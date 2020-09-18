Полоса возмущений

На проспекте Суюнбая в Алматы появилась выделенная полоса для общественного транспорта. Вскоре подоспела петиция от возмущенных автомобилистов с требованием ее убрать, поскольку теперь они опаздывают на работу из-за пробок. В ответ появилась петиция с просьбой оставить полосу ОТ. Неизвестно, чем завершится эта борьба петиций, но пока специалист по транспортному планированию и городскому транспорту Роман Барабанов рассказывает о том, почему автобусная полоса все же нужна на этом оживленном проспекте.
Геометрия
Начнем с простой геометрии. 3 обычные легковые машины занимают столько же места, сколько один стандартный 12-метровый автобус. В одну машину помещается максимум 5 человек, в один автобус уже 90. Если все 90 пассажиров пересядут в автомобили, то они займут 18 автомобилей или столько же места, сколько потребовалось бы для 6 автобусов или для 540 человек.
Городская среда и транспортная политика
Городское пространство ограничено, поэтому в своей транспортной политике город должен предоставлять больший приоритет тому транспорту, который наиболее эффективно использует ценное городское пространство и находится при этом в постоянном движении. Также город должен стимулировать переход с частных автомобилей на общественный транспорт для большей экономии земельных ресурсов, снижения количества выбросов, снижение количества ДТП и, как следствие, для снижения расходов на здравоохранение.
Проспект Суюнбая
В среднем здесь 3 полосы в каждом направлении, среднее количество маршрутов общественного транспорта - 15. Количество автобусов на маршрутах — в среднем 18 единиц. Средняя вместимость автобусов в районе 75 человек. Итого 20 000 человек. Давайте представим, что будет если добавить хотя бы 2000 машин к потоку на Суюнбая? А если 4000?
Не улучшая комфорт общественного транспорта и не уменьшая интервал движения мы будем постоянно увеличивать количество автомобилей в городе и вынуждать горожан приобретать их, и ничего кроме пробок, в которых общественный транспорт стоит вместе с частным, мы не получим.
Выделенная полоса по проспекту Суюнбая позволяет решить ряд задач:
1. Наконец-то связать район Алматы - 1, аэропорта и РВ – 90 быстрым общественным транспортом.
2. Напрямую связать вокзал Алматы -1 и станцию метро «Райымбек батыр», тем самым обеспечив максимально быструю и удобную пересадку и максимально быстрое соединение с центром города. После завершения строительства станций и второй очереди БРТ, можно будет связь западную границу города с южной.
3. Снять часть нагрузки с автомобильного трафика на проспектах Сейфуллина и Суюнбая, начиная от района вокзала Алматы -1, а также снять часть нагрузки с маршрутов, следующих по Сейфуллина. Не секрет, что на вокзал Алматы -1 пребывает очень много пригородных маршрутов и такси, часть такси при этом уходит дальше в город как раз через проспекты Суюнбая и Сейфуллина в виду отсутствия других альтернатив и большего количества клиентов.
Быстрый и дешевый общественный транспорт составит прекрасную конкуренцию такси и частному автотранспорту, а также поможет в долгосрочной перспективе снизить количество транспортных заторов.
4. Не ждать КТЖ с их постоянно зависающим проектом второго железнодорожного пути от вокзала Алматы – 1 до вокзала Алматы -2.
Что еще нужно для успешного функционирования выделенных полос?
1. Запуск автобусов – гармошек от вокзала Алматы - 1 до станции метро «Райымбек батыр» с проведением широкой предварительной информационной кампании.
2. Усиление контроля за нарушителями разметки, которые пользуются выделенными полосами без спецразрешения.