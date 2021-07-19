Тромбоз и вакцинация

Асель Мусабекова, вирусолог, специально для Vласти, фотография Стивена Корнфилда
Вакцинация векторными вакцинами, такими как AstraZeneca, Janssen и, возможно, Спутник-V, в очень редких случаях приводит к тромбозу. О том, чем отличаются такие тромбозы, как вовремя их диагностировать и лечить, рассказывает вирусолог Асель Мусабекова.
В марте этого года несколько европейских стран временно приостановили вакцинацию от COVID-19 векторной вакциной AstraZeneca (совместное производство Великобритании и Швеции). Причина была в том, что у нескольких человек после прививки случился тромбоз. Похожие случаи стали происходить и с разработкой Janssen (Johnson & Johnson, США), которая очень похожа на одну из доз российской вакцины «Спутник V».
Тут важно понимать, что тромбообразование может происходить вследствие многих болезней и факторов. В данном случае мы видим несколько признаков, которые отличаются от других форм тромбообразования. Этот синдром, возникающий при векторных вакцинах, уже получил свое название: вакцино-индуцированная иммунная тромботическая тромбоцитопения (VITT). Ученые выяснили, что это иммунная реакция, это состояние вызывается антителами, которые распознают тромбоцитарный фактор-4 (PF4).
Важно понимать, что это происходит очень редко, примерно 2-4 раза на миллион. И это связано только с векторными вакцинами, после РНК-вакцин таких осложнений не наблюдается. Ученые еще ничего не знают о том, кто именно находится в зоне риска. Первоначально, в феврале-марте, когда только начиналась история с AstraZeneca, считалось, что этому состоянию больше подвержены молодые женщины, но сейчас в этом нет уверенности.
Самый высокий уровень VITT был в Норвегии: 5 случаев на 130 тысяч человек, привитых AstraZeneca. В целом по Европе было 222 случая на 15 млн. доз AstraZeneca. По вакцине Janssen статистика выглядит так: 15 случаев на 8 млн. человек. Недавно Аргентина опубликовала свои данные по прививке «Спутник V»: на 2,8 млн привитых было зарегистрировано два случая иммунной тромбоцитопении. Тут возникает вопрос к качеству поствакционного мониторинга в разных странах. Возможно, это шанс для своеобразной работы над ошибками и пересмотра системы регистрации поствакцинальных осложнений. Пока же мы используем данные из развитых стран, которые позволяют нам понять, что происходит с вакцинами, которые мы применяем и на что следует обращать внимание.
Сейчас часто задают вопрос, почему мы видим такие последствия только при массовой вакцинации, не поторопились ли мы с регистрацией вакцин. Нет, объясню, почему. Напомню, что в третьей фазе тестирования AstraZeneca участвовали 70 тысяч человек, по «Спутнику V» есть данные о 20 тысячах добровольцах. В таких масштабах мы не можем увидеть очень редкие побочные действия подобного рода. Для того, чтобы заметить их, правильно зарегистрировать, связать с вакциной, нужна очень строгая система поствакцинального мониторинга и огромное число привитых. Людей с такой реакцией очень мало для того, чтобы понять, как это работает. То, что мы видим подобные побочные действия у вакцин AstraZeneca, Janssen, и почти не видим их у вакцины «Спутник V», связано, скорее всего, не с тем, что при «Спутнике» не бывает такого тромбообразования, а с тем, что в России, как и у нас, страдает пострегистрационный мониторинг. Ситуацию с AstraZeneca впервые заметили в Австрии, где очень мощная система мониторинга. Именно она позволила в первый раз заподозрить возможность тромбооразования от вакцины, а потом уже сама AstraZeneca начала изучать этот вопрос.
Что важно знать
Используя аббревиатуру этого синдрома (VITT), врачи предлагают такой алгоритм:
В — возникает после вакцинации
И — интервал — симптомы начинают проявляться через 5-14 дней после вакцинации (то есть, к примеру, если головная боль беспокоит на 1-4-й день после вакцинации, это не повод для беспокойства)
Т — признаки тромбоза (боль в груди, нехватка воздуха, сильная головная боль, судороги, отек или онемение конечности, резкое ухудшение зрения, мелкие подкожные кровоизлияния)
Т — тромбоцитопения (по результату общего анализа крови и коагулограммы, также следует определять концентрацию антител к комплексу гепарин-тромбоцитарный фактор 4 — PF4)
Симптомы VITT начинают проявляться не сразу после вакцинации. Как правило, это происходит в промежутке в 5-14 дней после вакцинации векторной вакциной. Если два-четыре дня после инъекции у вас головная боль, усталость, это нормально. Насторожиться нужно, если это происходит через неделю после прививки. Клинические признаки тромбоза: сильная головная боль, боль в груди, нехватка воздуха, судороги, отек и онемение конечностей, к примеру, когда одна нога нормальная, а вторая отекает и это заметно невооруженным глазом. Еще бывает резкое ухудшение зрения, мелкие подкожные кровоизлияния, похожие на звёздочки. Чаще всего встречается церебральный венозный тромбоз, тромбоз дурального синуса, который может проявляться как внутримозговое кровоизлияние, тромбоз внутренних вен, надпочечников.
Если вы замечаете подобные симптомы, то следует обратиться к врачу, чтобы он назначил необходимые анализы для подтверждения диагноза, а именно коагулограмму и тестирование на антитела к PF4. Нужно действовать по этому алгоритму: отслеживать свое состояние после получения векторной вакцины — от 5 дней до 30 и обратиться за помощью, если есть симптомы. Срок в 30 дней связывают в основном с тем, что люди поздно замечали симптомы и из-за этого затягивали обращение к врачу.
Нужно понимать, что этот синдром хорошо поддается лечению, если его вовремя диагностировать. Синдром напоминает аутоиммунную гепарин-индуцированную тромбоцитопению, которая иногда возникает у пациентов, получающих лечение гепарином.
Предсказать это редкое побочное действие сейчас невозможно, а перенесенный до вакцинации коронавирус не относится к каким-то факторам риска. Нет увеличения рисков VITT и у людей, у которых в истории болезни уже были тромбозы. Потому что здесь это связано с механизмом, имеющим отношение к векторным вакцинам, а не к обычному тромбообразованию. Нужно понимать, что такие состояния как тромбофилия, перенесенный тромбоз и, например, наличие варикоза, не являются противопоказанием к вакцинации.
Не нужно ничего измерять перед прививкой, потому что механизм VITT иммунный и дело именно в антителах, которые вырабатываются после инъекции. Есть люди, которые перед вакцинацией на всякий случай пропивают антикоагулянты, пожалуйста, не нужно так делать. Такие препараты должен назначать врач, иначе, при бездумном применении они могут привести к кровотечениям.
И наконец, самое важное — взвесить риски болезни и вакцинации. Если вы боитесь тромбозов после прививки, то необходимо понимать, что риски тромбообразования при самой коронавирусной инфекции в разы выше, чем редкие побочные действия при получении векторных вакцин. Поэтому, когда вы вакцинируетесь, фокусируйтесь в первую очередь на этом. Есть препараты, которые влияют на тромбообразование больше, чем вакцины, в том числе это оральные контрацептивы и даже курение.