​Почему программа цифровизации обошла стороной людей с инвалидностью

Зият Абдыкаимов, эксперт Nazarbayev University по ассистивным технологиям и доступности информации, консультант Комиссии по правам людей с ограниченными возможностями им. К. Иманалиева
Одной из существенных, но мало обсуждаемых проблем казахстанского общества является неприспособленность цифровой инфраструктуры страны к потребностям 700 тыс. людей с инвалидностью. Недоступность государственных и коммерческих цифровых продуктов серьезно сказывается на качестве жизни людей с инвалидностью, ограничивая их в доступе к важной информации и услугам. Однако у государства есть возможность изменить ситуацию, и ниже я предлагаю несколько важных решений.
Пандемия коронавируса показала, что доступ к информации, в том числе в интернете, имеет критическое значение для безопасности и благополучия каждого. Во время локдауна, действовавшего в Казахстане весной и летом этого года, доступ в интернет стал без преувеличения жизненной необходимостью. Миллионы граждан стали получать госуслуги, социальные выплаты, а также заказывать лекарства и продукты питания онлайн.
Это не только лишает их самостоятельности и ограничивает во множестве прав, но в условиях пандемии представляет угрозу здоровью их самих и их близких.
Проблемы доступности отечественного цифрового пространства обусловлены тем, что разработчики не соблюдают международные стандарты доступности цифрового контента. Вместе с тем в Казахстане отсутствуют четкие и обязательные к исполнению требования организации электронно-цифровых ресурсов и информационных систем.
Доступность – основополагающий принцип Конвенции ООН о правах инвалидов, ратифицированной Казахстаном в 2015 году и позволяющей лицам с инвалидностью осуществлять свои основные права и свободы. Этот принцип распространяется не только на физическую среду и транспорт, но и информационно-коммуникационные технологии и цифровое пространство.
Недоступность цифровой среды создает не меньшие барьеры, чем недоступный транспорт или отсутствие лифтов и пандусов на архитектурных объектах. Цифровые барьеры не позволяют в полной мере осуществлять права людей с инвалидностью на образование, здравоохранение и трудоустройство, что в свою очередь ограничивает их экономические возможности и участие в политической, общественной и культурной жизни.
Пандемия и последовавший за ней карантин еще больше усугубили имеющиеся барьеры в цифровой среде.
Пандемия высветила то, что усилия государства по цифровизации государственных и коммерческих сервисов не инклюзивны, поскольку не учитывают широкий спектр потребностей пользователей, имеющих нарушения сенсорных, речевых, когнитивных, двигательных и иных функций. Вся отечественная цифровая инфраструктура не доступна людям с инвалидностью или в редких случаях содержит простейшие функции по увеличению шрифта или изменению цвета.
Официальные документы также игнорируют принцип цифровой доступности и не предлагают действий по улучшению нынешнего положения. К примеру, государственная программа «Цифровой Казахстан» не содержит положений о доступности цифровой среды для людей с инвалидностью в принципе. «Создание доступной информационной инфраструктуры, способствующей устранению коммуникационных барьеров для граждан с инвалидностью», заявлено только в Национальном плане по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью до 2025 года. Однако план мероприятий Нацплана не включает конкретных мер по выполнению этой задачи.
Извлекая уроки из текущего кризиса, государство начинает пересматривать стратегию в области цифровизации. Чтобы учесть права и потребности граждан с инвалидностью, а также обеспечить им доступ к информации государственных органов и коммерческим онлайн-сервисам, принцип доступности цифрового контента должен быть надлежаще отражен в законодательстве и всех нормативно-технических документах. И, самое главное, он должен претворяться в жизнь во всех ключевых направлениях цифровизации: в развитии цифровой инфраструктуры, GovTech, человеческого капитала и других.
Для этого необходимо предпринять следующие меры:
1. Провести глобальный аудит информационных систем государственных органов (сайты, портал социальных услуг, мобильные приложения и т.д.) для определения степени доступности для людей с различными нарушениями здоровья, в том числе незрячих;
2. Актуализировать Национальный стандарт СТ РК 2191-2012 «Информационные технологии: доступность интернет-ресурсов для людей с ограниченными возможностями» с учетом последней редакции международного руководства Web Content Accessibility Guidelines. Стандарт должен четко определять требования к цифровым ресурсам и правилам его наполнения, в соответствии с принципами и рекомендациями Консорциума всемирной паутины (W3C);
3. Внести поправки в законодательство, чтобы наделить актуализированный стандарт юридической силой для органов государственной власти, субъектов квазигосударственного сектора и других обладателей информации, получающих финансирование из бюджета;
4. Включить в процесс обсуждения на всех этапах независимых экспертов и непосредственных пользователей цифровых услуг из числа людей с инвалидностью;
5. Разработать стимулирующую программу для представителей частного бизнеса, СМИ и иных субъектов негосударственного сектора, чтобы они создавали доступные цифровые продукты. Также государству необходимо вести информационно-разъяснительную работу с бизнесом и выстроить механизмы мониторинга соблюдения требований цифровой доступности.
Адаптация цифровых ресурсов Казнета в соответствии с общемировыми стандартами позволит Республике Казахстан выполнить международные обязательства, принятые в рамках Конвенции о правах инвалидов. Кроме того, доступность отечественных информационных ресурсов расширит свободу искать, получать и распространять информацию. Это будет способствовать более полной реализации прав людей с инвалидностью на образование, труд и занятость, что в итоге стимулирует их экономическую активность и включение в общественную и культурную жизнь.