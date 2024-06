К вопросу об экологической этике

Экологическая этика сформировалась как новая дисциплина философии в 1970-х года в противовес традиционному антропоцентризму. До антропоцентрического поворота в философии преобладали космоцентрическое и теологическое направления мысли. Если ранние мировоззрения понимали природу и человека как нечто единое и синкретичное, то с утверждением религиозного способа мышления представление о природе существенно меняется. Несмотря на то, что космо-, тео- и антропоцентрическое мировоззрения характерны для разных исторических периодов, а экологический кризис связывается в основном с индустриализацией конца XIX века, профессор истории Университета Калифорнии Линн Уайт в 1966 году выдвинул тезис о том, что именно христианство (теоцентризм) является источником современных экологических вызовов.

Через год его статью The Historical Roots of Our Ecologic Crisis опубликовал журнал Science. Ее основная идея в том, что христианство разделило жизнь на вечную и мирскую. В этой жизни Бог царствует над природой, а природа существует во благо человека. Со временем у человека формируется временщическое отношение к природе, которое измеряется человеческой жизнью. Если природа — божье проявление, которое он создал, чтобы люди пользовались ею, то христианство и другие религии проложили путь к антропоцентризму, как причине экологического кризиса. Тогда в экологической этике мировоззрения можно разделить на синкретичное, религиозно/антропоцентричное и биоцентричное. Биоцентризм как новое направление ХХI века критикует антропоцентризм, укрепляет экологическое сознание и поднимает вопрос об ответственности за нечеловеческие существа и будущее жизни на земле.