К вопросу об экологической этике

Центр современной культуры YEMAA открыл прием заявок на участие в третьей летней резиденции для художников YEMAA Artist Residence в Атырау, реализуемой в рамках проекта Caravan of knowledge в партнерстве с компанией «Шеврон». Она посвящена исследованию параллелей между большими данными и большой водой через призму био-арта и экологической повестки, которая с каждым годом вызывает все больше беспокойства.
Стоит отметить, что рефлексировать на тему уязвленного положения natura vida художники стали еще столетие назад, столкнувшись с первыми последствиями экологического кризиса.
Адия Рамазанова, магистр философии, старший преподаватель кафедры философии Евразийского национального университета, в своем эссе для проекта раскрывает тему взаимосвязи антропоцентризма, экокризиса и становления экоэтики.
Экологическая этика сформировалась как новая дисциплина философии в 1970-х года в противовес традиционному антропоцентризму. До антропоцентрического поворота в философии преобладали космоцентрическое и теологическое направления мысли. Если ранние мировоззрения понимали природу и человека как нечто единое и синкретичное, то с утверждением религиозного способа мышления представление о природе существенно меняется. Несмотря на то, что космо-, тео- и антропоцентрическое мировоззрения характерны для разных исторических периодов, а экологический кризис связывается в основном с индустриализацией конца XIX века, профессор истории Университета Калифорнии Линн Уайт в 1966 году выдвинул тезис о том, что именно христианство (теоцентризм) является источником современных экологических вызовов.
Через год его статью The Historical Roots of Our Ecologic Crisis опубликовал журнал Science. Ее основная идея в том, что христианство разделило жизнь на вечную и мирскую. В этой жизни Бог царствует над природой, а природа существует во благо человека. Со временем у человека формируется временщическое отношение к природе, которое измеряется человеческой жизнью. Если природа — божье проявление, которое он создал, чтобы люди пользовались ею, то христианство и другие религии проложили путь к антропоцентризму, как причине экологического кризиса. Тогда в экологической этике мировоззрения можно разделить на синкретичное, религиозно/антропоцентричное и биоцентричное. Биоцентризм как новое направление ХХI века критикует антропоцентризм, укрепляет экологическое сознание и поднимает вопрос об ответственности за нечеловеческие существа и будущее жизни на земле.
Экологическое сознание возникает в XIX веке. В условиях промышленной революции человек начинает осознавать свое влияние на природу и критиковать эффекты индустриализации. В ХХ веке результаты научных открытий, произведенные военной индустрией, стали коммерциализироваться и применяться в сельском хозяйстве и медицине. Тогда же о грядущем кризисе окружающей среды начали активно говорить экологические движения. Одним из первых экоактивистов, выступавших против использования пестицидов в качестве удобрения, была биолог Рейчел Карсон. О воздействии удобрений на человека, животных и окружающую среду она пишет статьи и рассказывает во время публичных выступлений (книга Тихая весна, 1962). Экологический активизм Рейчел Карсон привел к созданию первых экологических объединений в США и по всему миру. Борьба экодвиженияй за сохранение окружающей среды продолжается до сих пор. Один из ярких примеров – акции на тему климатической справедливости Греты Тунберг.
В экологической этике ведется ряд дискуссий в контексте увеличивающегося населения Земли и ориентации мировой экономики на продолжение роста.
В них обсуждаются проблемы глобального потепления/изменения климата , распределения экологических ресурсов, социальной справедливости, сохранения экосистемы и биоразнообразия, права животных, экономия природных ресурсов, этика потребления и экологическая ответственность. Результаты этих дискуссий ложатся в основу стратегии/целей устойчивого развития всего человечества. На конференции «Планета Земля» в 1992 году все страны ООН приняли «Повестку ХХI века», где наряду с экономическим ростом и социальной справедливостью приоритетом была определена также охрана окружающей среды. Спустя 20 лет страны ООН вновь собрались для обсуждения вопросов «чистой» энергии и рационального использования природных ресурсов, определив цели устойчивого развития до 2030 года.
Однако приближаясь к 2030 году мы наблюдаем углубление кризиса, а не его решение. Этому способствует комплекс факторов: противоречия в политических и экономических приоритетах, конфликт интересов в отношениях между корпорациями и государствами, цели развития промышленности и сектора инновационных технологий, общественные разногласия, а также резкое изменение климата в ответ на действия человека.
Человек из одной части Земли может понять и сочувствовать другому человеку, который как и он пережил засуху, пожар, землетрясение, наводнение или другой природный катаклизм. Но когда речь идет об увеличении среднемировой температуры или таянии ледников в Антарктиде, жители степи не понимают чем это грозит для континента, который не имеет выхода к морю. Кажется, что все эти проблемы нас не касаются. И даже весенние паводки не воспринимаются как последствия комплексных антропогенных проблем.
И пока государство добивается роста экономики, который без тщательного регулирования чреват экологической катастрофой, научное сообщество ищет новую логику предотвращения явлений природы. В последнее время наблюдается активизация дискуссий об экологической справедливости, экологической ответственности и бережном потреблении. В этом есть большая заслуга творческих людей благодаря их умению доносить идеи с помощью эмпатии, усилиям по развитию креативных индустрий, формированию экологических привычек через их произведения.
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