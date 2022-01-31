Какие изменения нужны сфере современной культуры Казахстана?

Владислав Слудский, сооснователь Евразийского культурного альянса, основатель проекта Qazart, арт-консультант, специально для Vласти



Меняющаяся казахстанская реальность требует нового взгляда на современную культуру и ее роль в жизни общества. Общественное объединение Евразийский культурный альянс хотело бы предложить несколько рекомендаций новому составу министерства культуры и спорта Казахстана.



Культура − одна из основ государственности. Она служит формированию высококлассного человеческого капитала, а значит становится одним из главных направлений социальной политики, с которым важно работать новому правительству в ближайшем будущем.

Очевидно, что два последних состава министерства культуры воспринимали свой вклад в развитие страны как набор единовременных и разрозненных решений по проведению того или иного проекта. Большинство интересных инициатив, которые поступали от представителей разных сообществ, и в перспективе могли бы стать длительными и глобальными, редко доходили до реализации. Непрозрачность принимаемых решений, нереалистичные сроки исполнения, вмешательство чиновников в художественный замысел проекта − это те факторы, которые препятствуют гармоничному и системному развитию современной культуры Казахстана.

Являясь многонациональным, молодым государством с богатой историей, мы можем и должны формировать связи с мировой экосистемой культуры. И у нас есть для этого практически все инструменты. Креативную экономику сегодня называют новой нефтью: по оценке ООН креативные индустрии создают около 30 млн. рабочих мест, ежегодно генерируя оборот в $2,25 трлн − это 6,1% мирового ВВП. По прогнозам Deloitte к 2030 году оборот денег в мировой креативной индустрии увеличится еще на 40%.