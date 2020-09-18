Полоса возмущений

Геометрия

Начнем с простой геометрии. 3 обычные легковые машины занимают столько же места, сколько один стандартный 12-метровый автобус. В одну машину помещается максимум 5 человек, в один автобус уже 90. Если все 90 пассажиров пересядут в автомобили, то они займут 18 автомобилей или столько же места, сколько потребовалось бы для 6 автобусов или для 540 человек.

Городская среда и транспортная политика

Городское пространство ограничено, поэтому в своей транспортной политике город должен предоставлять больший приоритет тому транспорту, который наиболее эффективно использует ценное городское пространство и находится при этом в постоянном движении. Также город должен стимулировать переход с частных автомобилей на общественный транспорт для большей экономии земельных ресурсов, снижения количества выбросов, снижение количества ДТП и, как следствие, для снижения расходов на здравоохранение.

Проспект Суюнбая

В среднем здесь 3 полосы в каждом направлении, среднее количество маршрутов общественного транспорта - 15. Количество автобусов на маршрутах — в среднем 18 единиц. Средняя вместимость автобусов в районе 75 человек. Итого 20 000 человек. Давайте представим, что будет если добавить хотя бы 2000 машин к потоку на Суюнбая? А если 4000?

Не улучшая комфорт общественного транспорта и не уменьшая интервал движения мы будем постоянно увеличивать количество автомобилей в городе и вынуждать горожан приобретать их, и ничего кроме пробок, в которых общественный транспорт стоит вместе с частным, мы не получим.

Выделенная полоса по проспекту Суюнбая позволяет решить ряд задач:

1. Наконец-то связать район Алматы - 1, аэропорта и РВ – 90 быстрым общественным транспортом.

2. Напрямую связать вокзал Алматы -1 и станцию метро «Райымбек батыр», тем самым обеспечив максимально быструю и удобную пересадку и максимально быстрое соединение с центром города. После завершения строительства станций и второй очереди БРТ, можно будет связь западную границу города с южной.

3. Снять часть нагрузки с автомобильного трафика на проспектах Сейфуллина и Суюнбая, начиная от района вокзала Алматы -1, а также снять часть нагрузки с маршрутов, следующих по Сейфуллина. Не секрет, что на вокзал Алматы -1 пребывает очень много пригородных маршрутов и такси, часть такси при этом уходит дальше в город как раз через проспекты Суюнбая и Сейфуллина в виду отсутствия других альтернатив и большего количества клиентов.

Быстрый и дешевый общественный транспорт составит прекрасную конкуренцию такси и частному автотранспорту, а также поможет в долгосрочной перспективе снизить количество транспортных заторов.

4. Не ждать КТЖ с их постоянно зависающим проектом второго железнодорожного пути от вокзала Алматы – 1 до вокзала Алматы -2.

Что еще нужно для успешного функционирования выделенных полос?

1. Запуск автобусов – гармошек от вокзала Алматы - 1 до станции метро «Райымбек батыр» с проведением широкой предварительной информационной кампании.

2. Усиление контроля за нарушителями разметки, которые пользуются выделенными полосами без спецразрешения.