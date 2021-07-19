Тромбоз и вакцинация

В марте этого года несколько европейских стран временно приостановили вакцинацию от COVID-19 векторной вакциной AstraZeneca (совместное производство Великобритании и Швеции). Причина была в том, что у нескольких человек после прививки случился тромбоз. Похожие случаи стали происходить и с разработкой Janssen (Johnson & Johnson, США), которая очень похожа на одну из доз российской вакцины «Спутник V».

Тут важно понимать, что тромбообразование может происходить вследствие многих болезней и факторов. В данном случае мы видим несколько признаков, которые отличаются от других форм тромбообразования. Этот синдром, возникающий при векторных вакцинах, уже получил свое название: вакцино-индуцированная иммунная тромботическая тромбоцитопения (VITT). Ученые выяснили, что это иммунная реакция, это состояние вызывается антителами, которые распознают тромбоцитарный фактор-4 (PF4).

Важно понимать, что это происходит очень редко, примерно 2-4 раза на миллион. И это связано только с векторными вакцинами, после РНК-вакцин таких осложнений не наблюдается. Ученые еще ничего не знают о том, кто именно находится в зоне риска. Первоначально, в феврале-марте, когда только начиналась история с AstraZeneca, считалось, что этому состоянию больше подвержены молодые женщины, но сейчас в этом нет уверенности.

Самый высокий уровень VITT был в Норвегии: 5 случаев на 130 тысяч человек, привитых AstraZeneca. В целом по Европе было 222 случая на 15 млн. доз AstraZeneca. По вакцине Janssen статистика выглядит так: 15 случаев на 8 млн. человек. Недавно Аргентина опубликовала свои данные по прививке «Спутник V»: на 2,8 млн привитых было зарегистрировано два случая иммунной тромбоцитопении. Тут возникает вопрос к качеству поствакционного мониторинга в разных странах. Возможно, это шанс для своеобразной работы над ошибками и пересмотра системы регистрации поствакцинальных осложнений. Пока же мы используем данные из развитых стран, которые позволяют нам понять, что происходит с вакцинами, которые мы применяем и на что следует обращать внимание.

