Двойные стандарты традиционализма?

Редакция Власти
На прошлой неделе стало известно, что правоохранительные органы расследуют уголовное дело из-за танца в юрте на высоких каблуках. Танцевал хореограф Алишер Султанбекулы, а пожаловалась на него группа из 20 депутатов во главе с Саматом Мусабаевым, который по итогам этого года должен получить звание главного поборника «традиционных ценностей» в придачу к уже имеющимся у него государственным наградам.
Мусабаева оскорбило в музыкальном видео все: и то, что главный герой в нем — парень (депутат позволил себе оскорбительное выражение в его адрес), и то, что действие происходит в юрте, а вокруг накрыты столы.
Та же песня Кайрата Баекенова и группы «Формат» была саундтреком «Келинки Сабины» — фильма, где актер Нуртас Адамбай переодевался в женскую одежду для исполнения главной роли. Сейчас Адамбай — такой же ярый поборник «традиционных ценностей», как и Мусабаев. Их обоих «Келинка Сабина» не смущает и они не требуют ее удаления из архивов интернета и наказания авторов (то есть наказания самого себя в случае с Адамбаем).
Не смутил депутата Мусабаева и его коллег и недавний клип на песню «Айдахар» группы «Ирина Кайратовна», в котором на фоне юрты танцуют полуголые мужчины. Вероятно, потому, что группа в фаворе у отдельных представителей властей и депутаты не могут этого не знать.
Могут они знать и чувствовать и другое — государство одновременно открыто и скрыто поддерживает их активную борьбу за «традиционные семейные ценности».
Музыкальное видео Алишера Султанбекулы, например, нашла время прокомментировать министр культуры и информации Аида Балаева. На другие композиции у министра времени по какой-то причине не нашлось.
Стремительно, всего через несколько минут после того как петиция за «запрет ЛГБТ-пропаганды» набрала 50 тысяч подписей, то же Минкультуры отчиталось о начале работы по ее рассмотрению. Произошло это в воскресенье вечером, и реакция Минкульта не могла не восхитить.
Депутат Мусабаев и несколько его консервативных коллег — участники рабочей группы при Минкульте, которая сейчас рассматривает петицию. Правозащитники, тоже приглашенные к участию в ней, свои оценки давно дали — петиция содержит дискриминационные нормы и в принципе не должна была рассматриваться. Ее авторы — сторонники теорий заговора и антиваксеры из «Союза родителей Казахстана» — прямо апеллируют к опыту соседней России, которая активно репрессирует ЛГБТИК+ людей.
Эти репрессии удобны, поскольку построены на теме семейных ценностей, национальных традиций и противостояния чуждому. Они вполне могут сплотить тех, кого многие годы из телевизора пугают «ЛГБТ-пропагандой», в реальности не существующей. Дискриминация группы людей, за которых мало кто захочет заступиться, выглядит не так пугающе для тех, кто не относит себя к меньшинствам.
Но дискриминация всегда начинается с малых шагов, прежде чем привести к широким репрессиям. Их всегда можно обосновать и объяснить, но их последствия будут губительны на множестве уровней — от ухудшения инвестиционного климата страны до отъезда тех, кто не готов жить в обществе, где одна группа подвергается открытому и законодательно обоснованному преследованию.
Дело по факту танца Алишера Султанбекулы и петиция «против ЛГБТ-пропаганды» — не первые попытки дискриминации ЛГБТИК+ людей даже в этом году. Первые инициативы этой весной не прошли. Новые не должны пройти также.
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