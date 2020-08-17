Фактор антихрупкости системы образования

Коронакризис показал, что в уязвимом положении в Казахстане находится не только система здравоохранения, но и образования. Международные организации прогнозируют, что несколько месяцев обучения на удаленке приведут к снижению уровня образованности и, соответственно, конкурентоспособности казахстанских детей в будущем. Но возможно ли, что именно кризис придаст нашему школьному образованию новый импульс? И если да, то как?
Чем грозит вынужденный переход на обучение на удалении
5 августа 2020 года представители Всемирного банка в Центральной Азии провели онлайн-брифинг на тему «Образование в Центральной Азии: обучение во время пандемии». Результаты проведенного исследования неутешительны: странам Центральной Азии придется столкнуться со значительными негативными эффектами из-за вынужденного перехода к дистанционному обучению, которое вернее было бы называть «обучением на удалении» (remote education). Дистанционное обучение все-таки требует большой подготовительной работы, включая разработку и внедрение образовательных платформ, адаптацию педагогических методов, обучение учителей методам дистанционного обучения.
Эксперты Всемирного банка прогнозируют, что потери из-за обучения на удалении в течение 5 месяцев для стран Центральной Азии могут быть критическими.
Что важнее, потери в качестве знаний могут привести к долгосрочным последствиям, включая снижение потенциальных доходов и успешности в будущем. Подсчитано, что потеря ожидаемых доходов в течение всей жизни для учащихся в странах Центральной Азии может составить 44 млрд долларов США.
Однако, помимо очевидных негативных эффектов вынужденного и форсированного перехода на дистанционное обучение, выделяется другой – казахстанские учителя оказались своеобразным фактором антихрупкости системы образования, демонстрируя чудеса адаптивности.
Что с компьютерными навыками учителей
Переход на обновленное содержание среднего образования начался в 2015-2016 году. Так как новые методы обучения требовали использования мультимедийных интерактивных возможностей, в последние годы произошло усовершенствование материально-технической оснащенности общеобразовательных школ. Как видно из таблицы 1, с 2015 по 2019 год почти в два раза увеличилось количество компьютерной техники (с 177 до 335 тысяч). Это привело к снижению нагрузки на единицу техники с 15 до 10 человек (хотя, по данным исследования ICILS-2018, в казахстанских школах на один компьютер в среднем приходится 22 человека). За четыре года вдвое выросло количество интерактивного оборудования.
В ходе глубинных интервью с учителями, проведенных в рамках исследования Общественного фонда «PaperLab» при поддержке Фонда Сорос Казахстан (ФСК), выясняется, что за последние годы каждый кабинет в школах (как сельских, так и городских) был оснащен компьютером, на которых учителя разрабатывают поурочные планы. И, хотя сельские учителя более скромны в самооценке своей компьютерной грамотности, в целом, все учителя отмечают, что имеют, как минимум, навыки работы в текстовом и визуальном редакторах.
«Вот в начале у меня были вопросы, я же говорю, я не активный пользователь компьютера, я просто его не люблю. И сколько дома у нас было, я никогда не пользовалась им. Кроме Пасьянса я ничего не умела. Но наше руководство все пыталось нас обучить. И, в принципе, я сейчас уже владею Зумом, конференции сама создаю. Я и печатаю, и в матредакторе работаю. В общем, я очень многое могу сделать. Для меня это какая-то победа. Я всегда, если что-то не получается, обращаюсь напрямую к своим руководителям – завучу, директору».
Переход на дистанционное обучение, в свою очередь, дал более сильный толчок к использованию этих навыков на постоянной основе и их расширению. Несмотря на то, что «обновленка» сама по себе подразумевала разнообразие методов и подходов к обучению, учителя стали пытаться обращаться к непривычным для них формам подачи информации: к готовым видео на видеохостингах, презентациям, виртуальным экспериментам – только во время карантина. При этом для некоторых из них эти возможности стали открытием, и они планируют использовать подобные же подходы и после возвращения в стены школы.
«Я знала, но не представляла, как нужно вести урок, даже если использовать разные программы. И я не понимала, как могу математику вот таким образом преподавать. Если русский язык, я понимаю. Английский язык, тоже так. А вот математику, как я могу достучаться, я вообще не понимала. Когда я провела несколько занятий онлайн и один на один, то вот это новое было для меня».
Как построен процесс обучения
Если говорить о дистанционной технологии, то, как отмечают исследователи в сфере образования, «сам по себе компьютер не меняет педагогической системы обучения. Если в него заложили традиционное обучение (что невозможно!), то компьютер с точностью в 100% воспроизведёт традиционное обучение».
Помимо работы в цифровой среде, дистанционное обучение подразумевает под собой особое построение процесса обучения: разбивка его на блоки с обязательным целеполаганием для каждого блока, четкий алгоритм оценивания и подходящие формы контроля. Что удивительно, казахстанские учителя с ним очень хорошо знакомы, ведь это элементы и «обновленки».
Для каждого занятия и раздела ставятся цели обучения, для оценок разрабатываются четкие критерии. Представитель МОН РК в ходе экспертного интервью для Paperlab отметил, что педагоги, хорошо понявшие принципы обновленного содержания среднего образования, лучше справлялись во время карантина и вынужденного перехода на дистанционное обучение. А учителя, в свою очередь, заметили, что ученики, привыкшие работать в формате «обновленки», были более собранными и подготовленными.
«Вообще, заметно. Дети, которые самостоятельно работают, которые могут работать по «обновленке», сами ищут выход из положения, какие-то варианты решения. Вот как раз-таки эти дети быстро реагируют, когда ты задаешь задание, они быстро ответы присылают. То есть, я вижу, что ребенок учится, ищет, решает».
«Есть учебные задания, то есть как мы это должны сделать. Это какие-то наводящие вопросы, потом объяснение новой темы, если это новая тема, и образец как это делать. И учебные задания, как на уроке номера, так и здесь учебные задания. Заданий немного. Это три-четыре заданий. Не упражнения, а именно задания. В инструкции указано, в какое время, когда мне они должны отправить. В основном работаем через мой ящик. Они мне присылают. Шестой класс разобрался. Все, они знают время, до 6-ти часов они мне отправляют».
По данным исследования TALIS, например, около трети казахстанских учителей испытывают «высокую степень потребности» в обучении касательно обновленных учебных программ и учебников (36,6%), критериального оценивания (30,5%), использованию ИКТ в преподавании (30,2%), то есть фактически чувствуют себя недостаточно компетентными в этих вопросах.
Да и времени полноценно подготовиться к организации дистанционного обучения практически не было, и возможность пройти хотя бы быстрое обучение зависела только от воли администрации школ.
«К примеру, я так поняла, что в 60-й школе очень опытные и сильные информатики, и они сразу начали разработку процесса работы. Во время каникул мы заходили в Зум, сеть не ловила, начала тормозить, и соответственно, школы, где сильная информатизация, сильные информатики, они сразу начали искать выход из положения. Они организовали Классрумы, учителей начали готовить».
«Нет, методом тыка. Вот у нас учитель информатики молодец, завуч наша. Чуть что мы звоним, а они нам помогали. Мы спрашиваем, а они отвечают. А так, чтобы специально обучали, такого у нас не было. Вот лично я сама, находила методом тыка, как я говорю».
Не хватает не только интернета
Об отсутствии интернета в школах, особенно в сельской местности, не говорил только ленивый, но это, к сожалению, далеко не единственная проблема, которая была выявлена во время карантина.
Как показал опыт дистанционного обучения, в школах редко используются цифровые образовательные платформы, которые могли бы облегчить как процесс управления, так и обучения. Как стало известно из глубинных интервью, основным способом взаимодействия во время карантина между учителями и учащимися ожидаемо стал самый популярный среди казахстанцев мессенджер – WhatsApp – что связано с отсутствием работающих образовательных платформ и с низкой скоростью интернета.
Городские учителя отмечали, что при возможности проводили онлайн-уроки посредством Zoom, то есть занятия просто переводились в онлайн-формат. Значительно реже учителя упоминали использование Google Classroom, Yandex.kids, которые представляют собой универсальные платформы, требующие дополнительной адаптации под конкретные дисциплины.
«Основной способ – это Ватсап. Если по ватсапу не выходит, то сама звоню. А Кунделик вначале у нас не грузился, мы сами даже не могли заполнять календарный план. Каждый день мы должны ставить оценки. Я попробовала там прикрепить файлы, но дети замучили вопросами. И я усвоила Гугл форму. Она намного приемлемей и легче. Тем детям, у кого она не открывается, я работу скидываю на ватсап».
Отсутствие эффективных образовательных платформ привело к тому, что нагрузка на учителей повысилась в несколько раз. Во время глубинных интервью педагоги отмечают, что им приходится проводить много индивидуальной работы, с утра и до вечера заниматься приемом и проверкой домашних работ, а затем обеспечением качественной обратной связью. Возможно представить, с какой нагрузкой столкнулись учителя при индивидуальной с каждым учеником, если в классе 30-35 человек! Но тяжелее всего пришлось учителям начальных классов, которые в отличие от предметников должны заниматься с детьми каждый день и оказывать информационную поддержку практически по всем предметам.
Прямо скажем, казахстанские учителя оказались настоящими героями, максимально быстро адаптировавшись к новым условиям, которые, в свою очередь, позволили им усилить свои цифровые и педагогические навыки. Но учителя, хотя и являются ключевыми субъектами в процессе обучения, не могут совершать невозможное при отсутствии интернета, техники, образовательных платформ, качественных учебников и при высокой плотности классов. Этими вопросами сейчас необходимо заняться профильным госорганам.
Как и все другие кризисы, коронакризис был полезен тем, что выявил слабые места в нашей системе образования, а риск второй волны может даже способствовать быстрому принятию важных и давно лежащих на поверхности решений, вроде проведения интернета и разработки цифровых образовательных платформ. Что важно, в глазах населения статус педагога вырос совершенно естественным образом: родители на своем опыте поняли, каково это – учить детей. А это ведь тоже своеобразный плюс.