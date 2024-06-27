Анастасия Тарасова, управляющий директор театра ARTиШОК, специально для Власти
Российский драматург Светлана Петрийчук и режиссерка Женя Беркович уже 13 месяцев находятся в СИЗО, их обвиняют в оправдании терроризма. ARTиШОК совместно с Властью публикует аудиоверсию пьесы «Финист ясный сокол». Директор театра Анастасия Тарасова в своей колонке рассказывает о том, как театральное сообщество, и не только оно, поддерживает Петрийчук и Беркович.
«Давайте сделаем фотографию для Светы!» Наша актриса Софья Гордеева собирает всех перед показом спектакля «Мушкетеры.Perdeler» пока мы в костюмах и гриме. Софа регулярно отправляет Свете письма в СИЗО Печатники, благо электронная система Prison Mail online работает оперативно и без сбоев. Вот они: Кардинал, Миледи, Мушкетеры, Констанция, Королева, Бэкингем – персонажи, которых придумал Александр Дюма в 1844 году, но которые благодаря Свете на сцене алматинского театра ARTиШОК в 2024 живут немного отличной от романа жизнью. Все потому, что драматург Светлана Петрийчук, создавая инсценировку для постановки, внимательно смерила параметры «пространство и время» относительно нынешней повестки и новой этики сделала свои авторские ремарки.
Мы вместе создавали спектакль, как раз после трагических Январских событий. Рефлексировали на тему этого странного короткого двоевластия в стране, двух армий, кто у нас «король», кто «кардинал», кто «мушкетёры». Во время работы над премьерой в апреле 2022 года пришла новость, что Свете дали в России «Золотую маску» как лучшему драматургу за пьесу «Финист Ясный сокол» – а это, считай театральный Оскар за сценарное мастерство. Мы выпускали спектакль с лучшим профи в современной драматургии – это ли не счастье и предел мечтаний любой команды!
Параллельно Света включилась в работу с нашими студентами актерско-режиссерского курса, и стала вести «Основы драматургии». Я искренне считаю, что это великий предмет для изучения человечества со времен древних греков, которые и подарили нам театр. Драматургия – наука о людских конфликтах, их истоках, это математика отношений, где всегда есть начало-середина-конец, где есть генеральное событие, которое навсегда меняет главного героя. И если ты разъял эту формулу, то неважно, снимаешь ли ты кино, делаешь спектакль или ругаешься с мужем – тебе более-менее все понятно. Из точки А в точку Б – можно предвидеть свой путь. Избежать его – вряд ли, но не вопрошать, как так случилось – это точно.
Важно сказать, что несколько драматургических работ студентов по итогам Светиных занятий были отмечены профессиональным сообществом – пьесы вошли в шорт лист независимого фестиваля драматургии «Любимовка», читки которого проходят по всему миру, в шорт лист фестиваля современной драматургии «Драма.KZ», были изданы в казахстанском литературном журнале «Дактиль», звучали на Драмарафоне в Алматы.
В прошлом году мы всем театром были на майских праздниках в Ташкенте и на обратном пути в поезде узнали, что Света Петрийчук и Женя Беркович задержаны в Москве по обвинению в оправдании терроризма за создание пьесы и режиссуру спектакля «Финист ясный сокол» - того самого золотомасочного текста, который сулил авторам только славу и признание.
Если и говорить тут про законы драматургии – это было всем событиям событие. Для читателя, не близкого к современным пьесам и театральной индустрии важно пояснить – «Финист ясный сокол» рассказывает историю, основанную на реальных фактах, про девушек, которые познакомившись по интернету были завербованы участниками террористических организаций в Сирии. Героини пьесы уезжали из России и выходили там замуж. Пьеса базируется на материалах уголовных дел по статье «пособничество терроризму».
Света и Женя в СИЗО, девушкам предъявлено обвинение, мера пресечения «заключение под стражу». Хронология беспрецедентного театрального дела расписана по минутам в десятках, если не в сотнях медиа. Очевидный политический контекст дела на фоне продолжающейся войны и тотальное уничтожение всех вариантов гражданского сопротивления, даже потенциальных.
В Алматы, где горы словно защищают тебя от всего внешнего мира, ты вдруг сталкиваешься с тем, что твоя коллега и партнер, с которой ты вчера стояла на одной сцене, попала в тюрьму за пьесу, за спектакль, за творческий акт, за художественную форму. За то, что кому-то захотелось и придумалось. Этот кто-то, как драматург вертит колесом событий, повышая градус истории и на целый год подвешивая концовку, которую никто не может предсказать.
13 месяцев девушки провели в СИЗО, и не нужно более красноречивых примеров для того, чтобы система изобретательно демонстрировала всему творческому миру свои рычаги.
Есть ли у тебя рычаг в ответ – конечно же, нет. Есть только огромное информационное пространство, в котором каждый может найти возможность. Выразить солидарность, не молчать. Русскоязычное театральное сообщество с одной стороны оказалось разобщено войной, с другой стороны сплотилось в такие маленькие очаги сопротивления в разных странах. Ни на секунду не ослабевало внимание к девушкам в СИЗО, несмотря на самые драматичные ежедневные новости – бунт Пригожина, его взорванный самолет, обстрелы Белгорода, обстрелы Одессы и Харькова, смерть и похороны Навального, теракт в Крокус сити холле. За это время пьеса «Финист ясный сокол» была переведена на 13 языков, издана в трех издательствах и скоро будут еще три, в Греции состоялась премьера спектакля, пьеса была прочитала 40 раз от Стокгольма до Мельбурна. Вся подробная хронология Финиста собрана с телеграм канале, который самым подробным образом ведет муж Светы Юра Шехватов.
Алматы стал одной из важнейших точек в этой кампании. В театре ARTиШОК мы провели целый марафон из читок, фактически каждый месяц представляя пьесу в разных актерских составах и городских пространствах. Большая и Малая сцены театра, театральная кофейня, пространство Трансформа, мастерская художника Марата Бекеева, книжный фестиваль Book Fest в магазине Меломан, галерея Dump Gallery в рамках выставки фотографа Маши Гордеевой, читка на казахском языке, читка в которой приняли участие только зрители театра. Мы сказали себе - будем делать то, что можем - выходить на сцену даже если в зрительном зале сидит один человек. Но нужно отметить, что такой ситуации за все читки не было никогда – случилась не только цеховая актерская солидарность, но и большая зрительская. За последние пару лет в Алматы можно было посмотреть три спектакля по пьесам Светы: «Во всем виноват Вайнштейн», «Розовый шум» и «Мушкетеры.Perdeler». Сложилась любовь и взаимность аудитории с драматургом. На читки приходили ученики Светы из Открытой Литературной Школы Алматы, регистрировались люди, которые переехали в Алматы из-за войны, коллеги, которые раньше работали с ней в российских театральных и казахстанских кинопроектах. Огромное количество зрителей приходило по несколько раз. А теперь спросите меня, как можно организовать мирную акцию солидарности и протеста? С помощь пьесы. Основы драматургии.
20 мая начался сам суд. Обвинение, которое следствие формулировало целый год звучит крайне абсурдно и уже разобрано на цитаты:
Если открыть саму пьесу «Финист ясный сокол», которую мы за эти месяцы буквально выучили наизусть, то там полного этого документального, протокольного, безжизненного, обличающего человека текста. Как будто мир сохранил только одну сторону – сторону Обвинения, которая сегодня претендует на звание главного героя.
Но главного героя невозможно назначить, им становиться только тот, кто карабкается. Из точки А в точку Б.
Света, Женя, адвокаты, люди, которые приходят на суды, люди, которые приходят на читки, Юра, издательства, переводчики, свидетели защиты, эксперты, коллеги, друзья, родные – этого здравого смысла количественно и качественно больше. Его нужно продолжать накапливать. Для закона жанра, где добро побеждает зло.
В рамках ежемесячных читок в поддержку драматурга Светланы Петрийчук и режиссерки Жени Беркович ARTиШОК совместно с Властью публикует аудиоверсию пьесы «Финист ясный сокол».
Пьесу читали: Софья Гордеева, Улжан Алпысбай, Айганым Рамазан, Виктория Мухамеджанова, Анастасия Тарасова, Салим Балгазин, Евгений Игнатов.
Звукорежиссер [ИМЯ ИЗЪЯТО]
Поддержите журналистику, которой доверяют.