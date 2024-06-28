К вопросу об экологической этике

Центр современной культуры YEMAA открыл прием заявок на участие в третьей летней резиденции для художников YEMAA Artist Residence в Атырау, реализуемой в рамках проекта Caravan of knowledge в партнерстве с компанией «Шеврон». Она посвящена исследованию параллелей между большими данными и большой водой через призму био-арта и экологической повестки, которая с каждым годом вызывает все больше беспокойства.

Стоит отметить, что рефлексировать на тему уязвленного положения natura vida художники стали еще столетие назад, столкнувшись с первыми последствиями экологического кризиса.

Адия Рамазанова, магистр философии, старший преподаватель кафедры философии Евразийского национального университета, в своем эссе для проекта раскрывает тему взаимосвязи антропоцентризма, экокризиса и становления экоэтики.