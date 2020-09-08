Имеет ли смысл страховаться от COVID-19?

Условия доступной страховки заключаются в выплате страховой суммы в 5 млн тенге в случае смерти от коронавирусной инфекции, и 500 000 тенге – в случае госпитализации. Есть также варианты идентичного пакета, но с меньшей премией (стоимостью страховки) и, соответственно, меньшими выплатами.

На первый взгляд, для страховой компании это очень рискованный проект:

— размер премии (стоимость страховки) не зависит от индивидуальных рисков заражения (характер деятельности – учёба, оффлайн работа, наличие возможности изоляции; сфера занятости – медицина, общепит с прямыми контактами с клиентами либо позиции с дистанционной занятостью; состав семьи и др.), тяжёлого течения (анамнез, текущее состояние здоровья), летального исхода (комплекс критериев).

— прогноза уровня заболеваемости и смертности на ближайшие месяцы просто нет, а значит, невозможно оценить долю конвертации застрахованных в реализовавшиеся страховые случаи;

— политика государства на центральном и местном уровнях в отношении госпитализации не определена (сами критерии госпитализации, доступность коек и т.д.) и динамично изменяется.

В таких условиях при расчётах придётся делать очень сильные допущения, а значит, построить надёжную актуарную модель невозможно. Соответственно, риск выпуска такого продукта для страховой компании очень высокий. Однако, как будет показано далее, риски компании минимизируются Правилами страхования по данному продукту настолько, что проект в целом превращается в хорошую возможность заработка для страховой компании и, на взгляд автора, имеет ограниченную применимость для потребителей.