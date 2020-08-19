Революционное богатство

Как сказал бы Тоффлер, когда-то предсказавший появление интернета, кабельного телевидения и персонализированных услуг, наблюдаемый нами кризис власти является прямым результатом «эффекта десинхронизации» систем, свидетельствующим, насколько безрассудно мы относимся к одной из самых важных универсалий в жизни, а именно — времени.

У каждой эпохи, каждой общественной системы – свои отношения со временем. Тоффлеры напоминают о трех главных цивилизациях – аграрном, индустриальном и современном наукоемком обществе. Все три фундаментально отличаются своим образом жизни, темпом перемен и критериями истины. Тоффлеры добавляют к ним еще один критерий – структуру богатства. Так, аграрная цивилизация или Первая волна системы богатства, как они ее называют, основывалась на выращивании продуктов и зависела от внешних условий и циклов природы. Вторая волна — на владении природными ресурсами, массовом производстве продуктов, индустриальном подходе и бюрократии. Третья волна богатства – на интеллекте и знаниях, развивающихся в геометрической прогрессии, на которые, в отличие от полезных ископаемых, невозможно наложить монополию.

Что значит «эффект десинхронизации» и как он проявляется в современных условиях? Тоффлеры приводят такую метафору (на примере США начала 2000-х): представьте, что жизнь – скоростное шоссе.

По нему быстрее всего (100 миль в час) несутся бизнес, технологии и финансовые системы.

От них немного отстает гражданское общество в лице активистов, НПО, федераций и ассоциаций (90 м/ч).

За ними – институт семьи (60 м/ч), претерпевший большую трансформацию со времен аграрной и индустриальной эпохи: от многодетной патриархальной семьи до узаконенных гомосексуальных союзов.

В хвосте еле шевелится система образования (10 м/ч).

Замыкают шествие политические структуры (3 м/ч) и законодательная система (1 м/ч).

И тут возникает резонный вопрос – может ли, например, образовательная система, двигающаяся со скоростью 10 миль в час, готовить выпускников для работы в компаниях, чья скорость составляет 100 миль в час? Может ли политический режим, двигающийся еще медленнее или не двигающийся вообще, возглавить перемены?