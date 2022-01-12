Оставшиеся без рейса

9 января у сестры был день рождения. Все эти дни до 9-го я знала только, что что они закрылись в своей квартире в центре, что сестра находится вместе с мужем и детьми и что у них есть еда. Это было уже много. Я дозвонилась, чтобы поздравить ее, но слов не было, я сказала, что любые пожелания сейчас прозвучат глупо, пусть всё скорее наладится. Она ответила упавшим голосом: «Да, ничего не говори, все и так ясно без слов, я тебя люблю». И повторила то же, что и все: «Как можно дольше сюда не возвращайтесь». Но вернуться - было самым острым моим желанием.

Чат-спаситель

На второй день в “Телеграме” появился чат «Казахстанцы в Шри-Ланке». Он объединил туристов, которые встали перед фактом, что аэропорт, из которого они недавно вылетели, не работает. Люди остались без рейса, и над ними висела перспектива остаться еще и без крыши над головой, так как не было доступа к кредитным картам, денег и понимания, что делать.

Этот чат стал для всех не только технически полезной площадкой, где люди могли делиться важными сведениями о продлении визы, сдаче ПЦР-теста и возможностях перелета через другие города. Он стал местом, где мы могли почувствовать облегчение, – от того, что объединены, что нас много и что мы всё еще те же самые люди из той же самой страны. Люди, оказавшиеся на распутье, могли найти компаньонов, чтобы вместе снять домик в аренду или предоставить кому-то место в номере в своем отеле, потому что у них была дополнительная кровать. Они передавали друг другу детское питание и излишки наличных денег.

Приведу некоторые сообщения целиком.

«Если кому-то нужны небольшие деньги на еду, ПЦР и т.д. в долг: напишите мне в личку запрос. Ваш район и сколько нужно. Опубликую анонимно, найдём соотечественников, готовых помочь. Одной девушке уже помогли. Пока ситуация не критическая по количеству обращений, сбор средств не делаем, потому что это потом очень сложный процесс с распределением и отчетностью, и я не готова пока брать это на себя. Но если задержки по вылетам продолжаться и будет критическая ситуация нарастать у людей, будем делать, что понадобится».

«Добрый вечер! Нам нужна помощь – мы в карантинном отеле – так как ПЦР у меня положительный, симптомов нет, но выходить все равно нельзя, со мной дочь 9 лет. Кормят 3 раза в день, но еда специфическая, она ничего толком не ест уже третий день, сегодня живот болел. Может, кто-то сможет нам привезти фруктов, какое-то печенье или хлебцы? А то нам тут ещё до следующего воскресенья сидеть, с положительным ПЦР-ом мы не улетим. Деньги у нас есть, нет возможности выйти, находимся рядом с пляжем Унаватуна, фото и название отеля скину».

«Кому-нибудь оставить лекарства? Я, кажется, улетаю. Есть ибупрофен детский, декатилен, анаферон, парацетамол, эрсефурил (от расстройства желудка и отравления), зодак».

Лекарства были хорошим предложением, потому что «а вдруг мы здесь надолго?».

Дальше можно не продолжать, там много такого под общим тэгом «Мы вместе и помогаем друг другу всем, чего бы это ни касалось».

Чат создала алматинка Малика Хаким, по профессии стратегический маркетолог. Малика живет в центре Алматы рядом с площадью Республики с мужем и двумя сыновьями, она преподает в вузе, консультирует МСБ, выступает активистом и наблюдателем на выборах.

«Мы с мужем много путешествуем по Казахстану, - рассказывает Малика. - Этим летом мы разбивали лагерь в Богутах, ночевали на Сырдарье, были на Алтае в базовом лагере под Белухой, жили в Аксу-Жабаглинском заповеднике, сплавлялись на плоту по реке Или. Сейчас мы в Тангалле, Шри-Ланка, с 19 декабря, приехали на месяц. Объездили пол-острова и осели в маленькой рыбацкой деревне до конца отпуска. Приехали сюда накануне событий.

Самое тяжелое, что наши дети были в этот момент в Алматы, причём в разных местах. Один – в квартире рядом с площадью, другой – в частном доме по дороге на аэропорт. Поэтому... я даже не знаю, как описать, что мы чувствовали. Первые трое суток мы провели, неподвижно упершись в телефоны, читая новости, пытаясь хоть с кем-то связаться, звонки проходили без звука, а смс через раз – это в лучшем случае, пакет роуминга отрубили, а баланс закинуть было невозможно. Я плакала без остановки. Мы не понимали, что лучше, что мы тут с доступом в интернет, но морально кастрированные без связи с родиной и возможности хоть чем-то помогать, или лучше было быть там, без информации, зато рядом с детьми. Разумеется, мы миллион раз пожалели, что впервые решили уехать в отпуск без детей».

Сейчас Малика уже в курсе, что с детьми и родными все в порядке. Но тогда Малика вспомнила, какую растерянность они испытывали однажды, когда из-за поломки борта 3 дня ждали вылета в Бангкоке и как в другой поездке попадали под закрывающиеся из-за пандемии границы. За три недели путешествия по Шри-Ланке Малика с мужем встретили много казахстанцев и, когда напряженность событий в Казахстане начала нарастать, открыла чат для помощи соотечественникам.

«Я в очередной раз поняла, – говорит Малика, – что в любой стрессовой ситуации каждому взрослому нужен взрослый. И если ты хоть немного можешь им быть в данный момент для кого-то, будь им. Просто адекватным взрослым. Сейчас в чате 469 человек. Я, конечно, этого не ожидала, управлять таким «коллективом» непросто. Но мне пригодился опыт волонтерства, активизма и управления командами в стрессовой рекламной сфере».