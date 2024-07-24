Двойные стандарты традиционализма?

Не смутил депутата Мусабаева и его коллег и недавний клип на песню «Айдахар» группы «Ирина Кайратовна», в котором на фоне юрты танцуют полуголые мужчины. Вероятно, потому, что группа в фаворе у отдельных представителей властей и депутаты не могут этого не знать.

Могут они знать и чувствовать и другое — государство одновременно открыто и скрыто поддерживает их активную борьбу за «традиционные семейные ценности».

Музыкальное видео Алишера Султанбекулы, например, нашла время прокомментировать министр культуры и информации Аида Балаева. На другие композиции у министра времени по какой-то причине не нашлось.

Стремительно, всего через несколько минут после того как петиция за «запрет ЛГБТ-пропаганды» набрала 50 тысяч подписей, то же Минкультуры отчиталось о начале работы по ее рассмотрению. Произошло это в воскресенье вечером, и реакция Минкульта не могла не восхитить.