Аполитичные рассуждения

Приказ, в который минкульт предлагал внести поправки, регламентировал выдачу прокатных удостоверений (ПУ) всем фильмам, выходящим в прокат в Казахстане. С 2019 года получение ПУ носило уведомительный характер и оформлялось в электронном виде через egov. Достаточно было заполнить необходимые поля с информацией о фильме и отправить заявку.

Если поправки минкульта были бы приняты, то специальная комиссия из представителей уполномоченного органа в сфере кинематографии и администрации президента Казахстана стала бы просматривать фильмы перед выдачей прокатного удостоверения.

Первый вопрос, который у меня возник: а судьи кто? Второй: в любой комиссии в Казахстане окажется родственник или друг, как будут защищены правообладатели от произвола и коррупции?

Мы прекрасно помним, как по личному распоряжению экс-министра культуры Абаева отменили показ в кинотеатрах анимационного фильма «Базз Лайтер» из-за поднятой режиссером и актером Нуртасом Адамбаем шумихи в соцсетях и петиции, собравшей 30 тысяч подписей.

Недавно очередную петицию создала одиозная Багила Балтабаева, назвав ее «против «пропаганды ЛГБТ», она стремительно преодолела порог в 50 тысяч подписей - как сообщалось в СМИ, не без задействования административного ресурса.

Мне бы не хотелось, чтобы выдачей прокатных удостоверений фильмам вообще занималась комиссия, и тем более, чтобы решения о прокате принимали такие зашоренные персоны, как Нуртас и Багила и им подобные.