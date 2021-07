Ученые отредактировали гены у смертельно больных пациентов

На днях журнал The New England Journal of Medicine опубликовал впечатляющие результаты клинических испытаний CRISPR/Cas9. Если коротко, то комплекс CRISPR/Cas9 был введен в кровоток шести смертельно больных пациентов и смог отключить ген, вызвавший болезнь. Применение этой технологии генетического редактирования дает новую надежду в борьбе с неизлечимыми заболеваниями. Мы попросили вирусолога Асель Мусабекову рассказать подробнее о то, как работает CRISPR/Cas9, какие есть опасения и перспективы в применении этой технологии.