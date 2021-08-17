Ваше жизненное кредо? Планетарный шовинизм

Если у вас есть социальные сети, значит, вам известна образовательная платформа MasterClass, предлагающая онлайн-курсы от мировых экспертов, среди которых можно встретить мишленовских поваров, переговорщиков ЦРУ в отставке, бартендеров, кинологов и голливудских звезд. Каждый из героев по-своему хорош, но есть два человека, чьи ролики я пересматриваю чаще других.

Ру Пол — харизматичный продюсер и фея шоу-бизнеса, возможно, самая известная драг-куин (да-да, мужское и женское тут причудливо переплетаются и пол Пола становится величиной непостоянной). Этот парень (вот опять!), вооруженный шутками, перьями и звездными гостями, умеет развлечь многомиллионную публику. Он знает, что значит следовать своему призванию, и помогает «студентам» поднять самооценку, добавив процессу самовыражения больше красок.

Джесси Кребс — полный антипод Ру Пола — женщина с тяжелой походкой, бывший инструктор программ SERE (аббревиатура: выживание, уклонение от столкновения, сопротивление, побег). Раньше она обучала солдат ВВС США навыкам выживания, повышая их шансы вернуться живыми из самых сложных миссий. Сейчас она проводит курсы ориентирования и выживания для любителей дикой природы и экстремальных хобби.

Для меня эти два человека подобны двум полюсам: на одном празднуют жизнь и хотят преуспеть в этом еще больше, на другом готовятся выживать.

Среди обычных людей «выживающих» — меньшинство (по понятным причинам я не имею в виду людей, находящихся за чертой бедности, оказавшихся в зоне военных действий и природных катастроф). Конечно, «выживающим» тоже требуется радость жизни, но то, что отличает их от остальных, так это хорошее воображение и навык моделирования сценариев в диапазоне от реалистичных до катастрофически плохих, а не только позитивных. Благодаря этой способности люди с развитым воображением нередко становятся визионерами.

Возьмем Джеффа Безоса, адепта динамизма и роста. Не секрет, что Безос со школьных лет одержим исследованием космоса и даже возглавлял кружок космических энтузиастов в университете. Его воображение рисует ближайшее будущее, в котором из-за скудости природных ресурсов и ограниченности энергии люди будут вынуждены переселиться на орбитальные станции, в космические города-миллионники за пределами Земли. Работая над этим образом, Безос опирается на идеи физика Джерарда О’Нила, профессора Принстонского университета, который в свое время задался вопросом, является ли поверхность планет лучшим местом для расширения Солнечной системы. Ответ был отрицательным — нет из-за огромного расстояния до Земли, небольшой по меркам человечества площади и отсутствия гравитации. Концепция О’Нила подразумевает колонизацию межпланетного пространства с помощью проектирования больших структур из материалов, добытых на Луне, и из астероидов. Это важное техническое условие для переноса тяжелой промышленности, сельского хозяйства и загрязняющих производств с Земли за ее пределы — так Земля может быть сохранена как заповедник и место отдыха.