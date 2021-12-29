Бульдозером по истории

Журналист и координатор группы археологов-любителей «Охотники за петроглифами» Ольга Гумирова рассказывает о том, как несколько лет назад было спасено древнее городище Тальхиз, через которое строили дорогу, и что с ним происходит сейчас.
Год назад при работе над книгой «Волшебное перо птицы Самрук», своеобразным путеводителем для детей по сакральным памятникам Казахстана, я столкнулась с неожиданной проблемой: иллюстративный ряд, посвященный городам на Великом Шелковом пути, оказался очень невыразительным. На фото – невнятные холмы, поросшие бурьяном, в которых сложно разглядеть великие города прошлого даже взрослому. За кадром остались мусор, бутылки и пасущийся скот. Только реконструированная улочка, новодел, в Туркестане и некоторые объекты в Отраре и Сауране давали хоть какое-то представление о том, как жили люди в прошлом. Кроме этих городов в нашей стране есть и другие, вошедшие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как объекты трансграничной номинации «Великий Шелковый путь в Чанъань-Тянь-Шанском коридоре». Сформировался этот отрезок Шелкового пути в период между II веком до н.э. и I веком н.э. и использовался до XVI века, связывая города и народы и способствуя культурному обмену по всей Центральной Азии. В номинации 33 города, 8 из них расположены на территории Казахстана – это Каялык, Карамерген, Талгар (Алматинская область), Актобе, Кулан, Акыртас, Орнек, и Костобе (Жамбылская область).
Ни один из них не является на сегодняшний день полноценным туристическим объектом, хотя с момента включения в список ЮНЕСКО прошло 8 лет. Для сравнения предлагаю взглянуть на фото из города Гаочан, Турфанский оазис, Китай. Так выглядят все китайские объекты номинации. До пандемии их посещали миллионы туристов в год. Из-за неготовности туристических объектов на территории Казахстана маршрут фактически не работает.
Один из номинантов – городище Тальхиз расположенное на территории Талгара. Его история одновременно поучительна и трагична. Это один из наиболее изученных средневековых городов Казахстана. Первые археологические раскопки в Талгаре были организованы после Октябрьской революции по инициативе археолога В. Д. Городецкого, бывшего инспектора народных училищ Семиреченской области. Работы под его руководством проходили в 1921 и 1924 году. В конце 1930-х был инициирован новый этап раскопок под руководством А. Н. Бернштама. В послевоенное время археологическими изысканиями руководили казахстанские специалисты И. И. Копылов, А. Х. Маргулан, К. М. Байпаков. Наиболее интенсивные и плодотворные работы начались в 1977 году под руководством Т. В. Савельевой. Артефактов хватит на целый музей. Сейчас они раскиданы по различным музейным коллекциям и запасникам.
Местоположение – лучше не придумать! Рядом крупнейший город Казахстана – Алматы, миллионник. Тальхиз мог бы стать одним из самых популярных туристических объектов, но памятник истории и культуры Казахстана республиканского значения таковым пока не является. Яркий пример несоответствия декларации намерений, озвученных с высоких трибун и действительности.
Можно было, конечно, и по-другому проложить маршрут, ну тогда пришлось бы потратиться на снос частных коттеджей. Авторы проекта не стали заморачиваться и решили пробить дорогу прямо через городище, так дешевле. Сочли, что памятник истории никому не нужен. Местные жители регулярно устраивали на его территории свалку. Здесь же круглогодично пасся скот. Туристы приезжали, но редко. Археологи, которые вели здесь раскопки с семидесятых, в последние годы появлялись на короткое время, финансирование археологических исследований в нашей стране более чем скромное. С точки зрения бизнеса и акимата, это городище не представляло никакой ценности. А что до ЮНЕСКО… ЮНЕСКО нашим бизнесменам и чиновникам не указ!
Как только археологи в конце октября 2014 года покинули городище, пришли строители. За короткие сроки возвели мост и сделали разметку для скоростной трассы прямо через центр древнего города от западных ворот до восточных. Все было готово для пробивки дороги. Но в конце ноября сюда приехали туристы – китайские археологи, реставраторы и историки. У них была цель – познакомиться с городами на Великом Шелковом пути в Казахстане и Кыргызстане, которые вошли в программу «Великий Шелковый путь в Чанъань-Тянь-Шанском коридоре».
Китайские туристы отличаются дотошностью, а в этот раз еще и специалисты приехали, у которых обостренный профессиональный интерес. Они-то первыми и заметили разметку будущей трассы на территории городища. А когда увидели еще и мост, где кипела работа, пришли волнение и начали задавать неудобные вопросы переводчику Карлыгаш Макатовой и гиду — доктору исторических наук археологу Алексею Николаевичу Марьяшеву, мол, объясните, что происходит? Разве могут вестись подобные работы на территории памятника ЮНЕСКО? Мы связаны с вами одним проектом и нас это тоже касается! Скандал грозил перерасти в международный.
Карл Молдахметович Байпаков, в то время директор института археологии имени Маргулана и куратор проектов ЮНЕСКО от Казахстана, тоже не смог объяснить происходящее. Вопрос адресовали министерству культуры и спорта.
Стройку тогда, не без скандала, остановили, но мост никто и не думал разбирать, как и проектировать дорогу в обход городища.
После этого Алексей Николаевич Марьяшев взял за правило раз в два-три месяца приезжать на в Тальхиз с проверкой. Как только мы в 2015 году появились на территории городища, к нам через все поле на коне прискакал местный чабан, молодой крепкий мужчина с загорелым лицом и уверенной осанкой.
– Вы археологи? – поинтересовался он. – Я давно вас жду. Есть проблема. Я – казах из рода жалайыр. Здесь жили наши предки. На тех сопках, – махнул он рукой в сторону гор, – старинное мусульманское кладбище. Через могилы проложили объездную грунтовую дорогу. Дождями из земли вымыло человеческие кости и машины ездят прямо по ним. Можете сами в этом убедиться. Я бы показал, но как мусульманин не имею право посещать кладбище.
Человек сказал правду.
Я сфотографировала фрагменты человеческих костей, собрала их в пакет и в стороне от дороги зарыла в землю.
Карл Молдахметович Байпаков, к которому снова обратились за разъяснением, сказал, что о кладбище археологи знают, но включить его в территорию музея-заповедника пока не удалось.
Через год мы снова встретились с этим чабаном. Он проехал мимо, даже не поздоровавшись, только бросил через плечо:
– Я на вас так надеялся! Эх, вы! А еще ученые!
А осенью 2016 года и вовсе стало не до кладбища и человеческих костей под колесами машин. Строители дороги, получив добро от одной археологической ТООшки, которая, перечеркнув фактически столетние исследования известных археологов, а также экспертов ЮНЕСКО, сделала заключение, мол, городище Тальхиз не представляет ценности.
Ценность – это дорога на частный курорт, а средневековый тюркский город – да кому он нужен?
За считанные дни дорожники вспороли бульдозерами и экскаваторами огромную территорию, часть рабата, где в прошлом в основном жили ремесленники, повредив при этом еще и основание южной башни цитадели. Образовался разрез на теле Тальхиза шириной 30-40 метров и глубиной местами в 10 метров.
Когда группа общественников приехала зафиксировать разрушение, городище больше напоминало строительную площадку, чем памятник из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. На ученого, сотрудника института археологии имени А. Маргулана Арнабая Нуржанова было страшно смотреть. В земле под ногами и обочинам дороги виднелись остатки мостовой, фундаменты домов, очаги, осколки керамической посуды, а рядом работала техника – грузовики, бульдозеры, экскаваторы.
В какой-то момент, видимо, получив по телефону указание от своего начальства, рабочие двинулись на нас толпой – разбираться. Настроены они были весьма агрессивно. Молодые парни с крепкими кулаками против нескольких активистов немолодого возраста и женщин, одна из которых, журналист Шолпан Махмудова, была на восьмом месяце беременности.
До драки дело не дошло. Мы защищались, как могли, словами. Говорили про наследие предков и славную историю Тальхиза… Услышали ли нас рабочие? Не знаю, но бить не стали.
А после была серия постов в соцсетях, — моих и Салтанат Ташимовой, которые вызвали огромный резонанс в нашей стране и за рубежом. В Талгар экстренно прилетел из Астаны премьер-министр Казахстана Имангали Тасмагамбетов. Пробивку дороги остановили. Если бы этого не сделали, страна попала бы в черный список ЮНЕСКО через запятую с Талибаном и игиловцами, уничтожившими памятники мирового значения в Афганистане и Сирии.
Это не просто слова. После ЧП в Алматы немедленно прибыло руководство ЮНЕСКО по Центральной Азии для выяснения обстоятельств происшедшего. Репутация нашей страны в этой международной организации оказалась испорчена и надолго. Дорогу в итоге пробили в другом месте. Тальхиз передали в ведение музея-заповедника «Иссык», территорию огородили, но он пока так и не стал местом паломничества туристов. И объездную грунтовую дорогу через кладбище тоже никто не закрыл. И все же есть надежда, что в ближайшее время начнутся изменения к лучшему.
В начале декабря в Талгаре состоялась встреча с участием общественников, художников, ученых и представителей местной власти, а также интеллигенции, на которой шла речь о создании историко-краеведческого музея. Ему планируется дать имя знаменитого талгарца – академика Карла Молдахметовича Байпакова, умершего в 2018 году. Дискуссия почти сразу вышла за рамки обозначенной темы. Говорили не только о музее, но и о наболевшем – о сохранении историко-культурного наследия на территории Талгара, и в том числе о будущем средневекового городища Тальхиз. Директор музея-заповедника «Иссык» Гульмира Раиловна Мухтарова, которая теперь отвечает за Тальхиз, на встрече порадовала, что уже есть договоренность с институтом археологии имени А. Маргулана о продолжении археологических исследований Тальхиза и средневекового кладбища рядом с ним. А после начнется и благоустройство городища в соответствии с рекомендациями ученых, если. Конечно, будет финансирование.
Думаю, эта новость порадует не только чабана из рода жалайыр, но и всех тех, для кого фраза «культурное наследие» не просто слова.
После окончания встречи журналисты и гости отправились на экскурсию. Здание под названием дарбаза, конечно, в Тальхизе не к месту. В наших краях в прошлом никогда не строили подобных сооружений. Но с ее крыши, куда нас пригласил подняться руководитель талгарского филиала музея-заповедника «Иссык» Борис Железняков, открывается вид на средневековый город, точнее на то, что от него осталось, и горы. Тюрки умели выбирать места для своих городов и поселений.
Пейзаж мне напомнил Вупар, поселок неподалеку от города Кашгар в Синьцзян-Уйгурском районе (Китай), рядом с которым похоронен знаменитый тюркский филолог и лексикограф Махмуд Кашгари. Благословенное место, где прошлое и настоящее существуют одновременно. Между мавзолеем и жилыми кварталами у подножия сопок – тенистый парк. В парке есть пещера, в которой по легенде обитал дракон. Растет здесь и священное дерево. Вокруг него всегда многолюдно. К родникам, их здесь несколько, тоже всегда очереди. Согласно поверьям, вода их исцеляет любую болезнь и дарует долголетие. По выходным поселок преображается – базарный день. Так выглядели в прошлом все тюркские города.
В средневековом городе Тальхиз сотни лет уже никто не живет, он разрушен до основания и зарос травой. Но очень хочется, чтобы древний город возродился, пусть как туристический объект. И нам больше не придется на пальцах объяснять туристам издалека, да и нашим тоже, что у Казахстана есть история. Ее можно будет увидеть своими глазами.