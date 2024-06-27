Параллельно Света включилась в работу с нашими студентами актерско-режиссерского курса, и стала вести «Основы драматургии». Я искренне считаю, что это великий предмет для изучения человечества со времен древних греков, которые и подарили нам театр. Драматургия – наука о людских конфликтах, их истоках, это математика отношений, где всегда есть начало-середина-конец, где есть генеральное событие, которое навсегда меняет главного героя. И если ты разъял эту формулу, то неважно, снимаешь ли ты кино, делаешь спектакль или ругаешься с мужем – тебе более-менее все понятно. Из точки А в точку Б – можно предвидеть свой путь. Избежать его – вряд ли, но не вопрошать, как так случилось – это точно.

Важно сказать, что несколько драматургических работ студентов по итогам Светиных занятий были отмечены профессиональным сообществом – пьесы вошли в шорт лист независимого фестиваля драматургии «Любимовка», читки которого проходят по всему миру, в шорт лист фестиваля современной драматургии «Драма.KZ», были изданы в казахстанском литературном журнале «Дактиль», звучали на Драмарафоне в Алматы.

В прошлом году мы всем театром были на майских праздниках в Ташкенте и на обратном пути в поезде узнали, что Света Петрийчук и Женя Беркович задержаны в Москве по обвинению в оправдании терроризма за создание пьесы и режиссуру спектакля «Финист ясный сокол» - того самого золотомасочного текста, который сулил авторам только славу и признание.

Если и говорить тут про законы драматургии – это было всем событиям событие. Для читателя, не близкого к современным пьесам и театральной индустрии важно пояснить – «Финист ясный сокол» рассказывает историю, основанную на реальных фактах, про девушек, которые познакомившись по интернету были завербованы участниками террористических организаций в Сирии. Героини пьесы уезжали из России и выходили там замуж. Пьеса базируется на материалах уголовных дел по статье «пособничество терроризму».