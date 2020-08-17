Фактор антихрупкости системы образования

В ходе глубинных интервью с учителями, проведенных в рамках исследования Общественного фонда «PaperLab» при поддержке Фонда Сорос Казахстан (ФСК), выясняется, что за последние годы каждый кабинет в школах (как сельских, так и городских) был оснащен компьютером, на которых учителя разрабатывают поурочные планы. И, хотя сельские учителя более скромны в самооценке своей компьютерной грамотности, в целом, все учителя отмечают, что имеют, как минимум, навыки работы в текстовом и визуальном редакторах.

«Вот в начале у меня были вопросы, я же говорю, я не активный пользователь компьютера, я просто его не люблю. И сколько дома у нас было, я никогда не пользовалась им. Кроме Пасьянса я ничего не умела. Но наше руководство все пыталось нас обучить. И, в принципе, я сейчас уже владею Зумом, конференции сама создаю. Я и печатаю, и в матредакторе работаю. В общем, я очень многое могу сделать. Для меня это какая-то победа. Я всегда, если что-то не получается, обращаюсь напрямую к своим руководителям – завучу, директору».

Переход на дистанционное обучение, в свою очередь, дал более сильный толчок к использованию этих навыков на постоянной основе и их расширению. Несмотря на то, что «обновленка» сама по себе подразумевала разнообразие методов и подходов к обучению, учителя стали пытаться обращаться к непривычным для них формам подачи информации: к готовым видео на видеохостингах, презентациям, виртуальным экспериментам – только во время карантина. При этом для некоторых из них эти возможности стали открытием, и они планируют использовать подобные же подходы и после возвращения в стены школы.

«Я знала, но не представляла, как нужно вести урок, даже если использовать разные программы. И я не понимала, как могу математику вот таким образом преподавать. Если русский язык, я понимаю. Английский язык, тоже так. А вот математику, как я могу достучаться, я вообще не понимала. Когда я провела несколько занятий онлайн и один на один, то вот это новое было для меня».

Как построен процесс обучения

Если говорить о дистанционной технологии, то, как отмечают исследователи в сфере образования, «сам по себе компьютер не меняет педагогической системы обучения. Если в него заложили традиционное обучение (что невозможно!), то компьютер с точностью в 100% воспроизведёт традиционное обучение».

Помимо работы в цифровой среде, дистанционное обучение подразумевает под собой особое построение процесса обучения: разбивка его на блоки с обязательным целеполаганием для каждого блока, четкий алгоритм оценивания и подходящие формы контроля. Что удивительно, казахстанские учителя с ним очень хорошо знакомы, ведь это элементы и «обновленки».