Без прошлого

Ольга Гумирова, журналист и археолог-любитель, с 1995 года принимавшая участие в археологических экспедициях доктора исторических наук сотрудника института археологии имени А. Х Маргулана Алексея Марьяшева, делится с читателями Vласти своей озабоченностью о судьбах археологических памятников в Казахстане.
Осень 2020 года проходит у меня под знаком уничтоженных могильников.
В начале сентября в мессенджер написал о разрушенных сакских курганах рядом с его городом турист и охотник из Талдыкоргана Рафаэль Хисматуллин, с которым мы ранее не были знакомы.
Первый курган находится в Кугалинской долине рядом с селом Терыссакан (Калиновка) в Алматинской области. Его «черные копатели», черные, — потому что грабят памятники археологии и истории, а награбленное продают, — пытались вскрыть еще весной. Они успели сделать подкоп почти до погребальной камеры, но кто-то из местных рыбаков заметил это и сообщил участковому Аслану Базарбаеву. Лаз не засыпали и гробокопатели, возможно, уже другие, осенью продолжили начатое черное дело – углубили подкоп почти на метр.
Мы, охотники за петроглифами, в отличие от «черных», работаем в контакте с профессиональными археологами – отправились в Кугалинскую долину и зафиксировали частичное разрушение кургана на фото, уточнили его местоположение на карте и подготовили информацию для центра охраны исторического и культурного наследия Алматинской области. Лаз на днях должны засыпать.
Там же в Кугалинской долине местные жители показали изваяние тюркского воина, предположительно 7-8 века, поминальную скульптуру, которую обычно устанавливали рядом с могильниками. Несколько десятков лет назад один из жителей села Луговое, ныне опустевшего, привез воина вместе с другими камнями откуда-то издалека для хозяйственных нужд.
Воина, конечно, на могильник не вернули, весит он почти тонну, а установили возле дома, где он долгие годы стоял в полном одиночестве всеми забытый. И стоял бы дальше, но в заброшенное село зачастили черные копатели – все городище ими изрыто, где срабатывали металлоискатели, там и копали ямки.
Всякие работы на исторических памятниках без специальной лицензии – незаконны. В Законе Республики Казахстан «Об охpане и использовании объектов истоpико-культуpного наследия от 26 декабря 2019 года» есть статья №34 пункт 1: «Осуществление археологических работ на территории Республики Казахстан допускается при наличии лицензии на деятельность по осуществлению научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры и (или) археологических работ. Если лицензии нет и нет согласования с местными органами, можно наказывать».
«Красавчика», так мы назвали воина, надо было срочно спасать! «Черные копатели» не могли не заметить этот ценный исторический артефакт. 20 октября сотрудники центра по охране историко-культурного наследия Алматинской области перевезли скульптуру в областной историко-краеведческий музей им. Тынышпаева в Талдыкорган, где уже собралась целая компания таких же воинов-беженцев. Всех их в свое время вывезли из разрушенных тюркских могильников.
Второй курган, вскрытый неизвестными, нам показал рядом со своей фермой чабан Жанат Турлыбай. Рассказал, что в начале сентября приехали люди с металлоискателями, походили вокруг курганов и, выбрав один из них, разбили над ним палатку и устроили раскопки. На вопрос Жаната: «Кто вам позволил здесь копать?», ответили, мол, здесь похоронен их дедушка, который им завещал клад и даже оставил карту местности. Не в рукопашную же чабану идти с этими людьми, силы были явно не равны.
Жанат показал нам уничтоженный курган, точнее, то, что от него осталось.
А в октябре разразился скандал из-за сноса исторического кладбища в старинном парке города Алтай (Зыряновск). По решению местного акимата, уцелевшие чудом надгробия собрали в кучу и вывезли на действующее кладбище, а там их устанавливать отказались. Действительно, странно размещать надгробия на современном кладбище людям, умершим сто лет назад, да еще без тел умерших, к тому же земля нынче дорога. Сто лет я не для красного словца употребила. На одном из «депортированных» памятников указана дата – 1875 год. А само кладбище может быть, по словам краеведов, намного старше. Ведь первое упоминание в письменном источнике этого населенного пункта относится к 1791 году. Дикостью звучит аргумент акимата в пользу сноса кладбища в городском парке: мол, родственники не ухаживают за могилами. Напомню, речь идет об объекте, который с полным правом можно назвать памятником истории. За полторы сотни (или больше) лет мир здорово изменился: пала Российская империя, отгремели две мировых войны, по стране прокатились и, не один раз, репрессии, развалился СССР…
Вопиющий факт – выяснилось, что историческое городское кладбище не имеет «прописки», то есть, оно без документов вообще; в архиве не значится. Как такое может быть?
Надгробия вывезли, а кости оставили в земле, никто перезахоронением не озаботился. Над ними по проекту, своеобразную презентацию которого под одним из моих постов в Facebook устроили сотрудники акимата города Алтая (Зыряновска), планируется парк для молодежи. Мурашки по коже от такой символики.
Вернут ли надгробия на место, в городской парк? В городе пока идет горячая дискуссия. Горожане, возмущенные уничтожением фактически памятника истории, и акимат пока не пришли к единому мнению. Возможно, решающее слово прозвучит от вышестоящих чиновников.
А этой ночью мне прислали информацию об уничтожении древнего Бегазы-Дандыбаевского могильника, с человеческими останками и артефактами. Произошло это при строительстве коттеджного городка для депутатов в селе Воробьевка близ столицы. Археологи наматывают сотни километров по степи на машинах и пешком, чтобы найти такие памятники, везет не часто, а здесь без обязательной в таких случаях археологической экспертизы кто-то затеял стройку.
Результат: разрушенный могильник, утраченная навсегда ценная информация об истории Древнего Казахстана, потеряны ценные во всех смыслах артефакты, а еще человеческие кости, которые перемололи в песок колеса большегрузных машин…
Центр охраны исторического и культурного наследия Акмолинской области в курсе. Сотрудник выехал на место.
Время манкуртов?
От всех этих историй в душе безнадежность. Как луч света в мрачном всеразрушающем беспамятстве один за всю осень светлый эпизод. Дело было в сентябре, мы выехали на охоту за петроглифами в горы Малайсары. По дороге заскочили к знакомому фермеру Абдиманапу Омарову. Он пообещал нам показать рисунки. Обещание, кстати, свое исполнил, но цель поездки была другой. Километров пятьдесят мы проехали по запутанным и сложным дорогам специально для того, чтобы увидеть разрушенные стихией могилы. Всех окрестных чабанов беспокоит вопрос: как быть?
Белые пятна на склоне на фото – это не птичий помет или проступившая соль земли. Из разрушенного рекой и ветрами склона сопки с высоты 7-8-этажного дома сыплются человеческие кости. Чабаны регулярно их собирают и, приглашая муллу, хоронят. Для них это большой стресс, ведь могилы предков нельзя тревожить.
Мы осмотрели место, поднялись на сопку. Спасатели ЧС оценили бы ситуацию точнее, но, на наш взгляд, перенос останков из полуразрушенных могил, которые еще сохранились на вершине, невозможен – раскопки могут закончится обрушением склона вместе с людьми.
На мини-совете решили, что, как и прежде, местные жители будут собирать кости и перезахоранивать их со всеми положенными ритуалами.
Люди из глубинки, простые чабаны поступают по-человечески, а всё, что творится с древними и не очень могилами за пределами этого благословенного места в горах Малайсары, к человеческому не имеет никакого отношения.