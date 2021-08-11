Этот смутный объект (не)желания: Олимпиада в ковидную эпоху

2008 год застал меня в Пекине: тогда я несколько раз посетил олимпийскую деревню, чтобы сделать интервью с атлетами из Казахстана. Ребята рассказывали об отборе на Олимпиаду, о тренировках и выступлениях, о пекинском быте и о своих проблемах на родине. Кто-то плохо выступил из-за травм, кто-то ждал следующего этапа. Общение было поучительно тем, что к эфемерности происходящего все относились без драмы: да, праздник спорта скоро закончится, и да, спортивная карьера скоротечна. Нужно принимать это и идти дальше: присутствовать, брать от жизни всё, выжимать из себя по максимуму.

Лондон-2012 запомнился грандиозной церемонией открытия, а также мерами безопасности, достойными “Черного зеркала.” Следующая, тридцать первая по счету Олимпиада прошла в Рио-де-Жанейро, в августе 2016-го. Политическая обстановка в Бразилии на тот момент была настолько нестабильной, что многие думали, что Олимпиада и вовсе не состоится. В мае 2016 года президенту Дилме Руссеф был объявлен импичмент, и в крупных городах регулярно проходили многотысячные акции её сторонников с одной стороны и противников, чьи представители обладали большинством в Парламенте, с другой. Во время церемонии открытия Олимпиады на стадионе Маракана было слышно, как публика скандирует “Fora Temer” (“Долой Темера”), призывая уйти в отставку вице-президента Мишеля Темера, который стоял за импичментом Руссеф, чтобы стать её преемником. В то время я жил в Бразилии и отчетливо помню: мы с друзьями, леворадикальной университетской богемой, сидели в переполненном баре и смотрели открытие Олимпиады по телевизору. Темер в прямом эфире объявлял игры открытыми, публика скандировала ему “убирайся вон,” а все присутствующие в баре (и во многих других барах неподалеку) присоединились к ору на стадионе. Потом происходило ещё много интересных событий: на играх впервые выступила команда беженцев, а предприимчивые бразильцы бесконечно грабили иностранных спортсменов на улицах Рио. Сама Олимпиада вскрыла множество проблем города — выяснилось, например, что канализацию из некоторых районов просто сливают в залив Гуанабара. И вот наступил Токио 2020 — скучная церемония открытия, пустые арены, состоявшиеся, но выхолощенные игры. Quid postea?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить что, во-первых, ни прерывание игр, ни изменение их формата не является чем-то из ряда вон. В 393 году император Феодосий отменил очередные Олимпийские игры, которые до этого проходили в течение 1169 лет (!), потому что они казались ему слишком языческими. Начиная с 18-го века, игры возродили сначала в Англии, затем в Греции и во Франции, где они служили различным национальным проектам. Окончательная институционализация произошла в 1896 году, когда Пьер де Кубертен создал международную организацию, которая является прототипом Международного Олимпийского Комитета (МОК), и вдохновил проведение новых игр в Афинах в 1896 году. С тех пор летние и зимние игры отменяли пять раз, в 1916, 1940, и 1944 годах — все пять раз во время мировых войн. Неоднократно менялся и формат мероприятия. Постоянно расширялась география проведения и участвующих стран, а также количество участников. Женщины участвовали в Олимпийских играх в первый раз лишь в 1900 году (в античности их участие и вовсе каралось смертной казнью) и всего в четырех дисциплинах, тогда их количество составило лишь 2,2% от общего числа участников. К середине двадцатого века количество видов спорта, в которых могли участвовать женщины, расширился, но их количество от общего числа атлетов по-прежнему оставалось незначительным, около десяти процентов. Тренд начал по-настоящему меняться лишь с середины 80-х годов, когда количество женщин-атлетов выросло с 20% до рекордных 48.8% во время прошедшей Токийской олимпиады.