Без прошлого

Осень 2020 года проходит у меня под знаком уничтоженных могильников.

В начале сентября в мессенджер написал о разрушенных сакских курганах рядом с его городом турист и охотник из Талдыкоргана Рафаэль Хисматуллин, с которым мы ранее не были знакомы.

Первый курган находится в Кугалинской долине рядом с селом Терыссакан (Калиновка) в Алматинской области. Его «черные копатели», черные, — потому что грабят памятники археологии и истории, а награбленное продают, — пытались вскрыть еще весной. Они успели сделать подкоп почти до погребальной камеры, но кто-то из местных рыбаков заметил это и сообщил участковому Аслану Базарбаеву. Лаз не засыпали и гробокопатели, возможно, уже другие, осенью продолжили начатое черное дело – углубили подкоп почти на метр.

Мы, охотники за петроглифами, в отличие от «черных», работаем в контакте с профессиональными археологами – отправились в Кугалинскую долину и зафиксировали частичное разрушение кургана на фото, уточнили его местоположение на карте и подготовили информацию для центра охраны исторического и культурного наследия Алматинской области. Лаз на днях должны засыпать.

Там же в Кугалинской долине местные жители показали изваяние тюркского воина, предположительно 7-8 века, поминальную скульптуру, которую обычно устанавливали рядом с могильниками. Несколько десятков лет назад один из жителей села Луговое, ныне опустевшего, привез воина вместе с другими камнями откуда-то издалека для хозяйственных нужд.