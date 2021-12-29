Бульдозером по истории

Китайские туристы отличаются дотошностью, а в этот раз еще и специалисты приехали, у которых обостренный профессиональный интерес. Они-то первыми и заметили разметку будущей трассы на территории городища. А когда увидели еще и мост, где кипела работа, пришли волнение и начали задавать неудобные вопросы переводчику Карлыгаш Макатовой и гиду — доктору исторических наук археологу Алексею Николаевичу Марьяшеву, мол, объясните, что происходит? Разве могут вестись подобные работы на территории памятника ЮНЕСКО? Мы связаны с вами одним проектом и нас это тоже касается! Скандал грозил перерасти в международный.

Карл Молдахметович Байпаков, в то время директор института археологии имени Маргулана и куратор проектов ЮНЕСКО от Казахстана, тоже не смог объяснить происходящее. Вопрос адресовали министерству культуры и спорта.

Стройку тогда, не без скандала, остановили, но мост никто и не думал разбирать, как и проектировать дорогу в обход городища.

После этого Алексей Николаевич Марьяшев взял за правило раз в два-три месяца приезжать на в Тальхиз с проверкой. Как только мы в 2015 году появились на территории городища, к нам через все поле на коне прискакал местный чабан, молодой крепкий мужчина с загорелым лицом и уверенной осанкой.

– Вы археологи? – поинтересовался он. – Я давно вас жду. Есть проблема. Я – казах из рода жалайыр. Здесь жили наши предки. На тех сопках, – махнул он рукой в сторону гор, – старинное мусульманское кладбище. Через могилы проложили объездную грунтовую дорогу. Дождями из земли вымыло человеческие кости и машины ездят прямо по ним. Можете сами в этом убедиться. Я бы показал, но как мусульманин не имею право посещать кладбище.

Человек сказал правду.

Я сфотографировала фрагменты человеческих костей, собрала их в пакет и в стороне от дороги зарыла в землю.

Карл Молдахметович Байпаков, к которому снова обратились за разъяснением, сказал, что о кладбище археологи знают, но включить его в территорию музея-заповедника пока не удалось.

Через год мы снова встретились с этим чабаном. Он проехал мимо, даже не поздоровавшись, только бросил через плечо:

– Я на вас так надеялся! Эх, вы! А еще ученые!