Как нам развивать систему здравоохранения дальше?

Следует осознать, что при слабой первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) даже обширная больничная сеть не может справиться ни с резкими кризисами, например, COVID-19, ни с медленно проявляющимися, но не менее глобальными проблемами (хронические неинфекционные заболевания).

Пандемия продемонстрировала наивысшую важность всех тех компонентов системы здравоохранения, которым придавался пониженный приоритет: звена ПМСП, эпидемиологического надзора, безопасности труда и квалификации медработников. С другой стороны, в очередной раз подтверждена непреходящая актуальность исторической повестки Республики Казахстан в ВОЗ в части ПМСП (начиная с Алма-Атинской Декларации).

В результате детального исследования ситуации с COVID-19, Med Invest First выработан и предлагается комплекс мер на различных уровнях здравоохранения. Реализация этих мер позволит избежать избыточного наращивания (в конечном счёте малоэффективной) стационарной инфраструктуры ради кратковременных кризисов. Одновременно будет повышена доступность ПМСП и расширен охват услугами здравоохранения в целом.

Мера №1. Необходимо разработать и утвердить план развития санитарно-эпидемиологического надзора и контроля, включая оснащение службы современной информационной системой, которая сейчас находится в неудовлетворительном состоянии. В Государственную программу развития здравоохранения на 2020-2025 годы должны быть включены индикаторы подконтрольности эпидемического процесса. Действующая редакция Госпрограммы уделяет недостаточное внимание вопросам инфекции и требует радикального пересмотра; в региональных программах развития территорий эти вопросы не освещены в принципе.

Мера №2. Наивысший приоритет в процессе бюджетирования Фонда соцмедстрахования следует придать лотам подсектора ПМСП, а внутри ПМСП – вопросам профилактики и раннего выявления. Соответствующие политические приоритеты должны использоваться в методике планирования как при расширении бюджета, так и при его секвестировании. Официальное закрепление описанной позиции и увязка её с финансированием позволит перевести декларации ПМСП в практическую плоскость.

Мера №3. Министерству здравоохранения рекомендуется при поддержке Министерства цифровизации принять поэтапный план высвобождения клинических кадров на уровнях ПМСП и стационара за счёт интенсивной цифровизации. Наиболее стандартные задачи (в первую очередь, визуальная диагностика – чтение снимков рентгенографии, маммографии, КТ, МРТ, офтальмологических и других снимков) должны быть делегированы на исполнение программам искусственного интеллекта.

Это начинание, формирующее облик ПМСП новой формации, должно быть поддержано принятием Закона о телемедицине. Введение аналогичного Закона в РФ позволило буквально открыть новый рынок. Для справки: объём совокупного рынка цифровых услуг в здравоохранении в РФ к 2023 году может превысить $1 млрд. (объём мирового рынка в 2019 году – $106 млрд.). Кроме того, в марте в Госдуму РФ был внесён законопроект, разрешающий дистанционную постановку диагноза и даже назначение лечения. Мы считаем, что в Казахстане решение о законодательной разблокировке новых возможностей и рынков должно быть принято на высшем политическом уровне.

Мера №4. Первоочередной задачей является радикальное снижение объёмов информации, вручную вводимой медработниками в информационные системы центрального уровня и уровня медорганизации. Такое упрощение возможно за счёт использования автоматической фиксации событий (прибытие кареты скорой помощи, приход реаниматолога, вставка результатов анализов в «выписку») с помощью личных карточек медработников, технологий NFC (nearfield communication) и так далее. Административные функции не должны потреблять время медиков в ущерб действиям, направленным непосредственно во благо пациента.

В совокупности меры №4 и №5 призваны полностью переориентировать взаимодействие медиков с цифровым здравоохранением с формата «медик – лицо, вносящее данные в информационные системы» на формат «IT – помощник медика, освобождающий время для сложных клинических задач и работы с пациентом».

Мера №5. Наконец, в соответствии с задачей, озвученной в недавнем Послании, необходимо в полной мере обеспечить стационарный уровень критической инфраструктурой, используя при этом современные технологии. В первую очередь речь идёт о жидком кислороде, более дешёвом в плане капитальных вложений и расходов, позволяющем выдерживать высокий стандарт качества и более удобном с точки зрения резервирования. Не менее важно при массовых поражениях и количество кислородных точек. Изменения в этой сфере потребуют корректировки Санитарных норм и правил.

Требуют внимания и традиционно игнорируемые аспекты больничной инфраструктуры, первостепенно важные с точки зрения инфекционной безопасности – стерилизационные отделения и вопрос утилизации медицинских отходов.

Исследование проведено при финансовой поддержке Фонда Сорос – Казахстан