​Почему программа цифровизации обошла стороной людей с инвалидностью

Это не только лишает их самостоятельности и ограничивает во множестве прав, но в условиях пандемии представляет угрозу здоровью их самих и их близких.



Проблемы доступности отечественного цифрового пространства обусловлены тем, что разработчики не соблюдают международные стандарты доступности цифрового контента. Вместе с тем в Казахстане отсутствуют четкие и обязательные к исполнению требования организации электронно-цифровых ресурсов и информационных систем.



Доступность – основополагающий принцип Конвенции ООН о правах инвалидов, ратифицированной Казахстаном в 2015 году и позволяющей лицам с инвалидностью осуществлять свои основные права и свободы. Этот принцип распространяется не только на физическую среду и транспорт, но и информационно-коммуникационные технологии и цифровое пространство.

Недоступность цифровой среды создает не меньшие барьеры, чем недоступный транспорт или отсутствие лифтов и пандусов на архитектурных объектах. Цифровые барьеры не позволяют в полной мере осуществлять права людей с инвалидностью на образование, здравоохранение и трудоустройство, что в свою очередь ограничивает их экономические возможности и участие в политической, общественной и культурной жизни.

Пандемия и последовавший за ней карантин еще больше усугубили имеющиеся барьеры в цифровой среде.

