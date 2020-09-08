Имеет ли смысл страховаться от COVID-19?

В ответ на эпидемию COVID-19 на казахстанском страховом рынке появился новый продукт – страховка на случай госпитализации и/или смерти от КВИ. Генеральный директор Med Invest First Али Нургожаев разбирает потенциальные риски и выгоды этого предложения.
Условия доступной страховки заключаются в выплате страховой суммы в 5 млн тенге в случае смерти от коронавирусной инфекции, и 500 000 тенге – в случае госпитализации. Есть также варианты идентичного пакета, но с меньшей премией (стоимостью страховки) и, соответственно, меньшими выплатами.
На первый взгляд, для страховой компании это очень рискованный проект:
— размер премии (стоимость страховки) не зависит от индивидуальных рисков заражения (характер деятельности – учёба, оффлайн работа, наличие возможности изоляции; сфера занятости – медицина, общепит с прямыми контактами с клиентами либо позиции с дистанционной занятостью; состав семьи и др.), тяжёлого течения (анамнез, текущее состояние здоровья), летального исхода (комплекс критериев).
— прогноза уровня заболеваемости и смертности на ближайшие месяцы просто нет, а значит, невозможно оценить долю конвертации застрахованных в реализовавшиеся страховые случаи;
— политика государства на центральном и местном уровнях в отношении госпитализации не определена (сами критерии госпитализации, доступность коек и т.д.) и динамично изменяется.
В таких условиях при расчётах придётся делать очень сильные допущения, а значит, построить надёжную актуарную модель невозможно. Соответственно, риск выпуска такого продукта для страховой компании очень высокий. Однако, как будет показано далее, риски компании минимизируются Правилами страхования по данному продукту настолько, что проект в целом превращается в хорошую возможность заработка для страховой компании и, на взгляд автора, имеет ограниченную применимость для потребителей.
Инклюзивность такого отсечения и соответствие ратифицированным международным соглашениям, особенно в отношении первых двух пунктов, неоднозначны.
Во-вторых, страховщик вправе отказать в выплате, если до заключения договора застрахованному был диагностирован ряд заболеваний: COVID-19, СПИД/ВИЧ, онкология, сердечно-сосудистые заболевания, патологии сердца и/или сосудов, артериальная гипертензия, хронические легочные заболевания, хронические заболевания почек, хроническая почечная недостаточность, системные заболевания, сахарный диабет, туберкулез, цирроз печени, алкоголизм.
Под эти критерии попадают несколько миллионов населения Казахстана, особенно в части «сердечно-сосудистые заболевания, … артериальная гипертензия».
В-третьих, страховщик вправе отказать в выплате, если страховой случай наступил напрямую или косвенно вследствие заболеваний, имеющихся у застрахованного до заключения договора.
Это достаточно нечёткая формулировка: как показывает международная практика, зачастую при вскрытии погибших от COVID-19 обнаруживаются дополнительные изменения, указывающие на то, что коронавирус послужил триггером обострения и утяжеления имевшихся ранее заболеваний. Есть мнение, что большую часть смертей, обусловленных COVID-19, можно трактовать как «косвенно произошедшие вследствие ранее имевшихся заболеваний». Кроме того, не совсем ясны перспективы доказательства достоверных причинно-следственных связей в условиях затруднённых процедур вскрытия. Таким образом, здесь, как и по ряду других пунктов Правил страхования, заложено достаточное пространство для манёвра страховщика.
В-четвёртых, цитата: «страховщик вправе досрочно прекратить договор страхования», без каких-либо дополнительных условий.
Данный пункт вызывает чрезвычайное удивление, тем более, что в Статье 17 Правил «Условия прекращения договора страхования» вышеупомянутое положение подтверждено следующей формулировкой: «Договор страхования прекращает свое действие в случаях: … 2) досрочного прекращения договора страхования». По сути, этот пункт оставляет возможность массового отзыва договоров страховщиком и практически исключает риски для страховщика в случае серьёзной второй волны.
Также следует отметить, что наличие в опубликованных на веб-сайте Правилах орфографических ошибок несколько снижает кредит доверия.
С точки зрения страховой компании можно упрощённо сформулировать, что при просчитанных рисках (и, соответственно выверенном соотношении между размером премий и объёмами/размерами выплат) розничное страхование окупается при большом количестве договоров («вале») и низких операционных расходах. В условиях заключения договора и оплаты в режиме онлайн, уровень операционных расходов действительно обещает быть низким, а с учётом вышеперечисленных условий, предприятие в целом может оказаться достаточно выгодным.
Вывод для потенциального потребителя продукта (населения) – необходимо внимательно читать как договор страхования, так и Правила. Ведь при онлайн-заключении ответственность за понимание условий и соответствие критериям ложится полностью на страхуемого. А вот выплата будет производиться при всех описанных ограничениях. В этом, похоже, и заключается суть продукта.