы с различной степенью устойчивости к ним. По данным отчетов в 2017 году Иле-Алатауский ГНПП посетило 135 400 человек, в 2018 – 205 676 человек, в 2019 г. – 288 286 человек. Понятно, что не все эти люди воспользовались тропами, и не все из них являлись по факту экотуристами, но даже учитывая это, очень странно видеть в мастер-плане, представленном ТОО «Култау и К», раздутые цифры прогнозы роста по посетителям до 5 млн человек в год, и это без расчетов антропогенного воздействия и механизмов по закрытию тех или иных участков парка при превышении нагрузки.
Именно из-за отсутствия полного понимания состояния объектов и инфраструктуры, находящихся в частных руках на правах аренды участков, а также методик расчета рекреационной нагрузки и четких правил ее регулирования, в начале 2019 года экспертами было внесено предложение приостановить выдачу участков в аренду, и Комитет лесного хозяйства и животного мира объявил мораторий.
Может быть, у парка не хватало ресурсов для проведения текущего туристического сезона? Навряд ли. В корректировке генерального плана по состоянию на июль 2017 года ТОО «ЦДЗ и ГИС «Терра» оценили затраты на благоустройство территории в сумму 180 тыс. тенге (саженцы и таблички) плюс 1 050 тыс. тенге требовалось на беседки, скамейки и прочую инфраструктуру для отдыха туристов на маршрутах в расчете на пять лет. В прошлые годы акимат Алматы и спонсоры уже размещали таблички, скамейки и беседки за счет городского и частных бюджетов. Также, только по данным корректировки генплана в 2019 году официально парк за один год получил более 99,7 млн дохода, т.е. по сути средства на все эти поддерживающие работы по развитию экотуризма он мог тратить со своего спецсчета.
Сама система тендеров на долгосрочную аренду в национальных парках уже много лет подвергается критике со стороны экспертного сообщества. Она вызывает много вопросов и у компаний, заинтересованных в продвижении экотуризма из-за отсутствия прозрачности и четких требований к проектам инвесторов по соблюдению рекреационных нагрузок, стандартов качества и строгих экологических норм обустройства и эксплуатации объектов. Нашли ли мы доказательства их эффективности во всех заказанных Комитетом лесного хозяйства и охотничьего мира документах? Я не нашла. Надежд, что сами авторы дадут разъяснения, тоже нет, так как Комитет не считает нужным выносить подобные документы на публичное обсуждение или проводить его экспертизу.
Гарантийный срок по этому творению ТОО «ҚАЗАҚ ЖОБАЛАУ ҚҰРЫЛЫС» составляет 12 месяцев, может быть, мы через общественный запрос потребуем подрядчика переделать эту работу, чтобы она соответствовала даже минимальным требованиям к документам оценки и планирования территорий? А компетентные органы должны разобраться с теми, кто подписывает приемку таких документов. Я же с другими активистами буду требовать моратория на все работы по данному тендеру, его отмены и пересмотра подходов по развитию экотуризма в наших с вами парках, так как никто не гарантирует, что подобные тендеры не произойдут на других территориях.