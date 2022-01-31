Какие изменения нужны сфере современной культуры Казахстана?

Владислав Слудский, сооснователь Евразийского культурного альянса, основатель проекта Qazart, арт-консультант, специально для Vласти
Меняющаяся казахстанская реальность требует нового взгляда на современную культуру и ее роль в жизни общества. Общественное объединение Евразийский культурный альянс хотело бы предложить несколько рекомендаций новому составу министерства культуры и спорта Казахстана.
Культура − одна из основ государственности. Она служит формированию высококлассного человеческого капитала, а значит становится одним из главных направлений социальной политики, с которым важно работать новому правительству в ближайшем будущем.
Очевидно, что два последних состава министерства культуры воспринимали свой вклад в развитие страны как набор единовременных и разрозненных решений по проведению того или иного проекта. Большинство интересных инициатив, которые поступали от представителей разных сообществ, и в перспективе могли бы стать длительными и глобальными, редко доходили до реализации. Непрозрачность принимаемых решений, нереалистичные сроки исполнения, вмешательство чиновников в художественный замысел проекта − это те факторы, которые препятствуют гармоничному и системному развитию современной культуры Казахстана.
Являясь многонациональным, молодым государством с богатой историей, мы можем и должны формировать связи с мировой экосистемой культуры. И у нас есть для этого практически все инструменты. Креативную экономику сегодня называют новой нефтью: по оценке ООН креативные индустрии создают около 30 млн. рабочих мест, ежегодно генерируя оборот в $2,25 трлн − это 6,1% мирового ВВП. По прогнозам Deloitte к 2030 году оборот денег в мировой креативной индустрии увеличится еще на 40%.
Сегодня крайне важно запустить работающие механизмы по стимулированию современной казахстанской культуры и реструктурировать существующие программы. В силу того, что деятельность нашей организации сфокусирована в основном на развитии казахстанского современного искусства, наши рекомендации будут касаться в большей степени именно этой сферы культуры. Хотя потенциал для изменений этим не исчерпывается, потому рекомендации необходимо расширять предложениями представителей других областей культуры.
Мы предлагаем обратить внимание на следующие направления и готовы детально разобрать каждое из них.
Внутренняя инфраструктура
A) Бюджет, выделенный министерству культуры и спорта Казахстана в 2022 году, составляет 46,6 млрд тенге. При этом практически все успешные культурные проекты в стране сделаны низовой инициативой на собственные или спонсорские средства.
Необходимо запустить прозрачную, простую в исполнении и эффективную программу малых грантов для представителей креативных индустрий и культурного предпринимательства. Она должна охватить такие сферы, как современное искусство, театр, кинематограф, дизайн, IT, архитектура, урбанистика, прикладное искусство, мода.
Претендент заполняет заявку на сайте министерства, после чего экспертная комиссия, состоящая из профильных специалистов и представителей низовой инициативы, отказывает или одобряет заявку путем открытого голосования членов комиссии.
B) В Казахстане нет ни одного масштабного культурного события, которое бы выступало платформой для репрезентации казахстанской идентичности в пространстве мировой культуры.
Эту пустоту необходимо заполнить. Художественный потенциал страны уже позволяет создать Центрально-Азиатскую биеннале современного искусства. Регулярное проведение этого события позволит Казахстану выступить центром региональной культурной политики, объединяя и устанавливая культурный диалог с другими странами нашего региона и всего мира.
C) В Казахстане наблюдается очевидный институциональный вакуум в области культуры.
Музеи, центры, фонды и общественные организации, работающие в сфере современной культуры, являются важными социальными агентами в межклассовом, межрассовом и межкультурном общественном диалоге. В каждом из региональных центров Казахстана необходимо создать по крайней мере один крупный музей либо центр современной культуры. А в моногородах и малых населенных пунктах открывать или активизировать существующие культурные центры и библиотеки, вовлекая в их программы академических и неакадемических исследователей, а также все другие заинтересованные сообщества.
За последние 30 лет в Казахстане построено около 3,200 новых религиозных учреждений, а музеев (за последние 20 лет) порядка 150. Причем созданные музеи − это не системообразующие институции, глобально влияющие на развитие общества, а небольшие дома-музеи. Для гармоничного развития общества необходимо сбалансировать эти разные по своему функционалу институциональные системы. Практически в каждом из таких городов уже есть экспертное сообщество, которое любит и умеет работать с предметами культуры. Нужно лишь перераспределить часть бюджетных средств между этими инициативами.
Уже почти ставший клише «Эффект Бильбао» известен всем культурным менеджерам планеты. Он заключается в том, что экономика некогда индустриальных городов, где появляются значимые культурные институции, увеличивается в несколько раз и позволяет сгладить последствия деиндустриализации. Так, за первые три года со дня открытия филиала музея Guggenheim, испанский город Бильбао заработал на 100 млн. евро больше по сравнению с аналогичным периодом без музея. Первоначальные инвестиции были окуплены за очень короткий период.
Патриотизм сегодня становится градоцентричным. Нам нужно уделять особое внимание облику наших городов, культурной инфраструктуре, которую они предлагают своим жителям, а также искусству в публичных пространствах. Мы говорим об «Эффекте Бильбао» с 2010 года и до сих пор не сделали конкретных шагов в этом направлении.
D) Мы также рекомендуем открыть музей Сталинских репрессий в бывшем здании НКВД в Алматы. Это наша общая коллективная травма, которую несет в своей семье практически каждый гражданин Казахстана. Государству необходимо заняться исследованием этой проблематики с вовлечением общества и тех специалистов, которые длительное время изучают эту тему.
E) Сейчас наблюдается частая перестановка кадров, принимающих решения по культурной политике. Есть также проблема неприятия управленцами реальных рыночных механизмов в культурной индустрии в целом. Частая смена государственных управленцев, а также сложившаяся система выделения средств только на текущий финансовый/календарный год делает невозможным долгосрочное развитие проектов, поддерживаемых государством. Важно заметить, что по-настоящему значимые культурные институции расписывают свои программы на 5-7 лет, так что горизонт планирования и финансирования необходимо расширять.
Отчасти из-за этого в стране практически отсутствуют устоявшиеся культурные события масштаба Каннского кинофестиваля, Венецианской биеннале современного искусства и архитектуры, Джазового фестиваля в Монтре, фестивалей массовой культуры и искусств Burning Man и Desert X и т.д. Такие знаковые культурные события, как Театральный фестиваль «Откровение», Международный джазовый фестиваль, Парад Оркестров, The Ballet Globe, кинофестиваль Clique, ARTBAT FEST, проект «Трансформа» и другие нуждаются в системной поддержке. Большая часть этих мероприятия не пережила пандемию либо закрылась незадолго до нее. Необходимо создать систему финансирования долгосрочных программ и проектов, которая не будет зависеть от персональных предпочтений чиновников и ситуативных задач. Ее работа должна быть нацелена на длительное и устойчивое развитие разнообразных культурных проектов.
Кроме того, необходимо постоянно реализовывать программы повышения квалификации среди действующих госслужащих, отвечающих за сферу культуры на разных уровнях. К разработке такой программы могут быть привлечены как отечественные, так и международные исследователи культуры, ученые социально-гуманитарных дисциплин, чиновники в сфере культуры, урбанисты, художники и другие специалисты. Мы готовы бесплатно провести серию лекций по менеджменту в искусстве и креативных индустриях для государственных служащих любого ранга.
Экспорт культуры
A) Необходимо создать и на регулярной основе финансировать казахстанский павильон на Венецианской биеннале современного искусства и архитектуры. Потенциал у казахстанских художников и архитекторов очень высок. Однако мы остаемся одной из немногих стран в мире, у которой до сих пор нет постоянного павильона. И эта приоритетная задача игнорировалась почти всеми составами министерства в последние 30 лет.
B) Коллекции искусства являются важным способом сохранения коллективной памяти, а также реальным инструментом стимулирования экономики. Так, самый эффективный финансовый индекс S&P 500 отстает от индекса Art Price (топ 100 лучших художников мира) на 405% с начала 2000-х годов.
Современное искусство можно и нужно собирать. И сегодня эту задачу может взять на себя государство. Необходим Фонд Современного Искусства Казахстана, который, с одной стороны, сохранял бы значимые произведения искусства внутри страны, а с другой, приобретал бы знаковые работы зарубежных художников. Сегодня музеям Казахстана не выделяют средства на расширение их коллекций произведений искусства, а также на международные выставочные проекты. Так один из главных музеев страны − столичный Национальный музей Республики Казахстан с момента своего основания почти не покупал произведения современного искусства.
C) Формирование программы регулярного дарения произведений современного искусства казахстанских художников в главные музеи мира с последующей выставочной программой. Приоритетными могут стать следующие музеи мирового значения: MoMA, Guggenheim, The Metropolitan Museum, Tate Modern, Center Pompidou, Hamburger Bahnhof, M+ Hong Kong, Hirshhorn Museum, Beyeler Foundation и т. д.
D) Чтобы стимулировать культурные процессы в стране, нам нужно создавать арт-резиденции для международных кураторов, арт-критиков и художников в разных городах и регионах Казахстана. Так мы сможем построить связи с экосистемой мировой культуры и открыть страну для профессионального сообщества современного искусства.
E) Необходимо также создать программу налоговых послаблений для тех, кто дарит произведения искусства в локальные институции. Помимо этого важно разработать отдельную программу для субсидирования бизнеса, лояльного к продвижению культуры. Подробнее об этом было написано в этом материале.