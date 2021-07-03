Ученые отредактировали гены у смертельно больных пациентов

Что такое CRISPR

Можно сказать, что эту технологию, за которую в прошлом году была присуждена Нобелевская премия, нашли случайно. В 1987 году японские ученые обнаружили в ДНК кишечной палочки Escherichia coli необычные повторяющиеся последовательности, зачем они нужны были, тогда никто не понял. Их позже назвали Clustered Regular Interspaced Short Palindromic Repeat — короткие палиндромные повторы, регулярно расположенные группами, коротко — CRISPR.

И только в 2007 году стало понятно, что CRISPR — часть иммунной системы бактерий. До этого никто не подозревал о том, что у бактерий она вообще есть. Оказалось, что работает она примерно так же, как у нас антитела или Т-клеточный иммунитет. У бактерий тоже есть иммунная память, — когда бактерия обнаруживает вирус, то разрезает его ДНК на кусочки и сохраняет их внутри последовательностей CRISPR и так запоминает «пришельца». И когда вирус снова попадает в бактерию, она производит белки Cas9, которые режут ДНК нежданного гостя там, куда их направляет гид — фрагмент РНК. Белок Cas9 называется нуклеаза, потому что он режет нуклеиновые кислоты, то есть, это белок-ножницы, он просто разрезает генетический материал вируса. Десять лет назад ученые обнаружили, что белок Cas9 можно обмануть, дав ему искусственную РНК. Cas9 режет ДНК в том месте, куда его направит вот этот кусочек РНК-гида. Технически это выглядело так, словно Cas9 может редактировать наши гены. Через пару лет, в 2013 году, это подтвердилось: CRISPR/Cas9 успешно протестировали на клетках мышей и человека.

Уникальность этой системы состоит в том, что мы режем именно там, где мы хотим. Можно активность Cas9 направить именно на определенный участок, который не будет повторяться, и в этом вся сила этой методики. Уже начиная с 2013 года технологию CRISPR/Cas9 начали использовать в молекулярной биологии, потому что нам очень нужны были такие точечные, таргетные технологии для того, чтобы изменять или отключать какой-то ген. В том числе в своей диссертации я использовала CRISPR/Cas9 на клетках и на животных для того, чтобы отключать определенные гены.