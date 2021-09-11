Призраки трагедии

К моменту падения Берлинской стены прошлые провалы европейских стран и США по переустройству азиатских и африканских обществ забылись. Их гегемония на короткий период оказалась неоспоримой. Однако 11 сентября, в день крушения башен Всемирного торгового центра в результате теракта, совершенного членами террористической группировки Аль-Каида, эта уверенность пошатнулась. Западные интеллектуалы вновь заговорили о появлении силы противодействия в лице радикальных исламистов, и скором увядании гегемона, который рискует разрушить себя в бессмысленной серии ответных войн. Но следующие двадцать лет показали, что никакого разрушения не произошло, а гегемонию получается сохранять за счет экономической зависимости других стран от Запада.



Теракт 11 сентября стал важным событием для культуры американского общества. Вся она − от кинематографа до литературы − стала пронизана ощущениями страха и неразрешимой тревоги. Однако, как настаивает американский историк Мэрилин Янг, терроризм не создал новый мир. Его вспышки уже были знакомы жителям, по меньшей мере Израиля, Британии, Италии и Франции. Сенсационность этого события была связана с тем, что оно произошло в США, граждане которых считали себя наименее уязвимыми.

Администрация тогдашнего президента Джорджа Буша решила культивировать этот страх, одновременно убеждая граждан в своей способности контролировать угрозу. Главным средством против этого страха стало более глубокое включение в борьбу с террором, хотя уже Билл Клинтон, предшественник Буша, вдвое нарастил бюджет на оборону и совершил ряд безрезультатных бомбардировок в Ираке, Афганистане и Судане. В следующие пять лет США потратили на противостояние терроризму более $2 трлн (на тот момент порядка 40% общемировых военных расходов), начав операции в Афганистане и Ираке.

Форма войны с терроризмом расширялась все последующие годы. К прямым и масштабным военным интервенциям добавились точечные медийные и гибридные столкновения, с участием людей и машин. Особую роль стали играть экономические санкции, последствия которых ощущали не столько элиты-агрессоры, сколько простые граждане. Неизменным, однако, оставался повод всех этих конфликтов − желание консервативного блока американских политиков добиться безусловной гегемонии, экономической по своей сути.