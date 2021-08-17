Ваше жизненное кредо? Планетарный шовинизм

Если у вас есть социальные сети, значит, вам известна образовательная платформа MasterClass, предлагающая онлайн-курсы от мировых экспертов, среди которых можно встретить мишленовских поваров, переговорщиков ЦРУ в отставке, бартендеров, кинологов и голливудских звезд. Каждый из героев по-своему хорош, но есть два человека, чьи ролики я пересматриваю чаще других.
Ру Пол — харизматичный продюсер и фея шоу-бизнеса, возможно, самая известная драг-куин (да-да, мужское и женское тут причудливо переплетаются и пол Пола становится величиной непостоянной). Этот парень (вот опять!), вооруженный шутками, перьями и звездными гостями, умеет развлечь многомиллионную публику. Он знает, что значит следовать своему призванию, и помогает «студентам» поднять самооценку, добавив процессу самовыражения больше красок.
Джесси Кребс — полный антипод Ру Пола — женщина с тяжелой походкой, бывший инструктор программ SERE (аббревиатура: выживание, уклонение от столкновения, сопротивление, побег). Раньше она обучала солдат ВВС США навыкам выживания, повышая их шансы вернуться живыми из самых сложных миссий. Сейчас она проводит курсы ориентирования и выживания для любителей дикой природы и экстремальных хобби.
Для меня эти два человека подобны двум полюсам: на одном празднуют жизнь и хотят преуспеть в этом еще больше, на другом готовятся выживать.
Среди обычных людей «выживающих» — меньшинство (по понятным причинам я не имею в виду людей, находящихся за чертой бедности, оказавшихся в зоне военных действий и природных катастроф). Конечно, «выживающим» тоже требуется радость жизни, но то, что отличает их от остальных, так это хорошее воображение и навык моделирования сценариев в диапазоне от реалистичных до катастрофически плохих, а не только позитивных. Благодаря этой способности люди с развитым воображением нередко становятся визионерами.
Возьмем Джеффа Безоса, адепта динамизма и роста. Не секрет, что Безос со школьных лет одержим исследованием космоса и даже возглавлял кружок космических энтузиастов в университете. Его воображение рисует ближайшее будущее, в котором из-за скудости природных ресурсов и ограниченности энергии люди будут вынуждены переселиться на орбитальные станции, в космические города-миллионники за пределами Земли. Работая над этим образом, Безос опирается на идеи физика Джерарда О’Нила, профессора Принстонского университета, который в свое время задался вопросом, является ли поверхность планет лучшим местом для расширения Солнечной системы. Ответ был отрицательным — нет из-за огромного расстояния до Земли, небольшой по меркам человечества площади и отсутствия гравитации. Концепция О’Нила подразумевает колонизацию межпланетного пространства с помощью проектирования больших структур из материалов, добытых на Луне, и из астероидов. Это важное техническое условие для переноса тяжелой промышленности, сельского хозяйства и загрязняющих производств с Земли за ее пределы — так Земля может быть сохранена как заповедник и место отдыха.
Все это выглядит не только как научно-технический проект. Сегодня множество людей с инновационными идеями могло бы внести свой вклад в развитие космического предпринимательства, ведь космическая экономика уже существует и на 75% является коммерческой. Но бизнес-прорыв пока невозможен из-за отсутствия соответствующей технической базы. В свое время Amazon быстро вырос благодаря существующим, хорошо развитым сетям — транспортной, финансовой, телекоммуникационной. Поэтому Безос видит сейчас своей главной миссией строительство космической инфраструктуры, в которой корабли будут многоразовыми, стоимость технологий заметно сократится, а частота запусков в космос увеличится в разы. Главный вызов — научиться использовать космические ресурсы, чтобы не бороться с гравитацией Земли, поднимая грузы с ее поверхности. И когда, по его мнению, техническая инфраструктура станет пригодной для космического предпринимательства, строительство колоний О’Нила станет возможным, хотя речь идет о еще не родившихся поколениях, которым только предстоит стать архитекторами орбитальных мегаполисов.
Какими бы фантастическими и в чем-то пиратскими не казались амбиции Безоса, к большому сожалению, такой сценарий более чем вероятен. Условия жизни на Земле ухудшаются с устрашающей скоростью, а негативная динамика хорошо исследована и описана.
Об этом красноречиво сообщает и шестой отчет Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), опубликованный 9 августа. Это наиболее емкий и детальный отчет, основанный на анализе более 14 000 исследований. В нем объясняются закономерности климатической катастрофы с точки зрения физических наук. За последние 10 лет качество данных кардинально улучшилось, и сейчас не осталось никаких сомнений — единственный виновник нагревания атмосферы, земли и океанов— человек. Планета нагревается из-за масштабных выбросов углекислого газа, метана и других парниковых газов в атмосферу, при этом 85% СО2 образуется в результате сжигания ископаемого топлива, остальные 15% — из-за вырубки лесов и деградации земель. Доля солнечной радиации и вулканической активности в этом процессе ничтожна.
Начиная с XIX века в атмосферу было выброшено такое количество СО2, что сегодня его концентрация является максимальной за 2 миллиона лет и продолжает расти. Сейчас в атмосферу ежегодно выбрасывается около 40 млрд тонн. При таких темпах углеродный бюджет будет израсходован примерно за 13 лет, то есть, от самой критической точки невозврата нас отделяет около 500 млрд тонн выброшенных парниковых газов.
Здесь важно понимать, что способность биосферы поглощать СО2 практически исчерпана, а новых технологий по удалению углекислого газа из воздуха пока не изобретено (кстати, другой визионер, Илон Маск, объявил конкурс на разработку технологии, позволяющей отфильтровать 1 тонну углекислого газа в день, результаты объявят в 2025 году).
Авторы IPCC пришли к выводу, что битва за неповышение температуры на 1,5 градуса, когда системные изменения, вызванные глобальным потеплением, все еще можно удерживать под контролем, практически проиграна. В отчете приводится пять климатических сценариев — от реалистичного до катастрофически плохого. При самом оптимистичном исходе мы перевалим отметку в 1,5 градуса раньше 2040 года.
За это время лед в Северном Ледовитом Океане полностью исчезнет, а волны экстремальной жары, частота засух и разрушительных наводнений продолжит расти по всему миру.
При наихудшем сценарии, когда усилия по сокращению выбросов прилагаются плохо или не прилагаются вообще, к 2100 году температура поднимется до 3–6 градусов, что означает натуральный апокалипсис, похожий на тот, что описан в книге Дэвида Уоллеса-Уэллса «Необитаемая земля».
Что это значит для нас? Пока не прекратятся выбросы, не прекратится и потепление с его системными разрушениями, большую часть из которых не удастся восстановить никогда.
Как отметил Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН, «этот отчет — «красный код для человечества». Он должен прозвучать похоронным звоном для угля и ископаемого топлива прежде, чем они уничтожат нашу планету». Ранее Международное энергетическое агентство заявляло, что для достижения углеродной нейтральности к 2050 году энергетические компании должны прекратить геологоразведку и инвестиции в новые нефтегазовые проекты уже к 2021 году.
Итак, обязательства Парижского соглашения об удержании средней температуры в рамках 1,5 градусов и достижении углеродной нейтральности к 2050 году, выполнены не будут. Это страшный вердикт. Научную оценку IPCC поддержали делегаты из 195 стран. Консенсус был достигнут и тогда, в 2015 году, и сейчас. Но для многих стран, за редким исключением, громкие обязательства и грандиозные планы правительств (а в случае с Казахстаном — неприлично скромные обязательства) годами остаются на бумаге, передаются из одного ведомства в другое. Климатическая дипломатия напоминает настольную игру – поиграли и вернулись к своей рутине. Масштабного реформирования промышленности и крупного бизнеса так и не произошло, антикризисная коммуникация даже не начиналась.
Как так вышло, что количество сценариев нашего будущего с каждым годом сокращается и все они катастрофически плохи? Почему выживать готовятся не все? Ведь дело не в технологиях — с ними все в порядке, прогресс идет в гору, но не обязательно служит срочным целям. Проблема ¬— в отсутствии визионерства. Вы когда-нибудь слышали внятный план по спасению Земли? Я нет. Может, потому что визионеры работают на себя, а не в правительстве?
Зато я слышала множество сценариев умирания Земли. Выпущены тысячи книг, отчетов, научных моделей и прогнозов — в экспертной информации нет недостатка.
Получается, библейский принцип «самоаннулирующегося пророчества» поломался. А он гласит, что, если пророчество произнесено и услышано, оно, как правило, не сбывается — угрозу можно полностью или частично устранить в проактивном режиме. Но главное осталось между строк: в 21 веке «услышать» не работает без «поверить». Мы наблюдаем фундаментальный кризис веры, поэтому до сих пор ломаем копья из-за вакцинации. Эпидемиологи все тысячу раз объяснили, но земляне предпочитают верить в свободу выбора и собственную зону комфорта, продолжая хоронить своих мертвецов. Климатологи все тысячу раз объяснили, но земляне стоят на своем – требуют свободы выбора и неприкосновенности собственной зоны комфорта, продолжая с размахом хоронить ресурсы планеты и свое будущее.
Пока Безос размышляет о ресурсах Луны (а речь идет о внушительных резервуарах замерзшей воды, которые бы здорово пригодились Центральной Азии через несколько лет, когда ледники исчезнут), у нас нет воли ни на что — ни на адаптационные меры, ни на решительную реформу промышленности, ни на откровенный разговор о климатической катастрофе. В лентах соцсетей праздник — лето, сериалы, охлажденное белое, олимпиада в Токио и на МКС. Пожары в Турции выглядят как туристический аттракцион из «комнаты страха», разновидность новых впечатлений. Совсем редко мелькают обугленные якутские коты, град размером с картофелину в Греции, белые медведи на свалках Новой Земли. Самый пессимистичный сценарий уже с нами.
Сбежать в космос кажется привлекательной идеей, но только если вы чувствуете себя визионером-колонизатором или туристом. Год назад на выставке «Moving to Mars» в Музее дизайна в Лондоне я испытала маленькую смерть, отправившись на Марс всего лишь в своем воображении. На экране показывают видео высокого разрешения, снятое реальным марсоходом. Вполне знакомый пейзаж: разрушающиеся красные горы без признаков воды и растительности, следы высохших озер, грязно-серое небо как в разгар алматинской зимы. А еще песчаные бури, правда там они бушуют по несколько лет. Спустя 20 минут курсор в углу экрана указывает на крошечную мерцающую точку — это Земля, без подсказки не разглядеть. Чтобы вернуться домой, потребуется 2 года полета и интервал в 26 месяцев, когда расстояние между Землей и Марсом сокращается в 4 раза. Я смотрела на эту точку как в гипнозе – никогда еще я не чувствовала себя более одинокой, беспомощной и обреченной на вечные скитания микроскопической песчинкой без малейшего шанса снова погладить кошку, вдохнуть запах дождя, ощутить кожей воду и твердую землю под ногами. Ни разу в жизни мне так отчаянно не хотелось домой. «В тот момент я понял, что ты попадаешь в рай, когда рождаешься. Земля — это рай» — слова астронавта Джима Ловелла, когда он кружился на «Аполло-8» вокруг Луны.
Скорее всего Земля придет в упадок до того, как будет построена техническая инфраструктура Безоса, орбитальные колонии О’Нила или бункеры на Марсе. Мне бы хотелось, чтобы космические энтузиасты–миллиардеры мобилизовали свои ресурсы и поторопились исправить техническую инфраструктуру Земли. Мне бы хотелось, чтобы наше конформистское правительство слезло с нефтяной иглы и наконец призвало на помощь настоящих визионеров. И мне бы очень хотелось, чтобы мы все вели себя как планетарные шовинисты, всегда ориентируясь на Землю и ставя наше нераздельное с ней благополучие выше собственных прихотей и самых привлекательных личных амбиций. Коридор возможностей сужается, но крошечный шанс еще есть.
Не знаю, как вы, а я точно пройду мастер-класс у Джесси Кребс, чтобы научиться выживать в экстремальной среде, сопротивляться мракобесию и всеобщему равнодушию. И если у желающих выжить все получится, отпразднуем это с Ру Полом. Но сначала подготовка к катастрофе, и только потом — к вечеринке с перьями.